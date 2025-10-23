Học sinh nhập viện vì sốc tâm lý sau giờ tự học bằng cách xem phim kinh dị, nhà trường bị buộc bồi thường hơn 34 triệu đồng

Một vụ việc hy hữu tại Quảng Tây (Trung Quốc) đang gây tranh cãi về trách nhiệm quản lý học đường sau khi một nữ sinh rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần cấp tính chỉ vì xem phim kinh dị ngay trong lớp. Tòa án đã yêu cầu phía bảo hiểm của trường bồi thường 9.182 nhân dân tệ (khoảng 1.300 USD - 34,2 triệu đồng), dù gia đình nạn nhân trước đó yêu cầu mức bồi thường lên đến 30.000 nhân dân tệ.

Sự việc xảy ra tháng 10/2023 tại một trường học ở Hành Châu, Nam Ninh. Do giáo viên giám sát vắng mặt, lớp được phép tự học. Một số học sinh đề xuất xem phim và được giáo viên chủ nhiệm đồng ý lựa chọn cuối cùng là một bộ phim kinh dị, tên phim không được tiết lộ.

Không khí ban đầu diễn ra bình thường cho đến buổi tối hôm đó, Zihan (tên đã thay đổi) - một nữ sinh trong lớp bắt đầu nói năng rối loạn khi đang nhắn tin với mẹ, biểu hiện lú lẫn và mất kết nối thực tại. Gia đình lập tức đưa em vào viện.

Bác sĩ kết luận: Zihan mắc “rối loạn tâm thần cấp tính và thoáng qua”, một trạng thái có thể được kích hoạt bởi cú sốc tâm lý đột ngột. Gia đình cho rằng nguyên nhân trực tiếp là buổi xem phim, đồng thời cáo buộc nhà trường thiếu trách nhiệm giám sát. Họ khởi kiện, yêu cầu bồi thường 30.000 NDT.

Nhà trường phản bác, cho rằng sự cố có thể do “thể trạng đặc biệt” của em, khẳng định hệ thống giáo dục sức khỏe tâm lý đã có sẵn và chỉ chấp nhận 10% trách nhiệm. Họ cũng cung cấp thông tin rằng trường đã mua bảo hiểm trách nhiệm cho hơn 5.000 học sinh, mỗi người được bảo hiểm ở mức 500.000 NDT.

Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân Hengzhou kết luận trường phải chịu 30% trách nhiệm, vì hoạt động xem phim diễn ra trong khuôn viên và được giáo viên phê duyệt - biểu hiện thiếu giám sát. Công ty bảo hiểm được yêu cầu chi trả 9.182 NDT cho Zihan. Lập luận rằng Zihan tham gia tự nguyện cũng được tòa xem là yếu tố giảm nhẹ.

Vụ án ngay lập tức gây bùng nổ tranh luận trên mạng Trung Quốc. Bình luận trái chiều xuất hiện dày đặc: “Chiếu phim kinh dị trong lớp thì quá liều rồi, nhà trường phải chịu trách nhiệm là đúng", “Từ nay chắc không ai dám bật phim trong giờ tự học nữa", “Không thể đổ hết cho nhà trường. Đó là hoạt động được tất cả đồng ý, và không ai đoán trước được phản ứng cực đoan như vậy.”

Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về an toàn tâm lý trong môi trường học đường - nơi ngay cả một hoạt động tưởng vô hại cũng có thể dẫn đến hệ quả pháp lý lẫn y khoa ngoài dự liệu.