Hóa ra Khang Hi không phải là Hoàng đế có đông con nhất lịch sử Trung Quốc mà 3 vị này mới sở hữu số lượng con "khủng"

Xưa có câu, làm Hoàng đế là có trong tay hậu cung ba ngàn giai lệ quả không sai. Trên có tam cung lục viện, dưới có cung nữ ca nhi tùy thời lâm hạnh, âu cũng vì mục tiêu duy trì giống nòi phục vụ xã tắc, giang sơn. Minh chứng cho việc này có thể kể đến Khang Hi đế!

Đừng nhìn những hoàng tử xuất sắc trên phim mà nhầm tưởng các con của Khang Hi đều trưởng thành bình an và sống mạnh khỏe. Trên thực tế, số lượng con cái bị chết yểu của Khang Hi đế rất nhiều, nhưng nhờ ông rất chăm chỉ sủng hạnh phi tần mà hậu duệ mới ngày càng được đông đảo như vậy. Tuy nhiên, Khang Hi vẫn không phải là vị vua có nhiều con cái nhất lịch sử Trung Quốc.

Theo ghi chép chính sử, Tống Huy Tông Triệu Cát có đến 80 đứa con và đi vào lịch sử với tư cách là hoàng đế có nhiều con cái nhất. Tống Huy Tông Triệu Cát sinh 1082, mất 1135, ông tại vị trong vòng 25 năm từ 1100 đến 1126.

Trước khi triều Bắc Tống bị diệt vong, hậu cung có hơn mười nghìn mỹ nữ, như vậy đủ để thấy Tống Huy Tông đa tình đến mức nào. Cả đời ông có đến 38 người con trai, 42 người con gái - một kỷ lục của triều Tống nói riêng và của cả lịch sử Trung Hoa nói chung.

Xếp thứ hai là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ với 59 đứa con. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ hay còn gọi là Đường Minh Hoàng sinh 685 mất năm 762, tại vị từ năm 712 đến 456.

Theo sử sách, Đường Huyền Tông có tổng cộng 30 con trai và 29 con gái. Toàn bộ 29 cô con gái của ông đều được phong làm công chúa, các hoàng tử cũng đều được phong vương trừ trường hợp bị chết non.

Sau này Lý Hanh - hoàng tử thứ ba của Đường Huyền Tông trở thành người kế vị và tôn vua cha làm thái thượng hoàng.

Tuy Tống Huy Tông và Đường Huyền Tông đứng đầu về tổng số con cái, nhưng Trần Tuyên đế Trần Húc mới là "cao thủ" thật sự khi chỉ tính riêng con trai thôi, ông đã có đến 42 người. Trần Tuyên đế Trần Húc sinh 528 mất 582, tại vị từ năm 569 đến năm 582.

Cả đời ông có 42 người con trai, là hoàng đế có nhiều con trai nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong 42 người này, có 3 người bị chết non, 39 người còn lại trở thành hoàng tử.

Trong 39 hoàng tử ấy lại có 31 người được phong vương, 8 người còn lại do chưa thành niên nên chưa được phong tước. Hiện vẫn chưa rõ số lượng con gái của Trần Tuyên đế là bao nhiêu, tuy nhiên trong "Gia Thái Ngô Hưng chí" thời Nam Tống có gọi Ninh Viễn công chúa con ông là đệ thập tứ nữ - tức cô con gái thứ 14. Như vậy số lượng con gái của Trần Tuyên đế hẳn phải lên đến hàng chục.

Trong khi đó, Khang Hi đế nổi danh là vị vua nhiều con cái nhất nhà Thanh chỉ xếp thứ tư trong danh sách này với 55 người con.

Thanh Thánh Tổ Ái Tân Giác La Huyền Diệp sinh 1652, mất 1722. Ông đăng cơ năm 8 tuổi, tại vị 61 năm, là người mở ra thời đại "Khang Càn thịnh thế" kiêm vị quân chủ có thời gian trị vì lâu nhất lịch sử Trung Hoa.

Theo ghi chép, Khang Hi đế có tổng cộng 55 người con, bao gồm 35 con trai, 20 con gái. Trong 35 người con trai của ông thì chỉ có 24 người sống đến tuổi trưởng thành, còn lại chết non 11 người. Trong 20 người con gái thì chỉ có 8 người sống đến lúc được phong làm công chúa, còn lại cũng đều qua đời từ rất sớm.

Ngoài các vị ở trên ra, những bậc quân chủ lừng danh khác cũng đông con cái có thể kể đến như Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (26 con trai, 18 con gái - tổng cộng 44 người con), Đường Thái Tông Lý Thế Dân (14 con trai, 21 con gái - tổng cộng 35 người con) hay Ngụy Vũ Đế Tào Tháo (25 con trai, 7 con gái - tổng cộng 32 người con),...

(Nguồn: Qulishi, Baidu)