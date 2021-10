Học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ lúc học online: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ việc một học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ xảy ra ở Nghệ An đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 14/10, khi em Nguyễn Văn Q. (SN 2011) học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Anh (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) đang thực hiện học trực tuyến ca từ 15h đến 17h.

Căn nhà nơi học sinh tử vong thương tâm

Quá trình học, em Q. cắm điện thoại vào pin dự phòng để sạc thì bất ngờ điện thoại phát nổ khiến em bị bỏng nặng. Ngay khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa em Q. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nói về vấn đề pháp lý trong vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là vấn đề quan trọng để quyết định đến câu chuyện trách nhiệm pháp lý trong vụ việc này.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Nếu nguyên nhân tử vong là do nổ điện thoại thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, do nguồn điện hay do việc sử dụng không đúng quy cách, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn.

Nếu điện thoại đang sử dụng đúng quy cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất mà điện thoại phát nổ hoặc truyền điện ra ngoài dẫn đến điện giật khiến nạn nhân tử vong thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại.

Nếu nguyên nhân tử vong do lỗi của người sử dụng, sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn, không đúng quy cách, vi phạm các khuyến cáo của nhà sản xuất như vừa sử dụng vừa sạc điện, tự ý sửa chữa, gắn thêm thiệt bị không đúng thiết kế... không tuân thủ khuyến cáo khác của nhà sản xuất, không còn bảo hành thì nhà sản xuất không phải chịu trách nhiệm, mọi thiệt hại đều do người sử dụng phải chịu trách nhiệm.

Trường hợp lỗi do người sử dụng mà người sử dụng lại là trẻ em, chưa có hiểu biết về khoa học, công nghệ thì thấy có phần trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc hướng dẫn cách thức sử dụng các phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động học online. Trước tiên có thể thấy trách nhiệm từ phía phụ huynh khi không quản lý, giám sát, hướng dẫn các con sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính vào việc học online. Trong đó cũng thấy một phần trách nhiệm của giáo viên, của nhà trường khi không có những cảnh báo, khuyến cáo đối với các học sinh.

Luật sư Cường cho rằng, những trách nhiệm đó cũng chưa đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự hay yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chỉ là bài học để phụ huynh và các thầy cô giáo, nhà trường rút kinh nghiệm để tránh những vụ việc đau lòng.

Đồng thời, luật sư Cường cho rằng, để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm như thế này thì vai trò của gia đình và nhà trường là rất quan trọng.

Cụ thể, phụ huynh - những người quản lý học sinh trong quá trình học online cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị học tập cho các con. Tránh trường hợp khi học online thì các thiết bị đã hết pin, phải vừa học vừa sạc pin hoặc là các thiết bị đã cũ, hỏng, không đảm bảo an toàn, hoặc hệ thống điện bị chập cháy, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra giáo viên và nhà trường cũng cần có những hướng dẫn, giám sát và kịp thời khuyến cáo cảnh báo đối với các em chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy kiến thức trong các bài giảng.