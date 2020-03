Hoàng Thùy đáp trả nhẹ nhàng mà vẫn nghe ra giọng điệu răn đe khi bị soi lỗi tiếng Anh cơ bản

Hiện nay viết trạng thái trên mạng xã hội bằng tiếng Anh là điều rất phổ biến ở các sao Việt. Chính vì vậy mà cũng không ít lần họ rơi vào tình huống bị cộng đồng mạng "bóc phốt" sai ngữ pháp, sai chính tả.

Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy là nhân vật tiếp theo bị gọi tên khi viết sai chính tả một chữ tiếng Anh nhưng cũng làm thay đổi luôn nghĩa của từ đó.

Cụ thể, Hoàng Thùy đăng ảnh tự ngồi may khẩu trang vải cùng chia sẻ: "Making face masks, i will giving them for charity" (Tạm dịch: Đang may khẩu trang, tôi sẽ mang nó đi từ thiện). Tuy nhiên, thay vì viết "face mask" (khẩu trang) thì cô lại viết thành "face mark" và ngay lập tức bị bắt bẻ.

Sau khi nhiều cư dân mạng bình luận bắt lỗi, Hoàng Thùy đã sửa lại nội dung bài đăng đúng chính tả. Sau đó cô còn có lời giải thích trên story: "Cho mấy bạn hay hỏi: Smartphone hay có phần tiên đoán chữ, nghĩa là nó sẽ hiện ra chữ tương đồng. Đôi khi mình viết nhanh thì nó sẽ nhảy chữ,... Tiếng Việt đôi khi còn nhảy sai chữ ấy nhé. Các bạn đã hài lòng về câu trả lời này chưa?".

Mặc dù đưa ra lời giải thích rất gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng câu chốt: "Các bạn đã hài lòng về câu trả lời này chưa?" của Hoàng Thùy lại khiến nhiều người liên tưởng đến giọng điệu có chút răn đe, thái độ không mấy thiện chí.