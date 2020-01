Hòa mình vào các chị em đi mua quần áo sale mùa Tết, tôi vẫn ra về "chưng hửng" với muôn vàn lý do

Cuối năm Tết đến, cũng là lúc các chị em lao vào công cuộc sắm sửa làm đẹp để có được diện mạo hoàn mỹ long lanh nhất trong dịp đầu năm. Các shop bán hàng, tiệm làm đầu cũng tấp nập vô cùng. Và tôi, với mong muốn tìm được bộ quần áo ưng ý với giá hời để diện Tết, cũng hòa vào dòng các chị em. Nhưng cuối cùng, sau 2 ngày cuối tuần, tôi lại ra về chưng hửng với bao lý do đau lòng.



Lý do 1: Hàng hết size

Vâng đây hẳn là lý do phổ biến nhất khiến các chị em đau khổ khi sắm quần áo sale. Hàng sale vốn đã hiếm, kiếm được cái ưng ý giá hời thì lại khổ cái hết size. Nhất là những size phổ biến như S, M thì có kiếm đỏ mắt cũng không ra. Đa phần hàng sale chỉ còn những size khó chiều như XS, L, XL.

Lý do 2: Hàng mùa cũ, tuổi thọ đến vài năm

Con bài khác của nhiều shop là cất hết hàng mới đi, đem bày hàng từ mùa cũ ra để bán. Hàng mùa cũ không chỉ mẫu mã lỗi thời mà còn rất dễ sai sót, thủng rách, ố vàng do để trong kho quá lâu, nhất là những mẫu áo, váy bằng vải trắng.

Lý do 3: Hàng tăng giá rồi sale

Nghe khó tin nhưng quả thực tôi đã gặp trường hợp các shop đánh lận con đen khi tăng giá rồi lại sale. Giá sau sale thậm chí còn đắt hơn giá bán bình thường của shop. Quả là "giận tím người".

Lý do 4: Cửa hàng quá đông

Tôi nô nức đi mua đồ sale, các chị em cũng háo hức đi mua quần áo giảm giá. Và như một lẽ dĩ nhiên 10 hàng thì đến 11 hàng (hàng bên cạnh để nhờ xe) cũng đông vui tấp nập, việc đỗ xe để vào xem hàng đã khó, đến lăn lộn giữa dòng người để tìm được món ưng ý, rồi xếp hàng đợi thử đồ cũng gian nan vô cùng.

Vì 4 lý do cơ bản trên mà sau 2 ngày cuối tuần lăn lộn ở những con phố bán quần áo, tôi vẫn không thể sắm được món nào ưng ý. Vậy nhưng biết đâu là do số tôi đen, hoặc do tôi quá kỹ tính.

Còn giờ chúng ta hãy thử dạo quanh phố phường để xem tình hình đông vui của những shop thời trang, làm đẹp dịp này nhé.

Những salon làm tóc luôn trong tình trạng chật kín người, thậm chí còn làm đến tận nửa đêm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các chị em.

Thậm chí mới 10 sáng, nhưng có hàng đã thông báo có khách đặt lịch full nguyên ngày. Chị em nào chưa kịp lên lịch phải hẹn sang ngày hôm sau.

Hàng nail của hot girl Hạt Mít cũng chật ních người

Các shops bán quần áo thì lại càng đông, xe mấy xếp thành 2, 3 hàng mà vẫn không đủ.

Những con phố chuyên bán quần áo như Chùa Bộc, Đường Láng, Cầu Giấy còn có nguy cơ tắc đường vì quá đông khách đỗ, dừng xe.

Bên trong hàng quần áo, các cô nàng nô nức thử và lấy đồ.