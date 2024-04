Học sinh Việt Nam ngày càng dễ tiếp cận với trường học quốc tế

Trường quốc tế ngày càng phù hợp và dễ tiếp cận với học sinh Việt



Trong 5 năm trở lại đây, số học sinh theo học trường quốc tế trên toàn quốc tăng 30% (theo báo cáo của ISC Research), thể hiện nhu cầu học trường quốc tế ngày càng cao của người dân. Điển hình có thể kể đến Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh - ngôi trường quốc tế tiên phong tại địa phương, phục vụ học sinh từ Mầm non tới Lớp 12 trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.

Điều này không chỉ mở ra cơ hội sự nghiệp mới cho tương lai của thế hệ trẻ mà còn tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế chất lượng mà không cần phải đi xa. Trường có ba hệ đào tạo linh hoạt: Bên cạnh hệ đào tạo sử dụng chương trình của nước ngoài 100%, trường còn có hệ đào tạo theo chương trình song ngữ, song bằng, hoặc hệ đào tạo theo chương trình Việt Nam kết hợp với các môn học theo định hướng quốc tế.

Với các em nhỏ dưới 6 tuổi tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, phụ huynh có thể lựa chọn giữa Hệ Quốc tế dạy theo Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc tế IEYC, Hệ Hội nhập IEYC kết hợp giữa chương trình quốc tế với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc Hệ Hội nhập Sarang kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Trường quốc tế ngày càng phù hợp và dễ tiếp cận với học sinh Việt

Từ lớp 1 đến lớp 12 tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, bên cạnh Hệ Quốc tế học theo giáo trình Vương quốc Anh, trường còn có Hệ Hội nhập kết hợp giữa giáo trình quốc tế với chương trình giáo dục của Việt Nam, và Hệ Kiến tạo dựa trên chương trình Việt nam được tăng cường thời lượng học tiếng Anh cùng nhóm môn Innovative chú trọng đến phát triển kĩ năng sống.



Điểm mạnh của các hệ đào tạo này là học sinh có thể nắm bắt kiến thức theo cả chương trình quốc tế cũng như Việt Nam, tạo tiền đề cho việc đi du học nước ngoài, cạnh tranh học bổng hoặc theo học đại học tại Việt Nam mà không bị bỡ ngỡ.

Hệ Hội nhập và Hệ Kiến tạo cũng có học phí phù hợp với các gia đình Việt. Chỉ từ 7,6 triệu đồng/tháng, học sinh có thể theo học tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên quốc tế và Việt Nam chất lượng cùng chương trình học phù hợp với thời đại hội nhập ngày nay.

Trường quốc tế mang đến chất lượng giáo dục khác biệt

Học sinh được phát triển kỹ năng thông qua nhiều hoạt động học tập thú vị

Ở trường quốc tế, học sinh sẽ có điều kiện thuận lợi để thành thạo tiếng Anh - ngoại ngữ quan trọng bậc nhất hiện nay, cũng như có cơ hội học thêm nhiều ngoại ngữ khác. Khi được sinh hoạt và học tập trong môi trường đa văn hóa, đa quốc tịch, các em sẽ hình thành sự tự tin, cũng như được khuyến khích thể hiện bản sắc và cá tính của mình trong mọi hoạt động.



Không chỉ học lý thuyết trên sách vở, học sinh còn được học tập thông qua thực hành, trải nghiệm thực tế cũng như nâng cao kỹ năng cần thiết trong cuộc sống: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề,... Tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, rất nhiều môn học mới và đặc biệt được đưa vào giảng dạy cho học sinh như: STEAM, Toán tư duy, Đọc viết sáng tạo, Giáo dục cảm xúc xã hội, Dự án sáng tạo, Khoa học thực nghiệm… Không chỉ thế, học sinh còn được phát triển toàn diện với các nhóm môn Phát triển năng lực học sinh theo định hướng quốc tế (Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể thao: Bơi lội, Bóng đá,...). Từ đó, nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi tiếng Anh, ngày hội STEM, cũng như có nhiều thành tích vượt trội trong các cuộc thi quốc tế.

Bên cạnh đó, trường còn sở hữu đội ngũ giáo viên chất lượng cao được tuyển chọn từ nhiều quốc gia trên thế giới thông qua các tiêu chí nghiêm ngặt, sở hữu chứng chỉ toàn cầu và kinh nghiệm giảng dạy phong phú. Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn đồng hành cùng học sinh tìm tòi, khám phá, giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống, giúp các em tiến bộ và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Học sinh được phát triển toàn diện với cơ sở vật chất hiện đại

Một điểm khác biệt nữa của trường quốc tế mà tất cả phụ huynh nào đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường chính là cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm hệ thống phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc, mỹ thuật, bể bơi, sân bóng,... sẽ giúp học sinh có nhiều không gian để học tập và phát triển. Thông qua đó, các em có thể phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của mình.



Hiện tại, Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh cũng đang triển khai chương trình học bổng "Lifelong Learners" dành cho các em học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và lân cận, với giá trị học bổng lên tới 100% học phí cho tới khi tốt nghiệp lớp 12, nhằm khuyến khích truyền thống hiếu học của tỉnh. Đây chính là cơ hội dành riêng cho các em học sinh xuất sắc, với phẩm chất đạo đức tốt và thành tích học tập vượt trội được tiếp cận với môi trường học tập quốc tế và phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Với chương trình đào tạo linh hoạt cùng chi phí hợp lý như Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, chúng ta có thể hi vọng ngày càng nhiều học sinh Việt Nam có thể tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế, phát huy hết tiềm năng của thế hệ trẻ nước nhà.