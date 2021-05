Hoàng tử Harry kìm nén nước mắt, lồng ghép hình ảnh đám tang Công nương Diana trong phim tài liệu mới khiến dư luận phẫn nộ

Vào ngày 17/5, trailer đầu tiên về loạt phim tài liệu mang tên "The Me You Can't See" với sự tham gia của Harry với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã chính thức được công bố. Đoạn trailer còn có sự xuất hiện của nữ diễn viên gạo cội Glenn Close và nữ nghệ sĩ Lady Gaga.

Đây là loạt phim kể về những câu chuyện có ý nghĩa, giúp công chúng tìm hiểu về tình trạng sức khỏe tinh thần và tình cảm, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/5 trên Apple TV+. Trong đoạn trailer dài hơn 2 phút, Harry đã xuất hiện với gương mặt mang nhiều tâm trạng. Chàng hoàng tử này được trông thấy cố kìm nén nước mắt trong đoạn trailer.

Công tước xứ Sussex cho hay: "Nhận về sự giúp đỡ từ người khác không phải là yếu đuối. Trong thế giới ngày nay, hơn bao giờ hết, đó là dấu hiệu của sự mạnh mẽ. Những gì chúng ta làm được trong năm nay sẽ có tác động trong nhiều thập kỷ, với những đứa trẻ, những gia đình, những người vợ, người chồng, với tất cả mọi người".

Harry xuất hiện trong đoạn trailer với gương mặt mang nhiều tâm trạng.

Đoạn trailer đã giới thiệu một số khoảnh khắc đặc biệt liên quan đến Harry trong đó có cảnh Harry, khi ấy 12 tuổi, đang đứng cạnh cha mình trong đám tang Công nương Diana quá cố.

Một khoảnh khắc khác đó là Meghan nghiêng người nở nụ cười tươi rạng rỡ bên cạnh Harry và cô mặc chiếc áo phông in khẩu hiệu "nâng tầm tương lai". Cả hai đang hướng ánh mắt về màn hình máy tính dường như họ đang thực hiện cuộc gọi trực tuyến với ai đó. Ngoài ra, bé Archie cũng xuất hiện chớp nhoáng với hình ảnh cậu ngồi cùng mẹ nghe đọc sách trong ngày sinh nhật đầu tiên của mình.

Harry hồi nhỏ trong đám tang mẹ.

Vợ chồng Harry - Meghan nở nụ cười tươi.

Meghan đọc sách cho con trai Archie.

Đoạn trailer xuất hiện ngay sau khi Harry thực hiện cuộc phỏng vấn gây sốc trên podcast vào hôm 13/5 vừa qua với những tuyên bố gây sốc. Công tước xứ Sussex đã ví cuộc sống hoàng gia giống như sở thú. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ trích cách dạy con của cha mình và gọi đó là "nỗi đau di truyền".

Thông qua đoạn trailer ở trên ai cũng có thể đoán ra Harry sẽ nhắc lại nỗi đau mất mẹ trong quá khứ cũng như cách anh lấy lại niềm vui thông qua cuộc sống mới ở Mỹ bên cạnh vợ con. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích Harry khi họ cảm thấy bị "bội thực" bởi những lời than vãn, kể khổ của hoàng tử nước Anh.

Nữ nhà báo da màu Mercy Muroki cho biết: "Hoàng tử Harry bắt đầu giống như một kẻ nghiện than phiền, chỉ biết chê trách và sống ích kỷ. Thật đáng tiếc khi tôi từng rất thích Harry và Meghan".

Mercy Muroki cho rằng không ai có thể phủ nhận quá khứ đau khổ khi bị mất mẹ của Harry nhưng sau cuộc phỏng vấn mới nhất của anh và đoạn trailer ở trên, Mercy Muroki nhận thấy Harry là người có cuộc sống buông thả và thiếu chín chắn, chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không tự nhìn nhận lại bản thân mình. Theo Mercy, đã đến lúc Harry tự làm tự chịu, cần phải trưởng thành như một người đàn ông thực thụ.

Mercy Muroki (trái) và Karren Brady (phải).

Trong khi đó, Karren Brady, nữ triệu phú nổi tiếng người Anh thì cho biết thật khó có thể đồng cảm với Harry sau những lời than vãn của anh. Công tước xứ Sussex từng tuyên bố muốn tránh xa ánh đèn sân khấu nhưng chính anh cùng Meghan lại hành động ngược lại với những gì mình nói. Công tước xứ Sussex đã tấn công gia đình khi Nữ hoàng cùng các thành viên hoàng gia đang trải qua nỗi mất mát quá lớn.

Nguồn: Daily Mail, The Sun