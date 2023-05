Hoàn đến 100.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua MyVIB 2.0

Mùa hè và nỗi lo hóa đơn điện gia tăng

Từ ngày 4/5/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kwh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng thêm 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Với mức giá này, số tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 50 kwh/tháng là 2.750 đồng/hộ, 100 kwh/tháng là 5.610 đồng/hộ, 200 kwh/tháng là 12.210 đồng/hộ, 300 kwh/tháng là 20.570 đồng/hộ, 400 kwh/tháng là 29.920 đồng/hộ (mức giá này có 10% thuế giá trị gia tăng).

Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam đang ở giai đoạn nắng nóng gay gắt, trong khi các tỉnh thành phía Bắc cũng bắt đầu bước vào các đợt nắng nóng đầu tiên. Nhiều gia đình bày tỏ nỗi lo khi mùa hè vừa mới bắt đầu, giá điện tăng sẽ làm hóa đơn tiền điện tăng cao.

Hiện đang ở trọ cùng với 2 người bạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Hoàng Thái, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết do thời tiết nắng nóng oi bức nên khi ở phòng trọ, nam sinh cùng các bạn phải mở điều hòa. Nghe tin giá điện tăng cao, Thái cảm thấy rất lo lắng. Còn gia đình chị Hồng Thanh ở Quận 9 thì cho biết, 2 tháng nay do nắng nóng phải sử dụng điều hòa thường xuyên nên hóa đơn tiền điện của gia đình chị đã tăng 30 – 40% so với các tháng trước. Sắp tới, khi trẻ con bắt đầu nghỉ hè thì hóa đơn điện chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều, thậm chí tăng gấp đôi.

Nhiều cách tiết kiệm điện và thêm bí quyết giảm 50.000 - 100.000 đồng tiền điện hàng tháng

Tiết kiệm điện là phương án đầu tiên mỗi gia đình nghĩ đến khi ứng phó với nỗi lo hóa đơn điện gia tăng. Có nhiều cách giúp tiết kiệm điện như: Tắt các thiết bị điện không được sử dụng đến; Rút phích cắm ngay cả khi không sử dụng thiết bị; Giảm việc sử dụng điện trong khung giờ cao điểm; Thay thế các thiết bị điện đã cũ bằng các thiết bị điện thông minh; Tận dụng nguồn ánh sáng, gió trời tự nhiên….

Tuy nhiên, có một cách tiết kiệm tiền điện đơn giản bạn có thể làm ngay là thanh toán tiền điện qua MyVIB 2.0. Chị Hồng Thanh cho biết, chị vừa cài đặt ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 của VIB và đặt lịch thanh toán hóa đơn tự động vào đầu tháng 4. Vừa rồi, chị nhận được tin nhắn hoàn tiền đến 100.000 đồng vào tài khoản cho giao dịch thanh toán hóa đơn điện tháng đầu tiên. Từ đó, chị mới biết ngân hàng đang có chương trình ưu đãi khi thanh toán hóa đơn điện nước và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/6/2023, khách hàng được hoàn 100.000 đồng khi thanh toán hóa đơn điện đầu tiên qua MyVIB 2.0 và được hoàn 50.000 đồng cho hóa đơn thứ hai. Chương trình áp dụng cho các hóa đơn trị giá từ 1 triệu đồng. MyVIB 2.0 cũng đang áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán hóa đơn các dịch vụ thiết yếu khác như: Hoàn 50.000 đồng cho hóa đơn nước hoặc ADSL đầu tiên và 20.000 đồng cho hóa đơn thứ hai (giá trị hóa đơn tối thiểu từ 300.000 đồng); Giảm 10% khi nạp tiền gói data 3G/ 4G; Giảm đến 3% không giới hạn khi nạp tiền điện thoại trả trước; Tặng 50.000đ khi thanh toán học phí SCG.

Không chỉ được hoàn tiền, thanh toán hóa đơn qua MyVIB 2.0 còn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức so với các hình thức thanh toán truyền thống. Sau lần thanh toán đầu tiên thành công, các giao dịch được lưu vào hệ thống và MyVIB 2.0 sẽ tự động nhắc nhở khi đến hạn thanh toán của tháng kế tiếp. Lúc này các hóa đơn và tổng số tiền cần trả sẽ được hiển thị chi tiết và khách hàng chỉ cần chọn thanh toán ngay là có thể thanh toán tất cả các hóa đơn với một thao tác đơn giản. Tải ứng dụng MyVIB 2.0 để hưởng ngay nhiều ưu đãi thiết thực khi thanh toán.