Hoạt động cứu trợ động đất ở Nhật Bản được đẩy mạnh bất chấp hàng loạt khó khăn

Hôm nay (4/12) là ngày thứ tư sau trận động đất mạnh 7,6 độ tại Nhật Bản. Con số thiệt hại vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn khi bị mất điện, mất nước và không đủ điều kiện sinh hoạt.

Là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các trận động đất trong những ngày qua, trên bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa là khung cảnh đổ nát. Tại thị trấn Suzu, có đến 90% căn nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà ở các thành phố hay thị trấn khác cũng bị sụp đổ hoặc bị cháy, con số này còn có thể tăng lên. Gần 32.000 người trong khu vực tỉnh Ishikawa đang phải sơ tán đến những nơi lánh nạn để nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Người dân khóc thương trước thi thể người thân được đưa ra từ đống đổ nát sau trận động đất ở thị trấn Suzu, tỉnh Ishikawa, ngày 3/1. (Ảnh: AP)

Chị Yuko Okuda, người dân tỉnh Ishikawa, nói: "Nhà tôi không bị sập, nhưng mọi thứ đều đổ vỡ, như đồ dùng trong bếp và tivi, một mớ hỗn loạn. Mọi thứ như điện, nước, ga đều không có. Do những dư chấn tiếp theo có thể xảy ra, nhà chúng tôi có thể bị sập bất cứ lúc nào và đó cũng là lý do mà tôi đang ở đây".

Theo thống kê, hiện nay đã có 73 người thiệt mạng sau vụ động đất, con số có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Theo Ủy ban ứng phó thiên tai của tỉnh Ishikawa, hôm 3/12 đã là ngày thứ 3 của trận động đất, chỉ còn 72 giờ để thực hiện nỗ lực giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn, tại thành phố Wajima. Tàu chở hàng cứu trợ đã đến trong ngày 3/1, nhưng chỉ có 3.000 suất ăn và 5.000 chai nước, hoàn toàn không đủ cho 11.000 người đang sơ tán trong thành phố.

Gần 32.000 người trong khu vực tỉnh Ishikawa đang phải sơ tán đến những nơi lánh nạn. (Ảnh: AP)

Ông Nobou Takahata, người dân Nhật Bản, chia sẻ: "Tôi đến đây từ nơi khác nên tôi không dự trữ thức ăn và đồ uống. May mắn là tôi mua được một chai nước từ cửa hàng tiện lợi. Vì vậy, tôi, vợ tôi và con gái đang phải uống từng ngụm để cầm cự".

Chính phủ Nhật Bản đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên để tăng cường các hoạt động cứu hộ tại những khu vực bị cô lập, đồng thời sẽ sử dụng trực thăng để tiếp cận cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Tình trạng mất điện, mất nước, thiếu vật tư sinh hoạt tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi sau động đất. Do thời tiết đang chuyển lạnh hơn, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên có các biện pháp giữ ấm cần thiết. Dự báo sẽ có mưa to cùng các đợt dư chấn tiếp theo, những người ở khu vực nguy hiểm cần nhanh chóng sơ tán nếu có thông báo để đảm bảo an toàn.