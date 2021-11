Hoàng Yến Chibi vui đến mất ngủ vì được tái xuất sau giãn cách

Sự kiện ra mắt quỹ điện ảnh "Vẻ đẹp điện ảnh - Kinh tế sáng tạo Việt Nam" do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vừa diễn ra với sự góp mặt của Kathy Uyên, Công Hậu, Phan Gia Nhật Linh, Hồ Thu Anh, Nông Quang Nhật, S.T Sơn Thạch và Hoàng Yến Chibi.

Xuất hiện với vai trò người dẫn dắt chương trình, Hoàng Yến Chibi cũng không giấu được sự hào hứng khi được trở lại làm việc, đứng trước ống kính sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Vẫn là một Hoàng Yến Chibi trẻ trung, năng động, nữ ca sĩ - diễn viên nay hoàn toàn ghi điểm ở vai trò MC khi thể hiện sự chuyên nghiệp, duyên dáng và tung hứng ăn ý với S.T Sơn Thạch trong suốt quá trình dẫn dắt sự kiện. Có lẽ vì thế mà Hoàng Yến Chibi đã vui mừng đến mất ngủ trong lần đầu được tái xuất sau dịch.

Cả Hoàng Yến Chibi và S.T Sơn Thạch đều hào hứng và kỳ vọng vào những cơ hội mới được mở ra cho các nhà làm phim Việt trong thời gian sắp tới.

Hoàng Yến Chibi vui mừng vì đã được làm việc trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí nói chung và trong nền công nghiệp điện ảnh nói riêng, Kathy Uyên chia sẻ quan điểm của cô về sự khác biệt giữa điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại so với một thập kỷ trước: "Lúc đó Kathy thấy mỗi năm số phim sản xuất ra rất ít, so sánh với bây giờ thì phim ảnh đã phát triển hơn rất nhiều. Nhiều phim ở Việt Nam được tham gia trong những liên hoan phim quốc tế, đạt nhiều giải thưởng. Càng ngày càng có nhiều thể loại phim khác nhau. Hồi đó chỉ có phim hài với phim hành động thôi, còn bây giờ là nhiều thể loại như: Nhạc kịch, phim tội phạm, kinh dị nên Kathy rất vui khi thấy các nhà làm phim Việt ngày càng can đảm, càng phiêu lưu".

Kathy Uyên.

Nữ đạo diễn rất lạc quan khi biết được hoạt động điện ảnh tại Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ: "Kathy mong là mọi người trong ngành đừng quá thất vọng. Mình tin mình sẽ trở lại, mình cứ tận dụng thời gian này nếu mình không làm phim được thì mình học hỏi".

Cô cũng bày tỏ kỳ vọng về một tương lai có nhiều cơ hội hơn cho tất cả những ai có niềm đam mê điện ảnh để cùng tạo nên bức tranh phim Việt đa dạng, chất lượng.