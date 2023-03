Hòa Minzy hát 1 ca khúc của Taeyeon nhưng lại bị chê không hay bằng Bích Phương - Hương Tràm?

Hòa Minzy trình diễn Em Sẽ Quên

Mới đây, trong chương trình Biển Của Hi Vọng, Hòa Minzy đã thể hiện ca khúc Em Sẽ Quên. Vẫn với chất giọng đầy tự sự, giọng hát của Hòa Minzy vẫn luôn có sự cân bằng giữa cảm xúc và kĩ thuật. Em Sẽ Quên vốn có bản gốc là ca khúc tiếng Hàn - If của Taeyeon. Bản gốc của ca khúc đã vốn cực kì nổi tiếng, làm say đắm trái tim của hàng triệu người yêu nhạc trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.



Khoảng năm 2012, nữ ca sĩ Hằng Bingboong đã chuyển lời Việt thành Em Sẽ Quên khá thành công. Đến năm 2015, Bích Phương tiếp tục có phiên bản Em Sẽ Quên của riêng mình và mang vào album Có Khi Nào Rời Xa. Ca khúc cũng được nhiều ca sĩ như Hương Tràm, Văn Mai Hương, Phương Phương Thảo,... thể hiện trong các buổi trình diễn live.

Hòa Minzy vẫn luôn có nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát live.

Với âm sắc đặc trưng và cách xử lí riêng, Hòa Minzy vẫn thường mang về 2 luồng ý kiến trái chiều mỗi khi trình diễn live. Người cảm thấy yêu thích sẽ luôn dành cho cô những lời khen ngợi. Người không "thấm" được dẫu có chê nhưng ít nhất vẫn dành cho cô sự trân trọng rất lớn bởi những nỗ lực, đam mê mà cô đặt vào mỗi màn trình diễn.

Không ít ý kiến cũng cho rằng dù Hòa Minzy hát không hề tệ nhưng họ đã trót yêu mến những phiên bản gắn liền với "thanh xuân" của Hương Tràm, Bích Phương hay Hằng Bingboong. Thậm chí rất nhiều ý kiến cho rằng dù ra sao thì phiên bản gốc tiếng Hàn của Taeyeon vẫn là phiên bản xuất sắc nhất.

- Nghe video Hương Tràm hát bài này là đỉnh nhất!

- Bài này Hương Tràm hát ở quán cafe hay cực!

- Bài này Hòa hát nghe hơi khổ, nhưng cũng ổn, mình thích bản của Hằng Bingboong.

- Thích của Bích Phương nhất, nghe nó da diết lắm.

- Ngày xưa học cấp 2 nghe bài này Bích Phương hát thất tình khóc lên khóc xuống, nhịn ăn nhịn uống.

- Thôi đi nghe lại If của chị Taeyeon đây!