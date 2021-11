Hoài Lâm vừa công khai bạn gái, vợ cũ Cindy Lư và Đạt G cũng ngầm thông báo chia tay?

Chuyện tình của Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G tưởng rằng sẽ bền chặt khi cùng nhau vượt qua sóng gió dư luận nhưng nào ngờ cặp đôi lại vướng tin đồn chia tay cách đây vài tháng.

Mới đây, Cindy Lư và Đạt G tiếp tục có động thái được cho là ngầm thông báo đã đường ai nấy đi. Rạng sáng 14/11, Cindy Lư chia sẻ trích dẫn lên story với nội dung: "Thái độ là do bạn chọn. Hạnh phúc là do bạn chọn. Lạc quan là do bạn chọn. Cho đi là do bạn chọn. Tôn trọng là do bạn chọn. Mọi sự lựa chọn sẽ hình thành nên con người của bạn. Hãy lựa chọn khôn ngoan".

Ngay sau đó, Đạt G cũng thể hiện tâm trạng buồn bã với dòng trạng thái: "Buông bỏ cũng được gọi là một loại hạnh phúc".

Sau khi ly hôn Hoài Lâm, Cindy Lư tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân, tập trung kinh doanh online để nuôi 2 con gái khôn lớn. Nhưng vào tháng 5/2021, Cindy Lư bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với Đạt G, bị bắt gặp hẹn hò và có những biểu hiện tình tứ. Đây cũng là thời điểm Đạt G vướng mâu thuẫn với bạn gái cũ Du Uyên, xảy ra đấu tố cực gắt trên mạng xã hội khiến vợ cũ Hoài Lâm bị nghi ngờ là "người thứ 3", có quan hệ tình cảm trong khi chưa ly hôn.

Giữa lúc dân tình đang xôn xao, Cindy Lư đã lên tiếng xác nhận hẹn hò với Đạt G, tuy nhiên cả hai đến với nhau khi hoàn toàn độc thân. Đặc biệt cô nhấn mạnh mình không phải là người thứ 3. Cindy Lư chưa từng gặp Đạt G ngoài đời khi còn là vợ Hoài Lâm, chồng cũ và bạn trai mới của cô cũng không phải bạn thân mà chỉ là bạn đồng nghiệp. Mãi sau này khi ly hôn 1 thời gian cô mới gặp mặt Đạt G trong 1 lần đi ăn và bắt đầu tìm hiểu nhau.

Khi mới công khai chuyện tình cảm, Cindy Lư thường xuyên đăng ảnh tình cảm với Đạt G, hết lời khen ngợi sự chu đáo, quan tâm của bạn trai mới dành cho các con của mình.

Tuy nhiên chỉ sau đó vài tháng, cặp đôi lại vướng tin đồn chia tay khi cả hai thường xuyên đăng tải những trạng thái buồn bã. Hiện tại vẫn không ai biết chính xác Cindy Lư và Đạt G đã chia tay hay chưa, tuy nhiên cặp đôi đã không còn xuất hiện bên nhau như trước.