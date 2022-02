Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia, câu nói chua xót về lời cầu hôn ngay giữa họp báo của Đức Phúc bị đào lại

Chiều 19/2, Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia Minh Hải đã chính thức xác nhận chuyện chia tay. Trong bài đăng của mình, Hòa Minzy nói rằng:

"Hòa và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay. Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng".

Sau khi Hòa Minzy tuyên bố chia tay, phát ngôn đầy chua xót của nữ ca sĩ trong họp báo ra mắt MV Ngày đầu tiên được đào lại. Buổi họp báo này do Đức Phúc tổ chức, Hòa Minzy xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Đến lúc giao lưu, MC Minh Xù đã hỏi Hòa Minzy rằng cô cảm thấy thế nào khi xem cảnh nhân vật nam chính cầu hôn nữ chính trong MV. Hòa Minzy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đấy là lần đầu tiên em chứng kiến 1 buổi cầu hôn trực tiếp. Em cảm thấy cô gái rất may mắn, lúc đấy em cảm thấy hạnh phúc lây với cô gái kia. Em rất mong chờ Đức Phúc sẽ tung behind the scene cảnh gia đình của cô dâu chú rể xuất hiện, đó mới là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Giọt nước mắt của em đã chuẩn bị rơi vì nó".

Hòa Minzy trong họp báo của Đức Phúc.

Trước đó, khi đăng hình ảnh quảng bá cho MV của Đức Phúc, Hòa Minzy đã ngầm xác nhận rằng cô chưa từng biết đến cảm giác được cầu hôn.

Hình ảnh Hòa Minzy xúc động khi xem cảnh cầu hôn.

Sau khi chia sẻ thông tin chia tay, Hòa Minzy cũng khẳng định cô không mượn chuyện cá nhân để đánh bóng tên tuổi hay có kế hoạch ra bất cứ MV nào. Vậy nên Hòa cũng mong muốn khán giả không công kích cô rằng mượn chuyện tình cảm để PR.

