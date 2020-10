Học sinh làm bài kiểm tra Văn, viết đúng 6 dòng mà khiến giáo viên nổi quạu, cộng đồng mạng phì cười: Á à đồ lươn lẹo!

Giờ kiểm tra là nỗi ám ảnh với mọi học sinh. Bởi nếu đã học bài kỹ lưỡng thì không sao. Trong trường hợp học sinh trót lười biếng, không ôn tập thì điểm 0 chắc chắn về tay. Tất nhiên hậu quả sau đó là bị thầy cô, bố mẹ mắng, kết quả học tập bị ảnh hưởng,...

Nói thì như vậy nhưng không phải cô cậu học trò nào cũng biết nhìn hậu quả mà chăm chỉ học hành chăm chỉ hơn. Vẫn có những em rất chểnh mảng bài vở. Chờ khi "nước đến chân", đám nhất quỷ nhì ma mới có màn "nhảy" cực lầy lội.

Mới đây, một bài kiểm tra Ngữ Văn được đăng tải lên mạng xã hội và lập tức gây bão, nhận về hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Theo đó, học sinh được yêu cầu kể lại câu chuyện "An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy" dưới ngôi kể của An Dương Vương.

Tuy nhiên học sinh nọ có lẽ chưa học bài. Bằng sự sáng tạo, liều lĩnh và cả đôi chút... lươn lẹo, em này đã viết đúng 6 văn với nội dung như sau:

"Tôi là An Dương Vương. Do thời gian qua đã quá lâu và với việc tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên không thể kể lại truyền thuyết ""An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy". Mọi người có thể đọc sách hoặc trên mạng để biết thêm thông tin chi tiết về tôi lẫn truyền thuyết ấy. Tôi xin hết và cảm ơn ạ".

Bài kiểm tra gây bão của một em học sinh.

Có lẽ giáo viên nằm mơ cũng không ngờ học trò của mình lại nảy ra ý tưởng bá đạo như vậy. Đoạn văn có "1-0-2" sau đó bị gạch đỏ ngay giữa bài. Không rõ tổng điểm bài kiểm tra của học sinh này là bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải một con số cao!

Sau khi bài kiểm tra này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã ôm bụng cười lăn lộn và để lại hàng trăm bình luận. Ai nấy đều đồng tình: Em học sinh này tuy lười học nhưng quả thật rất sáng tạo, và tất nhiên cả lươn lẹo nữa!