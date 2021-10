Hoàng hậu U60 gây sốt với vẻ đẹp hoàn mỹ thách thức thời gian, đến Công nương Kate hẳn cũng phải ganh tỵ

Nhắc đến các nàng dâu hoàng gia thì Công nương Kate luôn chiếm giữ vị trí hàng đầu trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên ít ai biết rằng có một nhân vật hoàng gia đã khiến bà mẹ 3 con phải thầm ganh tỵ và thừa nhận chịu thua cả về sắc đẹp lẫn tài đức, đó chính là Hoàng hậu Rania của Jordan.

Nếu như Công nương Kate luôn được ca ngợi sở hữu khí chất hơn người cùng vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng mỗi khi xuất hiện thì Hoàng hậu Rania thực sự là một đóa hồng hoàn mỹ không tỳ vết. Dù đã 51 tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này, Hoàng hậu Jordan vẫn trẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, thậm chí bà còn đẹp hơn cả lúc trẻ.

Vị hoàng hậu "thách thức cả thời gian"

Trên tài khoản Instagram, Hoàng hậu Rania đã đăng tải bức ảnh những ngày bà mới về làm dâu hoàng gia thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bức ảnh cho thấy hoàng hậu sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và quyến rũ. Khi so sánh với hình ảnh hiện tại của bà, nhiều người phải thốt lên rằng Hoàng hậu Rania đích thị là "kẻ thù" của thời gian.

Bức ảnh thời trẻ và hình ảnh hiện tại của Hoàng hậu Jordan.

Hoàng hậu Rania sinh ra ở ở Kuwait, Palestine và sau đó bà cùng gia đình chuyển đến Jordan - nơi bà gặp và kết hôn với Thái tử Jordan khi ấy là Abdullah bin Al-Hussein. Năm 1999, Rania chính thức trở thành hoàng hậu của Jordan khi ông Abdullah lên ngôi vua.

Quốc vương Abdullah II tình cờ gặp bà Rania tại một bữa tiệc tối được tổ chức ở Đại học Oxford (Anh). Lúc đó, bà Rania đang làm việc cho một ngân hàng. Hai tháng sau, họ tuyên bố đính hôn. Bà Rania chính thức bước chân vào hoàng gia Jordan năm 1993.

Hoàng hậu Rania và Quốc vương Abdullah II tạo nên câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.

Sau gần 3 thập kỷ chung sống, Hoàng hậu Rania và Quốc vương Abdullah II đã có với nhau 4 người con chung là Thái tử Al Hussein bin Abdullah II, Công chúa Iman Bint, Công chúa Salma bint Abdullah và Hoàng tử Hashem bin Al Abdullah. Các con của cặp đôi này đều là những gương mặt ưu tú, được dân chúng yêu mến và ngưỡng mộ.

Ngoài được tôn vinh là "Nữ hoàng của thế giới Ả Rập", bà Rania còn được mệnh danh là "Nữ hoàng mạng xã hội" bởi những lần gây bão truyền thông và sự ảnh hưởng của bà đến người dân Jordan. Trên Instagram cá nhân có hơn 6,4 triệu người theo dõi, Hoàng hậu Jordan tự mô tả mình là một bà mẹ và người vợ đang làm những công việc tuyệt vời mỗi ngày. Thông qua những bài đăng của Hoàng hậu Rania, người theo dõi được truyền cảm hứng và năng lượng tích cực.

Hoàng hậu Jordan có một gia đình viên mãn.

Đóa hồng hoàn mỹ nhất

Nếu như Công nương Kate được biết đến là nàng dâu có tấm lòng nhân ái, hết mình vì phụ nữ và trẻ em thì Hoàng hậu Rania chính là tấm gương sáng để cô dõi theo mỗi ngày. Từ khi trở thành Hoàng hậu Jordan, bà Rania đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

Những hoạt động bà Rania tổ chức thường mang sứ mệnh bảo vệ trẻ em, khuyến khích giáo dục, chống lại bạo lực gia đình và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Năm 2000, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã mời bà tham dự chương trình "Sáng kiến lãnh đạo toàn cầu" để vinh danh những đóng góp của bà dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới.

Công nương Kate được cho là đang phấn đấu trở thành một hình mẫu lý tưởng giống như Hoàng hậu Rania.

Hoàng hậu Jordan luôn nỗ lực vì các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh đó, cho đến nay bà Rania đã viết được 4 cuốn sách dành cho trẻ em, đó là The King's Gift (xoay quanh Quốc vương Hussein), Eternal Beauty (về Ngày của mẹ), Maha Of The Mountains (kể về một cô gái quyết tâm đến trường bất chấp sự phản đối từ gia đình và mọi người trong làng) và The Sandwich Swap (viết về trẻ em vượt qua sự khác biệt trong văn hóa). Thậm chí, một số tác phẩm của bà đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của The New York Times trong mục sách trẻ em.

Không chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mà Hoàng hậu Rania còn gây ấn tượng với dư luận và truyền thông quốc tế nhờ gu thời trang tinh tế, thời thượng và thanh lịch. Hoàng hậu Jordan từng được tạp chí Harpers and Queen bình chọn là "Đệ nhất phu nhân đẹp nhất năm 2011". Khi ở tuổi 50, bà còn nằm trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của tạp chí Forbes, theo SCMP.

Gu thời trang đẳng cấp của Hoàng hậu Rania.

Hiện tại, "Nữ hoàng của thế giới Ả Rập" vẫn luôn nỗ lực trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. Quỹ Jordan River do bà thành lập thường tạo ra những dự án giúp phụ nữ địa phương tăng thu nhập và giới thiệu nền văn hóa của họ. Ngoài ra, Hoàng hậu Rania còn cố gắng thu hẹp khoảng cách đa văn hóa giữa phương Tây và Ả Rập bằng cách gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trên các diễn đàn quốc tế.

Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến những hoàng hậu tài sắc vẹn toàn trên thế giới thì bà Rania luôn nằm trong top đầu. Nhiều người hâm mộ hoàng gia tin rằng, Hoàng hậu Jordan là hình ảnh trong tương lai mà Công nương Kate muốn hướng tới, một người phụ nữ hoàn mỹ thách thức cả thời gian.

Nguồn: Tổng hợp