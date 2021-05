Hoàng tử William khiến em dâu Meghan xấu hổ với câu nói đùa "vô thưởng vô phạt", hoàn toàn "đè bẹp" em trai Harry trên truyền thông

Trong khi Harry bên trời Mỹ liên tục tìm cách trách móc và tấn công gia đình thì Hoàng tử William hoàn toàn phớt lờ hành động của em trai. Công tước xứ Cambridge đang thay mặt hoàng gia thực hiện chuyến công du ở Scotland, gặp gỡ các nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Tại đây, anh đã cảm ơn sự hy sinh của họ và gia đình trong thời gian đại dịch hoành hành. Khi nói về thời gian phong tỏa, William chia sẻ: "Điều tôi thấy hài hước nhất là khi tôi nói chuyện với họ hàng của mình, tôi rất muốn được cập nhật tình hình của họ, nhưng rồi cũng chẳng có gì để cập nhật vì có ai làm gì đâu".

Một người tham dự buổi gặp gỡ nói với William rằng, cô đã không gặp gia đình nhà chồng suốt cả năm nay rồi. William bật ra câu nói đùa: "Một số người còn khá là vui vì không phải gặp nhà chồng suốt cả năm ấy chứ". Rồi anh phá lên cười và thanh minh: "Tôi thì rất yêu quý nhà vợ mình".

Hoàng tử vui vẻ, hòa đồng trong lần xuất hiện mới nhất.

Nhiều người tin rằng, dù là câu nói đùa nhưng dường như Hoàng tử William đang ám chỉ em dâu Meghan khi hơn 1 năm nay cô không trở về Hoàng gia Anh với lý do vì đại dịch Covid-19. Trên thực tế, mối quan hệ giữa William với em dâu Meghan khá lạnh nhạt. Sau khi Meghan gọi tên thẳng Công nương Kate là người khiến mình khóc trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi đầu tháng 3, Hoàng tử William được cho là vô cùng giận dữ với em dâu và ra sức bảo vệ vợ.

Bên cạnh đó, việc Meghan không về dự tang lễ Hoàng tế Philip nhưng vẫn bày đủ mọi chiêu trò để thu hút sự chú ý trong thời gian hoàng gia đau buồn càng khiến nàng dâu này xa rời nhà chồng hơn. Chính vì vậy, ai cũng tin rằng câu nói đùa ở trên của Hoàng tử William thực chất là đang ám chỉ Meghan cảm thấy rất vui vẻ khi không về hoàng gia.

Hoàng tử William có mối quan hệ lạnh nhạt với em dâu Meghan.

Kể từ khi em trai Harry rời hoàng gia và liên tục tấn công gia đình, hình ảnh và danh tiếng của Hoàng tử William ngày càng được lên cao trong lòng công chúng. Đầu tuần trước, Điện Kensington đăng tải bức ảnh chụp Hoàng tử William đang tiêm vaccine Covid-19 và mọi người đều chú ý, tấm tắc khen ngợi bắp tay vạm vỡ của anh.

Nhiều người nhận xét Hoàng tử William ngày càng quyến rũ và cũng ngày càng ra dáng một vị vua tương lai. Anh được ca ngợi rằng đã bảo vệ được hoàng gia khỏi chiến dịch đả kích trực diện từ em trai Harry và thể hiện vai trò là người dẫn đầu.

Hình ảnh mạnh mẽ của William khác hẳn với hành động khó hiểu, bất thường của em trai Harry.

Vào hôm 20/5, Harry xuất hiện xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh u ám trong series tài liệu The Me You Can't See, lúc này anh đang trị liệu tâm lý bằng phương pháp EMDR, để chữa trị những chấn thương sau cái chết của mẹ. Trong khi đó, Hoàng tử William rạng rỡ và vui vẻ tham gia các nhiệm vụ hoàng gia.

Sự đối lập không thể rõ ràng hơn: Một bên là người liên tục bị định hình bởi những đau đớn và chiến dịch chống lại hoàng gia dai dẳng, còn người kia như một người lãnh đạo thật sự. Có thể nói rằng, Hoàng tử William hoàn toàn "đè bẹp" hình ảnh của em trai Harry trên truyền thông, tạo ra 2 thái cực cách biệt "một trời một vực".

Cùng mất đi người mẹ thân yêu khi còn nhỏ nhưng Harry và William lại lựa chọn 2 cách sống hoàn toàn khác nhau. Nếu Harry đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến anh chịu nhiều đau khổ vậy còn Hoàng tử William thì sao? Ai cũng nhận ra cái sai của Harry, chỉ riêng bản thân chàng hoàng tử này vẫn u mê lạc lối ở trong chính suy nghĩ của mình.

Nguồn: Daily Mail