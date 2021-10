Hoàn hảo nhưng vẫn bị vợ bỏ, ngày ra tòa vợ còn thừa nhận ngoại tình và vấn đề lại nằm ở thói quen ân ái của chồng

An, 27 tuổi, thu nhập 20 triệu/tháng, là người phụ nữ có tư tưởng hiện đại, biết yêu bản thân, tính cách khá cứng rắn, dám nghĩ dám làm. Long, 28 tuổi, thu nhập 40 triệu/tháng, tính cách cứng nhắc, bảo thủ ẩn sau vẻ ôn hòa bề ngoài, là người có trách nhiệm với gia đình, không mắc thói hư tật xấu nào đáng kể.

Anh chồng hoàn hảo bỗng dưng bị vợ bỏ

Sau 2 năm chung sống êm ấm và hạnh phúc, vào một ngày không báo trước, An đột ngột đưa đơn ly hôn yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân với Long. Nói về lý do, cô chỉ buông một câu ngắn gọn: “Chúng ta không hợp nhau!”.

Long sốc không thể tin nổi. Bởi vì anh có thể được coi là một người chồng hoàn hảo: thu nhập tốt, có trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến vợ thật sự chứ không chỉ thể hiện bề ngoài cho thiên hạ nhìn vào. Tình cảm vợ chồng hai năm qua khá tốt, Long chẳng thể nào hiểu được họ không hợp ở điểm gì.

Tuy nhiên dù anh có chất vấn ra sao thì An cũng không nói nhiều thêm. Thoáng nghĩ tới khả năng vợ ngoại tình nhưng Long lại gạt đi ngay. Ở An không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Hơn nữa anh luôn đáp ứng đủ cả nhu cầu về tình cảm và tình dục, cô thiếu thốn gì đâu mà phải ngoại tình?

Dẫu uất ức, không cam lòng nhưng do bị động chạm tự ái, cuối cùng Long vẫn quyết định ký đơn ly hôn. Ngày họ ra tòa nhận phán quyết cuối cùng, Long không kìm lòng được một lần nữa hỏi An về lý do thật sự cô muốn ly hôn.

Hai người vào một quán cà phê nói chuyện. Cuộc trò chuyện ấy đã hé lộ về lý do thật sự An đưa ra quyết định chia tay khiến Long không thể tin nổi:

- Vì tôi đã ngoại tình.

- Cái gì? Cô thật sự dám…

- Chỉ là tình một đêm thôi, hiện tại cũng không gặp lại. Nhưng sau cái đêm ấy tôi mới nhận ra sống với anh thật sự không hợp. Bởi vì trong các cuộc ân ái anh chưa bao giờ oral sex cho tôi cả.

- Cô… Chỉ vì chuyện đó…

- Đối với anh chuyện đó không đáng kể nhưng với tôi thì đó là vấn đề lớn. Bởi vì tôi không thể lên đỉnh và thỏa mãn khi không được kích thích bằng miệng. Hơn một năm yêu nhau và hai năm chung sống, chưa lần nào anh làm điều đó cho tôi. Dù tôi đã tâm sự giãi bày về mong muốn và cảm xúc của mình. Nhưng anh chê bẩn, anh cảm thấy làm như vậy chẳng khác gì hạ thấp và sỉ nhục bản thân. Trong khi đó lại vẫn muốn vợ làm cho mình. Tôi không muốn sống cả đời như vậy. Vì anh chẳng bao giờ thỏa hiệp nên tôi chỉ còn cách tìm kiếm điều đó ở một người khác!

- Rồi cô sẽ phải hối hận, hạng đàn bà chỉ biết đến nhu cầu nhục dục!

Họ kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng An không hối hận, khi quyết định xảy ra tình một đêm với người đàn ông lạ kia thì cô đã hạ quyết tâm ly hôn rồi.

Có thể rất nhiều người cho rằng cô “sướng quá hóa rồ” nhưng quan điểm của cô là phải nuông chiều bản thân trong tất cả mọi khía cạnh. Cô tin rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông khác sẵn sàng làm điều đó cho vợ. Anh ta không chỉ là người cha tốt, người chồng có trách nhiệm mà còn là một người tình tuyệt vời trong phòng ngủ.

Chẳng có đòi hỏi nào là quá đáng hay hư hỏng, đơn giản vì hai người không hợp nhau

Yêu cầu của An muốn được chồng “dạo đầu” bằng miệng trong những cuộc ân ái chẳng có gì sai. Đó là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của 1 người phụ nữ. Và cô đã thẳng thắn nói lên mong muốn của mình với chồng. Tuy nhiên Long không thỏa hiệp bằng bất cứ giá nào. Hai người không tìm được tiếng nói chung, không thể dung hòa, nhường nhịn nhau.

Về việc An ngoại tình dù 1 đêm hay bao nhiêu đêm thì cô ấy vẫn sai. Dù mong muốn và sự khát khao cho bản thân là chính đáng nhưng cách làm của An lại quá tiêu cực. Có lẽ vì được "nếm mùi" của khoái cảm nên cô mới quyết tâm ly hôn hơn.

Mỗi người sẽ có quan điểm, mong muốn, giới hạn chịu đựng khác hẳn nhau. Phụ nữ và đàn ông bình đẳng, nhu cầu tình dục không phải thước đo đạo đức. Nhưng quan trọng phải tỉnh táo và yêu bản thân 1 cách đúng đắn.