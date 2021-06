Hóa ra Jennie từng có thời mặc đẹp đến mức antifan cũng phải "câm nín", không chê được điểm nào

Là một biểu tượng thời trang của Kpop nhưng cũng có lúc Jennie không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về trang phục cô diện. Tuy nhiên, đã từng có một giai đoạn netizen không thể tìm ra bất cứ điểm nào để chê nàng idol vì outfit nào của cô cũng xuất sắc.

Khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, BLACKPINK hoạt động sôi nổi, thường xuyên biểu diễn tại các lễ trao giải và sự kiện, vậy nên khán giả có nhiều cơ hội ngắm nhìn các cô gái nhà YG. Tại đây, trang phục trình diễn của Jennie luôn được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng. Dù là tân binh nhưng cô nàng đã được diện đồ Gucci, phối đồ sang chảnh với sơ mi bèo nhún quý tộc, nơ cổ, blazer và chân váy, chuẩn phong thái tiểu thư nhà giàu.

Váy của Jennie luôn được cắt ngắn nhất có thể, sau đó phối cùng thắt lưng bản to đính đá và boot cao qua đầu gối. Nhờ vậy mà cô nàng luôn có được tỉ lệ cơ thể đẹp, vóc dáng cũng thon gọn và cao ráo hơn nhiều. Cái hay của Jennie là dù cô hay diện những thiết kế ren, nhún bèo và thắt nơ nhưng cô không bao giờ rơi vào tình trạng sến sẩm mà ngược lại, những loại trang phục này lại còn giúp Jennie trông như một nàng tiểu thư thứ thiệt.

Khi quảng bá single As If It's Your Last cũng là lúc phong cách high-teen sành điệu của Jennie bùng nổ. Ví Jennie như nàng "Queen Bee" tại một trường trung học cũng không sai vì từ trang phục cho đến vóc dáng của cô đều khiến bao người ao ước. Bên cạnh mix&match phụ kiện như chain belt, băng đô hay găng tay, Jennie còn "cao tay" khi xắn tay áo, đeo cà vạt hơi xộc xệch để tạo hình ảnh cô ngổ ngáo và bất cần. Những họa tiết như bàn cờ, kẻ sọc hay gingham cũng được Jennie ưu ái hết mực.

Cũng phải nói thêm rằng thân hình lúc đó của Jennie gần như đạt tới độ hoàn hảo nhất với bờ vai "móc treo" nuột nà, vòng hai siêu nhỏ cùng đôi chân săn chắc. Vậy nên, cô thường được stylist cho diện crop-top và chân váy ngắn để phô diễn tối đa những ưu điểm này. Đôi lúc, cô cũng thay sơ mi bằng những item như áo trễ vai, crop-top dài tay cho phong cách thêm phần đa dạng. Nhìn kiêu ngạo, sang chảnh thế thôi chứ Jennie vẫn rất tích cực diện đồ màu hồng ngọt ngào và đáng yêu đấy.

Những bộ váy bodycon ngắn cũn hay chất liệu gợi cảm như da, tất lưới cũng được Jennie ứng dụng vào thời trang trình diễn. Thế nên, dù theo đuổi hình tượng quyến rũ nhưng cảm giác nàng idol đem lại mỗi lần lại khác nhau, không khiến người hâm mộ cảm thấy nhàm chán hay bội thực. Song song với trang phục, mái tóc dài đen tuyền, được duỗi thẳng cũng hỗ trợ Jennie có những giây phút cháy hết mình trên sân khấu.

Quyến rũ, gợi cảm nhưng không phô phang mà trái lại, rất sang trọng và thời thượng, bảo sao thỉnh thoảng fan vẫn tiếc ngẩn ngơ khi ngắm nhìn những hình ảnh ngày xưa của cô nàng.

