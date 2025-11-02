Thời điểm hiện tại, câu chuyện đạo diễn Tăng Khánh Kiệt được cho là cố tình có hành động mỉa mai, công kích nhà sản xuất Vu Chính đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, nam đạo diễn đã chia sẻ bài viết chê thẩm mỹ của Vu Chính, sau đó xóa bài rồi xin lỗi.

Vụ việc giữa đạo diễn Tăng Khánh Kiệt và nhà sản xuất Vu Chính gây chú ý trên mạng xã hội.

Đối với sự việc này, nhiều netizen lên tiếng chỉ trích Tăng Khánh Kiệt, nhất là khi bài viết mà nam đạo diễn chia sẻ còn dùng từ nghĩ miệt thị giới tính đối với Vu Chính. Thế nhưng bên cạnh đó, nhiều người cũng nói rằng thẩm mỹ của Vu Chính tệ là sự thật.

Netizen chỉ trích hành động của Tăng Khánh Kiệt nhưng đồng thời, họ cũng thừa nhận thẩm mỹ của Vu Chính thực sự rất tệ.

Tạo hình của Hạ Chi Quang bị nhận xét như đồ vàng mã và khiến anh trông giống đạo sĩ, thầy cúng hơn là hoàng đế.

Được biết, tấm hình được sử dụng trong bài viết là tạo hình của nam diễn viên Hạ Chi Quang trong bộ phim mới khai máy Kim Ngô Bất Cấm. Ở tác phẩm này, Hạ Chi Quang đóng vai nam phụ và là một vị hoàng đế. Dù vậy, trang phục của anh bị chê thiếu sự uy quyền mà bậc cửu ngũ chí tôn cần có. Thậm chí, có những người còn để lại bình luận nói Hạ Chi Quang nhìn giống đạo sĩ, bộ đồ không khác gì đồ vàng mã và nhận nhiều sự đồng tình.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Dù nó là sự thật nhưng nết này cũng trà. - Bộ đồ gì như vàng mã vậy trời. - Cái mặt của Hạ Chi Quang gánh bộ đồ cồng lưng á, nhìn nó đạo sĩ, nó sao sao ấy huhu. - Vu Chính phim ổng đồ xấu là fact nhưng lão Tăng kia trượt tay cọ nhiệt cũng là fact. Thế mà không ai nói gì, cứ chăm chăm vào Vu Chính. Lỡ cô lưu lượng nào trượt tay là gọi trà tẩy mãi không hết nha, tiêu chuẩn kép vừa thôi. Phải mắng tất chê tất nhé. - Nhìn như thầy cúng vậy. - Nhưng đó là sự thật mà, huhu. Tạo hình của lão Vu dìm diễn viên lắm luôn.

Nói thêm về Kim Ngô Bất Cấm, đây là dự án cổ trang do Triệu Tình và Châu Kha Vũ đóng chính với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Ngô Bất Cấm, Trường Dạ Vi Minh của tác giả Y Nhân Khuê Khuê.

Kim Ngô Bất Cấm do Triệu Tình và Châu Kha Vũ đóng chính.

Bộ phim kể câu chuyện của Thẩm Thanh Ngô và Trương Hành Giản. Thẩm Thanh Ngô từ một cô gái chốn khuê phòng đã từng bước trở thành một nữ tướng quân oai hùng, sở hữu bản lĩnh phi thường được tôi luyện từ những cuộc chiến sinh tử. Trong khi đó, Trương Hành Giản là một quan văn với vẻ ngoài tuấn tú và trí tuệ phi phàm. Cả hai đều mang trong mình tâm nguyện ra sức vì dân vì nước, đồng thời viết nên một câu chuyện tình yêu mang đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tác phẩm này gây sốt không chỉ vì được "cộp mác" Vu Chính, mà còn bởi chính anh cũng sẽ góp mặt với vai trò diễn viên.

Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên về dự án, Kim Ngô Bất Cấm đã thu hút nhiều sự chú ý, thế nhưng không phải vì sức hút của cặp đôi chính mà bởi việc đích thân Vu Chính cũng sẽ góp mặt với vai trò diễn viên. Theo những gì mà nam nhà sản xuất đăng tải, anh sẽ vào vai một vị tướng quân.