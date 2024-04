Hòa Minzy chia sẻ lý do lựa chọn các sản phẩm Nature’s Way cho con

Hòa Minzy là nữ ca sĩ sở hữu rất nhiều bản Hit đình đám như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu, Kén cá chọn canh…. Năm qua, Hòa Minzy cũng đã gặt hái rất nhiều thành công với hàng loạt các giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Mai Vàng 2023 và Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 với hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất". Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục đạt Giải thưởng Cống Hiến 2024 hạng mục Nữ ca sĩ của năm.

Hòa Minzy đạt danh hiệu Nữ ca sĩ của năm tại Giải thưởng Cống Hiến 2024

Là một nữ ca sĩ nổi tiếng nên đời tư của Hòa Minzy cũng được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, từ khi Hòa Minzy có con, các hình ảnh hay hoạt động của 2 mẹ con cũng được rất nhiều người chú ý. Việc Hòa Minzy dạy con thế nào, cho con sử dụng quần áo gì, sản phẩm gì cũng khiến không ít người tò mò. Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại mà nhiều lần chia sẻ một cách rất cởi mở.



Mới đây, khi tham gia sự kiện "Lễ công bố thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện Nature’s Way Australia và lời cảm ơn từ Nature's Way Việt Nam" tại Hà Nội – Một sự kiện có rất nhiều các chuyên gia y tế cùng các khách mời là các mẹ bỉm sữa và cũng là những người đang hoạt động kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sản phẩm cho bé, Hòa Minzy lại một lần nữa chia sẻ về hành trình nuôi dạy con của mình.

Hòa Minzy chia sẻ về hành trình nuôi con và cho biết cô cũng đang tin dùng các sản phẩm Nature’s Way cho con như rất nhiều bà mẹ thông thái khác.

Khi được hỏi về cơ duyên biết đến Nature’s Way và lý cho vì sao lựa chọn các sản phẩm Nature’s Way cho con, nữ ca sĩ cho biết: "Em đã biết đến các sản phẩm Nature’s Way từ rất lâu vì Nature’s Way là thương hiệu số 1 của Úc về dòng sản phẩm cho trẻ em cũng như cả gia đình. Em đã có một em bé và em cũng đang dùng các sản phẩm Nature’s Way cho con, đặc biệt là DHA Drops em dùng cho con từ lúc còn nhỏ để con phát triển trí não và mắt. Ngoài con trai thì em có rất nhiều các bạn con nuôi, nhiều bạn có bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Các bạn cũng được sử dụng các sản phẩm Vitamin Gummies của Nature’s Way và tình trạng sức khỏe cũng được cải thiện rất nhiều".



Cũng theo chia sẻ của Hòa Minzy, các sản phẩm dành cho các bạn con nuôi có hoàn cảnh khó khăn của cô đều được nhãn hàng Nature’s Way tài trợ. Chính những điều đó khiến Hòa rất trân quý và càng tin yêu vào các sản phẩm của Nature’s Way. "Em tin rằng, những người có tấm lòng nhân hậu và sự tử tế cũng sẽ kinh doanh một cách minh bạch, các sản phẩm họ cung cấp cho người tiêu dùng, cho các em bé cũng sẽ là sản phẩm chất lượng tốt nhất, an toàn nhất. Em sẽ luôn đồng hành cùng nhãn hàng để có thể lan tỏa các sản phẩm tốt của Nature’s Way đến mọi người, đến cộng đồng" – Hòa Minzy chia sẻ thêm.

CEO Nature’s Way Việt Nam Nguyễn Trung Dũng tặng hoa và cảm ơn Hòa Minzy đã luôn tin yêu sản phẩm Nature’s Way

Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã nhiều lần chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc sử dụng các loại vitamin cho con, trong đó phần lớn là các s ả n ph ẩ m Nature’s Way . Có thể thấy, Hòa Minzy dành nhiều sự tin tưởng cho các sản phẩm của thương hiệu này.



Về cách lựa chọn sản phẩm, Hòa Minzy cũng nhiều lần khuyên các chị em bỉm sữa cần chọn địa chỉ uy tín để mua hàng. Nữ ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh, các mẹ nên lựa chọn các sản phẩm chính hãng, có đầy đủ tem nhãn để đảm bảo chất lượng cũng như sự an toàn cho con.

Sự kiện "Lễ công bố thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện Nature’s Way Australia và lời cảm ơn từ Nature's Way Việt Nam" là sự kiện được Công ty Cổ phần Master Bee (công ty thuộc hệ thống Megasun Group) – Đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Nature’s Way tại thị trường Việt Nam tổ chức.

Sự kiện trang trọng và hoành tráng của Megasun Group được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Nature’s Way được nhập khẩu về Việt Nam, đồng thời nhằm ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện giữa Nature’s Way Australia và Megasun Group, Master Bee. Từ đó, nâng tầm mối quan hệ giữa 2 đơn vị lên mức cao nhất, nhằm mục tiêu đưa Nature’s Way trở thành thương hiệu được yêu thích số 1 tại thị trường Việt Nam không chỉ ở phân khúc hàng trẻ em mà còn là dòng sản phẩm được yêu thích dành cho cả gia đình.