Những items mang gam màu be không hề khó tính, nhưng cũng chẳng dễ dãi tới mức chị em có thể mix sao cũng chuẩn đẹp. Nếu lên đồ một cách khéo léo, outfit màu be sẽ giúp người diện có được vẻ ngoài thực sự trang nhã, thanh lịch và cũng chẳng kém phần trẻ trung, sành điệu. Vấn đề là, làm thế nào để chị em chinh phục đồ màu be một cách xuất sắc? Hãy cứ học hỏi ý tưởng của các mỹ nhân Việt dưới đây thì cứ mỗi lần lên đồ với trang phục màu be, chị em sẽ tỏa sáng.

Váy tay bồng màu be chẳng những dịu dàng nữ tính mà còn rất trang nhã. Với item này, Hà Tăng không hề cầu kỳ trong khoản mix đồ, cô chỉ kết lại set váy bằng một đôi giày màu be là trọn vẹn tinh tế, thanh lịch.

Công thức áo sơ mi oversized màu be mix với quần jeans là bộ đôi ai cũng có thể mặc đẹp chứ không riêng gì Hà Tăng. Chị em không ghim ngay thì phí bởi combo này sẽ mang đến vẻ ngoài vừa lịch sự, vừa trẻ trung và thời thượng cho người diện.

Ai nói diện màu be là không thể lồng lộn? Chị em cứ mạnh dạn diện áo blouse bèo nhún mang gam màu be như Chi Pu, mix với quần jeans và tô điểm thêm vài món phụ kiện nổi bật, thế nào cũng ra được vẻ ngoài "chanh sả" và hút mắt level max.

Cách diện blazer của Yến Trang thực sự quá lý tưởng để áp dụng cho mùa Thu/Đông. Việc của chị em chỉ đơn giản là chọn bộ đôi blazer + quần âu cùng tông màu be, nhấn nhá bên trong một chiếc áo sơ mi họa tiết, tổng thể trang phục sẽ ghi điểm mạnh mẽ ở sự thanh lịch và cũng nổi bật, ăn ảnh hết sức.

Trắng và be là hai cặp màu cứ đi với nhau thì 99% là sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Ở trường hợp của Thanh Hằng, siêu mẫu còn gia tăng vẻ cá tính cho set đồ bằng cách khoác ngoài một chiếc áo gilet màu be. Chưa hết, công thức mix quần jeans ống loe với giày cao của cô cũng là một bí kíp đáng lưu tâm vì mang đến hiệu ứng kéo chân siêu lợi hại.

Một trong những cách nhanh nhất để chạm đến ngưỡng diện đồ sang xịn level max chính là ưu ái những mẫu áo sơ mi lụa mang gam màu be, sau đó kết hợp với một chiếc chân váy mang gam màu trung tính. Và nhìn combo áo sơ mi lụa + chân váy nâu của Yến Nhi, bạn sẽ muốn "copy" ngay khỏi cần suy nghĩ.

Cặp màu trắng – be còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn nếu bạn chọn diện áo ba lỗ kết hợp với quần short như Mai Ngọc.

Sam thật ra dáng một quý cô thành đạt khi diện lên mình combo gồm áo len tăm + quần ống rộng và giày mũi nhọn. Combo này còn chạm ngưỡng xịn mịn level vô cực khi Sam chọn gam màu trắng + be làm chủ đạo.

Mấy nàng công sở phải học ngay công thức diện đồ chuẩn thanh lịch của BTV Mai Ngọc. Set đồ gồm áo blouse màu be, nhấn eo mix với chân váy này thực sự giúp các quý cô văn phòng có được diện mạo chuyên nghiệp, sang trọng và chuẩn mốt.

Combo gồm áo crop top + quần ống loe + giày cao gót của Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ hack dáng vô đối, mà còn cho thấy cặp màu be – đen là sự kết hợp hoàn hảo, không bao giờ khiến người mặc thất vọng.

Cái hay ở set đồ của "chị đại" Ngô Thanh Vân chính là ngoài sự thanh lịch, chuẩn công sở, combo áo sơ mi xanh đen + quần màu be cũng tăng thêm nét trẻ trung, cá tính cho người diện.