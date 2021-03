Hòa Minzy tiết lộ sợ bản thân sẽ “khùng lên” nếu con trai bị “nói này nói nọ”

Trên trang cá nhân mới đây, Hòa Minzy lần đầu tiên khoe hình ảnh chính diện của con trai đầu lòng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn để con trai đeo khẩu trang để không lộ hoàn toàn gương mặt.

Đặc biệt, Hòa Minzy cũng chia sẻ lời giải thích liên quan tới việc không tiết lộ hoàn toàn gương mặt con trai: "Dạ em biết up ảnh con mà không rõ mặt nhiều người khó chịu lắm, mà do em hay kiểu bị nhạy cảm suy nghĩ nhỡ đâu up ảnh lên ai xấu miệng nói nọ nói kia thì chắc em không chịu được lại làm khùng làm điên nên em mới up ảnh như vậy".

Hòa Minzy nói thêm: "Nhưng mà em cũng không có che che gì cả, chỉ là chưa up rõ cả mặt thoai. Mọi người thông cảm nha, khi nào mọi thứ thoải mái hơn thì em up, con đáng yêu không có gì phải giấu cả ạ".

Hòa Minzy sợ bản thân sẽ "khùng lên" nếu con trai bị nói này nói nọ.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng, bản thân không phải ngôi sao lớn và con trai cũng chẳng phải đứa nhỏ được săn đuổi. "Em cũng không phải ngôi sao lớn, con em cũng không phải ai ai cũng săn đuổi lấy hình ảnh nên không đến nỗi phải làm thế này. Nhưng đơn giản em nghĩ đến con em và sợ vài người vô duyên trên đời thui ạ", Hòa Minzy chia sẻ.