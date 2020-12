Học sao Việt diện áo trắng trong mùa lạnh: Nàng nào cũng trẻ hẳn ra, ghi điểm sành điệu "dễ như chơi"

Diễm My 9x lên đồ khá đơn giản với áo thun trắng, quần jogger màu be và giày sneaker xuyệt tông với màu áo. Ưu điểm của set đồ chính là cách phối màu hài hòa, nhã nhặn nhưng vẫn giúp chủ nhân toát lên sự năng động, trẻ trung. Outfit này của Diễm My 9x khá hợp với những buổi đi dạo phố cuối tuần.