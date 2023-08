Học lỏm KOL Huyền Phi cách nấu chè trôi nước ngũ sắc thơm lừng nhờ vào một món gia vị lạ mà quen

Xuất hiện nổi bật trong trang phục "đồ bộ" miền quê cùng giọng nói hết sức ngọt ngào, Lê Nguyễn Mỹ Huyền với nickname Huyền Phi luôn tạo được sức hút đáng nể qua các video chuyên về ẩm thực quê nhà Trà Vinh và các tỉnh miền Tây. Trong video mới nhất của mình, nàng KOL triệu view này còn đưa đến cho con dân "FA" một gợi ý siêu xịn để chống ngán vào ngày Thất tịch, ấy là công thức làm chè trôi nước ngũ sắc cực lạ từ đường thốt nốt An Giang.



Cùng gia đình Huyền Phi thực hiện món chè màu sắc này, không thoát được ế thì ít nhất bạn cũng thành công thoát được cơn thèm ngọt "dày vò".

30 phút để có món chè trôi nước ngon như ở tiệm



Không phải đường trắng hay đường vàng, đường thốt nốt chính là bí kíp giúp món chè trôi nước của Huyền Phi có vị thơm ngon và thanh ngọt đúng điệu. Cô nàng cùng mẹ và bà còn tỉ mỉ chia phần bột nếp ra nhiều phần và trộn thêm với lá cẩm, là dứa, gấc và bí đỏ để tạo nên các viên trôi nước màu tím, xanh lá và vàng đỏ trông vô cùng nịnh mắt.

Các bước làm chè trôi ngũ sắc tỉ mỉ đến từ gia đình cô nàng Huyền Phi

Nếu chỉ sử dụng nếp trắng truyền thống, trong vòng nửa tiếng là bạn có thể hoàn thiện được nồi chè trôi nước đường thốt nốt thơm phức để đãi cả gia đình rồi!

Hàng trăm món ăn đa dạng làm từ đường thốt nốt



Đường thốt nốt là một loại đặc sản nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh An Giang, được làm từ mật hoa của cây thốt nốt kết hợp ít gỗ cây sến hệt theo phương thức truyền thống từ ngày xưa, hoàn toàn không dùng chất tẩy trắng nên đặc biệt an toàn cho sức khỏe. Đây cũng là lý do loại đường này xuất hiện ngày càng nhiều trong căn bếp của các bà nội trợ Việt, đặc biệt là những ai quan tâm đến việc cân bằng dinh dưỡng hoặc có ý định theo đuổi lối sống thuần chay.

Đường thốt nốt có thể sử dụng linh hoạt trong cả món mặn và món ngọt, đặc biệt không biến đổi về chất khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong quá trình nấu nướng

Bắt đầu từ việc dùng đường thốt nốt trong các loại thức uống quen thuộc như nước ép cam, nước ép bưởi, nước chanh, sữa hạt…hoặc các món kho, rim vốn cần sử dụng nhiều đường kính trắng, chúng ta không chỉ tôn vinh một loại nguyên liệu quý của tự nhiên mà còn góp phần cải thiện sức khỏe. Người dùng thậm chí có thể trực tiếp ăn đường thốt nốt như một loại kẹo vụn hoặc mạch nha, mang lại một cảm giác vô cùng thú vị khi đường tan ngay trên đầu lưỡi với vị béo ngậy.



