Hóa ra có Hội An "chill" hết cỡ với những trải nghiệm không nhiều người biết đến

Nếu một ngày bạn muốn đi du lịch mà chưa nghĩ ra đi đâu thì Hội An luôn chào đón bạn. Hội An chính là một nơi mà bạn có quay lại bao nhiêu lần cũng không chán, Hội An luôn biết cách khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và các địa điểm check-in mới luôn xuất hiện liên tục.

Các chị em đã biết đi đâu hè này chưa? Chắc chắn là đi Hội An nhé! Hãy cùng khám phá những địa điểm du lịch mới và thú vị ở Hội An nào các chị em ơi!

Ghé những quán cà phê thật chill

92 Station

Nếu như bạn muốn ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An từ trên cao nhưng quán cà phê nổi tiếng Faifo Coffee quá đông đúc thì hãy ghé 92 Station nhé! 92 Station là một quán cà phê - nhà hàng nằm ngay ở con phố Trần Phú nhộn nhịp. Quán cà phê này có 4 tầng và đặc biệt nơi đây sở hữu một sân thượng rộng rãi, thoáng đãng và được trang trí rất đẹp, từ đây bạn có thể ngắm nhìn phố cổ Hội An yên bình và xinh đẹp.

Ngoài ra đến 92 Station bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức cả đồ ăn Việt lẫn đồ Tây tùy theo sở thích, đồ ăn và nước uống ở đây được đánh giá khá ổn. Uống một cốc nước mát lạnh, chụp một vài bức ảnh với view phố cổ và ngắm hoàng hôn chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Địa chỉ: 92 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An.

Roving Chillhouse

Đi ra khỏi khu phố cổ một chút bạn sẽ tìm thấy Roving Chillhouse, quán cà phê nằm giữa cánh đồng ruộng xanh bát ngát chẳng khác gì ở Chiang Mai, Thái Lan. Roving Chillhouse sở hữu thiết kế với không gian mở và dù ngồi tại bất cứ chỗ nào của quán thì bạn đều được ngắm nhìn khung cảnh miền quê dễ chịu.

Roving Chillhouse mang thiết kế đơn giản nhưng đầy mộc mạc và gần gũi. Quán được chia ra làm hai khu vực, một khu vực là sự kết hợp mây, tre, nứa, gỗ, kính và khu vực còn lại chính là không gian bên ngoài, nơi mà bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng. Chắc hẳn cảm giác thưởng thức một cốc trà giữa cánh lúa không phải lúc nào cũng có được.

Bạn hãy đến với Roving Chillhouse vào thời điểm sáng sớm hoặc xế chiều, lúc này thời tiết không quá nắng gắt và không khí cũng dịu mát hơn, thích hợp để bạn tận hưởng cảm giác thư giãn và chụp những bức ảnh xinh đẹp.

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Cẩm Châu, Hội An.



Chọn ở tại các homestay hay khách sạn thật đẹp

Maison de Tau

Maison de Tau có nghĩa đơn giản là “nhà của tau”, từ "tau" là một cách gọi thân thuộc và gần gũi của người miền Trung. Hẳn rồi, khi bạn ở Maison de Tau bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi và ấm áp ở nơi đây.

Các căn phòng tại Maison de Tau được sắp xếp gọn gàng với gam màu nhẹ nhàng và thiết kế hài hòa tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Homestay này mang lại cho chúng ta cảm giác như một ngôi nhà thực sự. Bạn sẽ được sống trong một không gian yên bình dưới những tán cây xanh mát, nghe tiếng chim hót véo von.

Địa chỉ: 47/23 Nguyễn Đình Chiểu, Hội An.

Hội An Hotel - DeChiu

DeChiu, đơn giản là "dễ chịu". Đó chính là cảm giác mà Hội An Hotel - DeChiu mong muốn mang lại cho du khách khi đến nghỉ ngơi ở đây. DeChiu giới thiệu về bản thân mình một cách đầy thú vị: "Chúng tôi yêu sự dễ chịu và luôn tin rằng một không gian sống dễ chịu sẽ tạo nên những con người dễ chịu. Chúng tôi chọn sống cuộc sống dễ chịu, một sự nghiệp dễ chịu, và mong muốn cùng bạn tạo nên một thế giới dễ chịu nho nhỏ cho riêng mình và mọi người. Thật khó để tìm được một từ tiếng Anh tương ứng với từ "dễ chịu" nên chúng tôi đã chọn Dechiu cho cái tên cho khách sạn nho nhỏ xinh đẹp của mình."

Đến Dechiu và bạn sẽ bất ngờ vì hóa ra nhu cầu của cơ thể và tâm hồn mình lại giản đơn và mộc mạc đến vậy. Sự dễ chịu cũng sẵn có trong bạn chỉ chờ được hiện diện cùng bạn mà thôi, chắc chắn đến Dechiu bạn sẽ cảm nhận được điều đó.

Địa chỉ: 23 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An.

The Mansion Hoi An

Team thích chụp ảnh check-in chắc chắn không thể bỏ qua The Mansion Hoi An, nơi được mệnh danh là Ngôi nhà Morocco nằm khép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. The Mansion Hoi An mang lối kiến trúc Địa Trung Hải độc đáo với tông màu chủ đạo là cam đất và nhấn nhá với màu xanh dương.

Bước vào bên trong bạn sẽ được tận hưởng khung cảnh sân vườn với nhiều loại cây nhiệt đới và đắm mình một chiếc bể bơi nằm chính giữa - nơi tạo ra những bức ảnh check-in đẹp vô cùng. The Mansion Hội An có 8 phòng khác nhau, đa dạng về loại phòng, diện tích phòng, cỡ giường và tiện nghi khác nhau.

Địa chỉ: 170 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam



Tất nhiên không quên chụp những bức ảnh check-in thật chất

Chùa Bà Mụ

Bên cạnh chùa Cầu, sông Hoài, phố cổ thì một trong những địa điểm chụp ảnh check-in được nhiều người yêu thích tại Hội An chính là chùa Bà Mụ. Di tích này từng giữ vai trì quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Hội An.

Khuôn viên tại chùa Bà Mụ khá rộng rãi và thoáng đãng với lối kiến trúc cổ kính. Ở đây còn có hồ nước, hệ thống bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng... Đặc biệt, cánh cổng Tam Quan được tu bổ nguyên trạng với màu sắc và hoạ tiết bắt mắt chính là nơi được rất nhiều khách du lịch lựa chọn để chụp hình check-in.

Mặc dù chụp ảnh rất đẹp nhưng khi đến đây chụp ảnh chúng ta cần giữ trật tự để không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của chùa nhé!

Bức tường Hoàng Văn Thụ

Nếu như bạn đã có nhiều bức ảnh chụp tại các bức tường vàng ở Hội An thì có thể đến với bức tường ở đường Hoàng Văn Thủ. Bức tường thuộc ngôi nhà cổ của một gia đình 3-4 thế hệ. Trải qua thời gian, bức tường càng trở nên cũ kỹ nhưng chính điều đó đã tạo nên điểm nhấn của nó.

Bức tường này được phủ đầy rêu phong với những mảng khối thú vị và được điểm xuyết bằng các ô cửa. Chỉ cần đứng vào đây thôi là bạn đã có một bức ảnh vô cùng chất.

Rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu tuy không phải là một địa điểm mới nhưng thời gian gần đây lại thu hút nhiều người bởi những bức ảnh check-in vô cùng ấn tượng. Cái tên "rừng dừa Bảy Mẫu” bắt nguồn từ đặc điểm sinh học của nơi này, trước đây, khu rừng có khoảng 7 mẫu dừa sinh sôi nảy nở trên vùng nước lợ, nên người dân địa phương cũng lấy ngay đặc trưng này để gọi tên.

Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sông nước bằng chiếc thuyền thúng và ngắm nhìn rừng dừa xanh ngát ở hai bên. Nếu thích bạn có thể tham gia chơi các trò cảm giác mạnh trên thuyền thúng cũng rất hay ho.