Chung kết Rap Việt: Thí sinh Binz có màn trình diễn vô cùng thành công

Tối 26/1, đêm Chung kết 2 Rap Việt chính thức diễn ra trong không khí nóng lên từng giây. 8 thí sinh xuất sắc gồm Blacka, sẽ có những màn trình diễn đặc biệt để khép lại một mùa giải thành công.

Kết hợp với chiến binh duy nhất của team, phần trình diễn Do It For Fly Team của HLV Binz và Kellie được MC Trấn Thành bật mí: "Đây là phần trình diễn được gửi gắm rất nhiều tâm sự đời trai của mình vào trong đó".

Đây có lẽ là bản rap "tiết kiệm nhân công nhất" trong đêm chung kết này khi đỡ được một ca sĩ hát lót. Vì chẳng cần xem kỹ thì cũng thấy Kellie đang... hát lót cho thầy mình. Cả màn trình diễn có Binz cân team và phần spotlight không dành cho học trò của chàng Rapper ăn chơi này. Chúng tôi mong chờ nhiều hơn ở Kellie thay vì "Vâng", vẩy tay và tát nước theo mưa.

Tuy nhiên, hai thầy trò vẫn đốt cháy sân khấu bằng màn "cà khịa" không chừa một ai đối với dàn huấn luyện viên, ban giám khảo của Rap Việt. Sau màn bắn rap căng đét, MC Trấn Thành hỏi đùa rằng: "Chắc cũng có nhiều tâm tư bức xúc lắm hả Binz?".

HLV Karik liền lên tiếng mình thấy dễ thương chứ không có gì căng thẳng ở đây. "Nhưng đằng sau sự đáng yêu đó là cả một cục đau khổ ở trong lòng đấy... Nghe lời có vẻ dỗi hờn lắm", GK JustaTee liền tiếp lời khiến tất cả đều bật cười. "Binz nói thẳng đi có thật như vậy không hay hơn những gì Binz vừa hát", MC Trấn Thành cho thêm cơ hội để HLV Binz thổ lộ tâm tư trong lòng mình. "Em làm nhẹ mọi thứ lại cho nó dễ nghe", câu trả lời vô cùng thông minh nhưng cũng không kém phần thú vị của nam HLV khiến mọi người thích thú.

Chứng kiến cú lột xác ngoạn mục từ người anh em thân thiết, HLV Rhymastic chia sẻ: "Thật sự cần rất nhiều thứ để một người luôn luôn lịch thiệp, nhã nhặn và nhường nhịn tất cả mọi người như anh Binz phải đứng trên sân khấu và giải bày ra tất cả nỗi lòng này của mình... Em cảm thấy trên sân khấu hiện nay đang là một Binz đang chứng minh một cách rất đanh thép cho mọi người biết tại sao ngôi vị ở trên top luôn thuộc về anh ấy". Trấn Thành khép lại màn trình diễn của HLV Binz và Kellie bằng câu nói chốt đơn: "Thương thầy thì hãy vote cho trò".

