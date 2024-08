Học sinh trường song ngữ thích thú trải nghiệm công viên ánh sáng, ngắm khủng long ngoài đời thực

Không hổ danh là trường song ngữ sở hữu nội dung vui học đa dạng, Royal School đã mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho học sinh với hành trình gặp gỡ khủng long, vui chơi tại rạp xiếc Hologram và ngắm nhìn công viên ánh sáng rực rỡ.



Loạt biểu cảm đáng yêu khi thám hiểm kỷ Jura

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những người bạn khổng lồ từng thống trị Trái Đất, từ bạo chúa Tyrannosaurus Rex đến Triceratops với chiếc sừng ba nên học sinh Royal School vừa bỡ ngỡ, vừa thích thú.

Quan sát và ngắm nhìn khủng long trong không gian rừng rậm đầy màu sắc, học sinh mầm non Royal School như hóa thân thành những nhà khảo cổ học thực thụ, đang tỉ mỉ tìm hiểu về sinh vật học trong quá khứ.

Trong suốt hành trình, thầy cô Royal School luôn bên cạnh và chia sẻ kiến thức hữu ích về những sinh vật khổng lồ thời tiền sử.

Sự chăm sóc chu đáo và cổ vũ tinh thần của thầy cô cũng giúp các bạn nhỏ vượt qua cảm giác sợ hãi khi lần đầu thám hiểm công viên khủng long.

Ngay khi làm quen với không gian rừng xanh, các em học sinh vô cùng thích thú và thoải mái check-in để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè.

Chiêm ngưỡng nghệ thuật ánh sáng với các công nghệ thực tế ảo



Trong không gian hiện đại với các công nghệ thực tế ảo, học sinh được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động thú vị.

Khép lại hành trình tại công viên khủng long, các em học sinh Royal School tiếp tục trải nghiệm một loại hình giải trí độc đáo - xiếc thú nhưng không có thú thật. Đây là cơ hội để học sinh tìm hiểu về lịch sử các loài động thực vật cổ xưa, vừa ngắm nhìn một tiết mục xiếc được điều khiển bằng công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, những con đường ánh sáng với rực rỡ sắc màu cũng là hấp dẫn học sinh với sự tò mò. Các em đã có nhiều kỷ niệm bên bạn bè và thầy cô sau chuyến dã ngoại đáng nhớ.

Học tập thông qua trải nghiệm thực tế là điểm nổi bật trong chương trình giáo dục ở Royal School. Việc quan sát, khám phá sẽ giúp học sinh mầm non tích lũy thêm nhiều kỹ năng sống hữu ích và hứng thú hơn với việc học, với mỗi ngày đến trường.

Trong học kỳ vừa qua, xoay quanh chủ đề "The Brilliant Bug Ball" và "Press It - Click It", Royal School đã mang lại nhiều hoạt động vui học sáng tạo lý thú như Dạ tiệc côn trùng, Sáng tạo và tạo hình các thiết bị điện tử, Tìm hiểu về thế giới công nghệ,.... Hoạt động không chỉ giúp phát triển tri thức mà còn mang đến cho học sinh Royal School những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn bè, thầy cô. Đây cũng là sẽ khởi đầu hoàn hảo, giúp học sinh có trạng thái thoải mái nhất trước khi chính thức bước vào năm học mới 2024-2025 sắp tới.