Hoàng Thùy Linh ra MV See Tình có miền Tây sông nước nhưng đáng chú ý hơn là lời nói thật về scandal 10 năm trước

Tối 20/2, Hoàng Thùy Linh đã phát hành MV mới mang tên See Tình. Phần âm nhạc của See Tình được thực hiện bởi DTAP, còn phần hình ảnh thì do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện. Hoàng Thùy Linh cũng cho biết, See Tình chính là single thứ hai, sau đĩa đơn mở đầu Gieo Quẻ, mở màn cho album phòng thu vol.4 của nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ trông đợi.

MV See Tình xoay quanh câu chuyện tình yêu rất dễ thương của cô tiên cá Linh khi trót say nắng chàng trai chài lưới ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Hình ảnh, concept, kịch bản đều được xây dựng trên nền tảng những cảm xúc giản dị và tự nhiên nhất của tình yêu. Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh đã lấy bối cảnh miền Tây sông nước để đưa vào MV của mình.

Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều cùng ngày, Hoàng Thùy Linh nói nhiều về khoảng thời gian 17 - 18 tuổi, theo nữ ca sĩ thì đây là giai đoạn cô yêu hồn nhiên, trong sáng nhất. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh còn nói về việc phát hành Album Hoàng (Album trước đó của Hoàng Thùy Linh) và cột mốc 10 năm sau scandal chấn động năm nào.

Hình ảnh bắt mắt của Hoàng Thùy Linh trong MV.

"Album Hoàng là 1 cuộc đấu tranh từ bên ngoài, đấu tranh với những gì đã đổ lên đầu mình, với những gì đã diễn ra trong 10 năm của cuộc đời mình. Cần phải kết thúc tại đấy và Linh đã chiến đấu với nó. Album Hoàng đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Sau đó thì tôi cảm thấy trống rỗng, sự đấu tranh và chiến thắng đấy hóa ra nó cũng chỉ ở phía bên ngoài".

Hoàng Thùy Linh ra mắt MV See Tình

"2 năm dịch vừa qua cho Linh có cơ hội nhìn lại và hiểu về con người mình. Tôi tự hỏi làm sao để được hạnh phúc. Ngày đó tôi nằm trong nhà với biết bao chiếc cúp đếm không xuể. Biết bao nhiêu sự yêu thương, sự kỳ vọng và háo hức mà mọi người dành cho. Nhưng tại sao mình đạt được rồi mà vẫn chưa thấy hạnh phúc. Cái gì mới có khả năng xoa dịu linh hồn của mình? Tôi đã đọc rất nhiều sách, cộng thêm đợt dịch vừa qua làm cho bao nhiêu người bị tổn thương, nó khiến tôi nhận ra rằng chỉ có chính mình mới chữa lành được cho mình".

"Chỉ có khi mình chữa lành được mới xứng đáng với sự kỳ vọng mà khán giả dành cho. Ngày hôm nay, khi ngồi đây thì tôi đã chữa lành được rồi", Hoàng Thùy Linh nói thêm.

Khoảng thời gian hơn 10 năm trước, Hoàng Thùy Linh chịu cú sốc lớn tưởng chừng như không thể đứng dậy được nữa. Sau này, nữ ca sĩ từng bước làm lại từ đầu rồi dần trở thành cái tên đáng gờm trên đường đua Vpop.

