Học sinh điều khiển mô tô, xe máy, Sở GDĐT TP.HCM báo cáo gì?

Sở GDĐT cho biết, trong năm học 2023-2024, Ngành GDĐT đã ban hành văn bản số 5244/SGDĐT-CTTT ngày 15/9/2023 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo văn bản này, Sở GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát việc tổ chức ký kết liên tịch với địa phương theo Quy chế phối hợp số 902/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 03/3/2023 của Công an Thành phố và Sở GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2023-2025; tiếp tục thực hiện kế hoạch số 813/KH-SGDĐT về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023.

Sở yêu cầu các cơ giáo dục xây dựng phương án cấm các phương tiện xe cơ giới lưu thông, dừng đỗ trong khu vực trường học khi có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi; đặt biển báo hạn chế tốc độ, qui định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong trường học; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm lưu thông, dừng đỗ xe sai quy định trong khuôn viên trường học.

Tổ chức tuyên truyền, vận động HSSV đi học bằng phương tiện công cộng, xe đưa đón của nhà trường tổ chức hoặc xe buýt có trợ giá cho HSSV của Thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; tổ chức tập huấn và hướng dẫn quy trình tổ chức đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh bằng ô tô cho giáo viên và học sinh tại đơn vị.

Tiếp tục thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông; tổ chức mở cổng trường cho CMHS vào đón con em (nếu có sân rộng) hoặc hướng dẫn CMHS đậu xe đúng quy định. Tổ chức nhiều cổng ra cho học sinh; phối hợp với Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đăng ký cho học sinh đi học bằng xe đưa đón; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên không đến các vị trí đón trả khách không đúng quy định.

Quán triệt toàn cơ quan về việc tham gia giao thông trong các ngày nghỉ Tết và dịp nghỉ lễ: Đối với thầy cô giáo và sinh viên các trường trực thuộc chấp hành nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; đối với học sinh không tụ tập đua xe trái pháp luật, không sử dụng phương tiện mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không đi xe hàng ba, bốn, làm cản trở giao thông.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và pháp luật an toàn về an toàn giao thông cho học sinh trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường- tháng 9; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha, mẹ, người giám hộ giáo dục, nhắc nhở con em mình tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phối hợp với địa phương triển khai các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học.