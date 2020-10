Hoãn bay quốc tế về Việt Nam vì chưa “chốt” quy trình cách ly phòng Covid-19

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và TPHCM để lấy ý kiến về lịch khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và các bên đối tác.

Trên cơ sở góp ý của các địa phương, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) - Bộ GTVT sẽ xem xét, cấp phép bay cho các hãng hàng không trong thời gian tới.

Đề xuất sớm mở lại các đường bay

Theo kế hoạch, dự kiến, hằng tuần sẽ có bốn chuyến bay hạ cánh Hà Nội các ngày thứ 3, 4, 5, 6 (tối đa 1.304 ghế) và có năm chuyến bay hạ cánh TP Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3 (hai chuyến), thứ 4, 5, 6 (tối đa 1.290 ghế) do hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air thực hiện.

Đối với phía nước ngoài, trước đó, ngày 11/9, Cục HKVN đã có thư chính thức gửi nhà chức trách hàng không bốn đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thông báo phương án mở lại các chuyến bay chở khách giữa Việt Nam và từng đối tác.

Các đối tác đều nhất trí với phương án Việt Nam đưa ra và đến thời điểm hiện tại, phía Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch khai thác cụ thể, các đối tác còn lại mới chỉ thông báo kế hoạch khai thác dự kiến.

Cụ thể, với Hàn Quốc, Korean Air khai thác chuyến bay ngày 9/10 từ Incheon đi/đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại; Asiana Airlines khai thác chuyến bay từ Incheon đi/đến Hà Nội vào các ngày 7/10 và 21/10, khai thác đi/đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 1/10 và 15/10.

Các hãng kỳ vọng cơ quan chức năng có thể đưa ra các điều kiện ràng buộc cụ thể về cách ly với khách về Việt Nam, tránh phát sinh các tình huống như chuyến bay thí điểm vừa qua.

Trung Quốc chỉ định hãng hàng không China Southern Airlines (CZ) khai thác đường bay Quảng Châu - TP Hồ Chí Minh với tần suất 1 chuyến/tuần.

Nhật Bản chỉ định hãng Japan Airlines (JL) và All Nippon Airways (NH) khai thác luân phiên từ Tokyo đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo từng tuần với tần suất 1 chuyến/tuần/đường bay.

Đài Loan (Trung Quốc) chỉ định China Airlines (CI) và Eva Air (BR) khai thác Đài Bắc đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo từng tuần với tần suất 1 chuyến/tuần/đường bay.

Kế hoạch khai thác cụ thể của Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được Cục HKVN cập nhật sau khi các quốc gia này gửi thông tin.

Bộ GTVT đưa ra đối tượng khách và các yêu cầu về phòng chống Covid-19

Theo đó, đối với công tác làm thủ tục hàng không (check-in) từ các cảng hàng không nước ngoài về Việt Nam, hãng hàng không chỉ làm thủ tục check-in khi hành khách đáp ứng các yêu cầu sau:

Đối với công dân Việt Nam, hành khách phải có hộ chiếu còn hiệu lực, có địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam trong thời hạn phải cách ly (tại các cơ sở lưu trú theo danh sách do UBND TP Hồ Chí Minh và Hà Nội công bố) và giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp Real-time PCR do nước sở tại cấp.

ộ GTVT, Cục HKVN yêu cầu hãng hàng không phải gửi Cảng vụ hàng không danh sách hành khách dự kiến thực hiện chuyến bay 12 giờ trước giờ khởi hành theo phép bay và danh sách chi tiết hành khách chuyến bay 30 phút trước giờ khởi hành thực tế của chuyến bay.

Đối với người nước ngoài, hành khách có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (được Việt Nam công nhận); có thị thực hoặc thẻ tạm trú còn thời hạn (kèm công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh) hoặc có công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế còn thời hạn nhập cảnh, có địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam (nhà máy, trụ sở doanh nghiệp, khách sạn hoặc cơ sở lưu trú khác do UBND TP Hồ Chí Minh và Hà Nội công bố/chấp thuận) và giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR do nước sở tại cấp.

Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển thông tin hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến cho cơ quan kiểm dịch y tế, cơ quan xuất nhập cảnh và các cơ quan liên quan tại Cảng hàng không.

Chưa “chốt” phương án chi phí cách ly

Hiện Vietnam Airlines và Vietjet đã nối lại 1 số đường bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc và mới chỉ bán vé cho khách từ Việt Nam đi. Riêng khách về Việt Nam, mỗi hãng đã thí điểm thực hiện 1 chuyến từ Hàn Quốc về Hà Nội (ngày 25/9) và về TPHCM (ngày 30/9).

Tuy nhiên, sau khi khách về nước, đã phát sinh một số vấn đề liên quan cách ly phòng dịch. Do đó, cần một bộ quy tắc về cách ly phòng dịch chặt chẽ hơn, đảm bảo hành khách nhập cảnh Việt Nam thực hiện đúng cam kết, tránh sự việc đáng tiếc như chuyến bay thí điểm vừa qua.

Được biết, tới nay các hãng chưa có lịch mở bán vé cho khách về Việt Nam trên các chuyến bay thương mại thường lệ, mới bán vé cho khách từ Việt Nam đi. Việc chở khách về phải đợi cơ quan chức năng cấp phép.

Theo ông Võ Huy Cường-Phó cục trưởng cục Hàng không Việt Nam, ngày 6/10, các bộ, ngành tiếp tục họp bàn về mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ, đặc biệt là việc đón và cách ly khi khách nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, một tổ liên ngành đã được thành lập, do Bộ Y tế đứng đầu để xây dựng bộ quy chế về cách ly phòng dịch với khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam, đặc biệt là công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay này.

Ông Cường cho biết, do phương thức quản lý, cách ly khách từ các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam chưa thống nhất nên các hãng hàng không tạm dừng để chờ hướng dẫn cụ thể.

Ông Võ Huy Cường cho biết thêm, với khách nước ngoài là đối tượng được vào Việt Nam trong thời gian qua đã có quy định rõ như: có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, có thị thực và có xác nhận của khách sạn nơi cách ly thì họ cứ thế vào Việt Nam, thực hiện cách ly ở khách sạn.

Nhưng với công dân Việt Nam từ nước ngoài về lại có trục trặc trong khâu quản lý, cách ly nên Bộ Y tế đang làm hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Trước câu hỏi chi tiết hơn về việc hoãn bay, ông Võ Huy Cường, cho biết: Cục Hàng không và Bộ GTVT không vướng gì cả. Bây giờ chỉ là lúc nào sẵn sàng đón công dân Việt Nam thì Cục y tế dự phòng của Bộ GTVT quyết định thống nhất. Dự kiến thời gian 15/9 là thực hiện, còn Cục HKVN không hoãn.

“Chi phí cách ly ở khách sạn có thể trở thành gánh nặng và các địa phương phải điều tiết lại giá khách sạn. Có thể phải sang tuần tới quy chế về cách ly phòng chống dịch với khách nhập cảnh Việt Nam mới được ký ban hành và thông báo công khai để mọi người cùng biết và thực hiện. Khi đó, Cục Hàng không sẽ cấp phép cho các hãng vận chuyển khách quốc tế về Việt Nam”, ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Tổng giám đốc Bamboo Arways, cho biết Bamboo cũng như các hãng hàng không khác đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng thực hiện các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.

“Ai cũng mong muốn phục hồi kinh tế nhanh trên toàn đất nước và các công ty lữ hành, nhà vận chuyển hàng không cũng đều muốn mở nhanh.

Nhưng mở nhanh phải đảm bảo an toàn, phải tuân thủ đúng chuyên môn của Bộ Y tế, của Ủy ban an toàn phòng chống dịch Quốc gia. Chúng ta thận trọng nhưng không thái quá, mong muốn bay nhưng phải đảm bảo an toàn”, ông Trọng nói.

