Hoàng tử William lần đầu nói về "cuộc chiến" giữa hai con George và Charlotte có liên quan đến Công nương Diana

Mới đây, Hoàng tử William đã nhận làm khách mời tham gia vào chương trình "In Time to Walk" của Apple Music. Tại đây, Công tước xứ Sussex đã có những chia sẻ hiếm hoi về kỷ niệm với âm nhạc liên quan đến các thành viên trong gia đình mình.

Theo Hoàng tử William, Công nương Diana có tình yêu đặc biệt với nữ ca sĩ Tina Turner. Những bản hit tuyệt vời nhất của Tina Turner đều được bật lên khi Công nương Diana cùng hai con trai ngồi trong xe hơi đến trường.

"Một trong những bài hát mà tôi vô cùng nhớ và đã gắn bó với tôi cho đến ngày hôm nay đó chính là 'The Best' của Tina Turner. Mẹ tôi sẽ thường lái xe và hát theo Tina. Chúng tôi thậm chí còn đưa một nhân viên an ninh ngồi vào trong xe và ông ấy thi thoảng cũng hát theo. Chúng tôi sẽ hát cho đến lúc tới cổng trường học", Hoàng tử William chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử William.

Công nương Diana và 2 con trai hồi nhỏ.

Đấy chính là cách mà Hoàng tử William được bồi dưỡng tình yêu âm nhạc từ người mẹ quá cố của mình. Công tước xứ Cambridge khẳng định rằng, các con của anh gồm Hoàng tử George, 8 tuổi, Công chúa Charlotte, 6 tuổi và Hoàng tử Louis, 3 tuổi đã "thừa hưởng tình yêu âm nhạc của gia đình". Và điều này đôi khi đã dẫn tới "cuộc chiến" trong gia đình.

"Hầu hết các buổi sáng đều có một 'cuộc chiến' lớn nổ ra giữa Charlotte và George về việc bài hát nào sẽ được bật ngay lúc đó. Về sau, chúng tôi sẽ làm theo luật ngày hôm nay là bài George chọn và hôm sau là Charlotte", Hoàng tử William chia sẻ thêm.

Hoàng tử William đã chọn bài hát Waka Waka của Shakira là một trong 3 bài được phát tại chương trình mà anh tham gia. Đây chính là bài hát yêu thích hiện tại của Công tước xứ Cambridge. Hoàng tử William cũng nói thêm về kỷ niệm đáng nhớ của các con.

Gia đình hạnh phúc của Hoàng tử William.

"Charlotte thường chạy quanh bếp trong những bộ váy, đồ múa ba lê và những thứ khác. Con bé đôi khi cảm thấy phát điên vì Louis cứ đi theo và cố gắng bắt chước động tác của chị. Đó là một khoảnh khắc thực sự hạnh phúc khi những đứa trẻ nhảy múa, nghịch ngợm và ca hát", Hoàng tử nước Anh kể lại.

Khác với em trai Harry thường nhắc đến những kỷ niệm buồn về người mẹ quá cố, Hoàng tử William lại thích nói đến những ký ức đẹp và đáng nhớ về bà. Đồng thời Công tước cũng chia sẻ cách vợ chồng anh thường làm để các con luôn nhớ về bà nội của chúng. Dù chưa từng gặp Công nương Diana ngoài đời, 3 đứa trẻ nhà Cambridge vẫn luôn dành tình yêu và sự ngưỡng mộ đến người bà quá cố qua những câu chuyện kể của cha mẹ.

Nguồn: Mirror