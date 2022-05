Hoa khôi tố trưởng khoa, Chủ tịch BV cưỡng hiếp: Vừa đi tạm lánh về đã bị khủng bố điện thoại, nhóm người xăm trổ đi theo quay clip mỗi khi rời nhà

Phản ánh tới phóng viên Infonet, gia đình nhà hoa khôi N.H, cho biết mấy ngày nay, các thành viên trong gia đình cô liên tục bị “khủng bố” điện thoại từ sim rác đe doạ. Gia đình chặn số này thì lại xuất hiện các số lạ khác tấn công. Tất cả các cuộc gọi đến, tin nhắn đều cùng một nội dung chửi bới, làm nhục và đe doạ.

Không chỉ dừng lại ở việc “khủng bố” điện thoại, tin nhắn, gia đình N. H còn phát hiện gần chục dân giang hồ, xăm trổ đứng dưới chân toà chung cư nơi cô sinh sống nhằm theo dõi và uy hiếp hai mẹ con.

Ảnh minh hoạ

Gia đình cho biết trong số người này có 2 người là lái xe và bạn của ông T (trưởng khoa, người bị N.H tố cưỡng hiếp cô).

Hai mẹ con cô cứ ra khỏi nhà là mấy người đó sẽ bám theo, theo dõi và quay chụp. Nhận thấy bất thường, gia đình xin trích xuất camera thì biết nhóm người này đã xuất hiện tại đây từ ngày 29/4.

“Chúng tôi không rõ là họ định làm gì nhưng chúng tôi lo sợ họ tạt axit hoặc bắt cóc hoặc gây tai nạn giống như những gì ông T. đã từng đe dọa 2 mẹ con”, một thành viên trong gia đình N.H cho hay.

Hiện hai mẹ con N.H không dám ra khỏi nhà ‘vì không lường được chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con chúng tôi”.

Được biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình N.H cũng đã báo với công an phường Giảng Võ, Công an TP – nơi đang thụ lý điều tra vụ việc.

“Về phía công an phường, họ nói sẽ áp dụng các biện pháp an toàn chặt chẽ để ngăn chặn không để các đối tượng kia gây án hoặc hành hung gia đình”, thành viên trong gia đình cho hay.

Xác nhận với phóng viên vào ngày 11/5, ông Trần Thanh Tú, Đại diện BQL toà nhà nơi mẹ con N.H đang sinh sống cho biết, gia đình cô có báo sự việc có nhóm người xuất hiện ở gần chung cư, trong đó có người mà N.H biết mặt.

Sự việc này được gia đình thông tin tới BQL toà nhà cách đây hơn một tuần.

“Tâm trạng của hai mẹ con khi trao đổi với chúng tôi là có lo lắng, stress. Không hiểu nhóm người kia theo dõi để làm cái gì?. Chắc gây áp lực thôi.

Tôi cũng từng ngồi nói chuyện với đội ấy, xăm trổ vằn vện, nhưng họ bảo em chỉ đến đây gửi xe ngồi đây thôi chẳng làm gì cả”, ông Tú cho hay.

Ông Tú cho biết thêm, BQL toà nhà cũng đã có những biện pháp chặt chẽ hơn. Thực tế từ trước đến giờ theo quy định của toà nhà, người lạ muốn lên các căn hộ phải có xác minh của chủ nhà; chủ nhà xuống đón hoặc nhờ bảo vệ quẹt thẻ cho lên.

“Chung cư có camera từng tầng, đến cửa từng nhà, nên có vấn đề gì sẽ biết và can thiệp ngay.

Trước đây có đối tượng lên nhà (N.H) chửi rủa… là do trà trộn vào cả một nhóm người trong toà nhà. Nhân viên bảo vệ toà nhà không biết đó là người quen của nhà ai, cũng không thể ra chặn để hỏi “anh đi với ai”…

Nên đối tượng đã lên đúng tầng, phòng để chửi rủa nhưng sau khi có phản ánh thì bảo vệ lên đưa xuống ngay. Chúng tôi cố gắng hạn chế nhưng cũng không thể tránh 100% được nên đến đâu sẽ xử lý đấy”, ông Tú cho hay.

Sáng 12/5, qua nắm thông tin tại công an phường Giảng Võ, phóng viên Infonet được lãnh đạo công an phường Giảng Võ cho biết: "Gia đình đã phối hợp với cơ quan công an để thực hiện các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng, sức khoẻ, danh dự cho các thành viên trong gia đình".

Như Infonet đã đưa tin trước đó, sự việc xảy ra từ trưa 27/3 khi mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo việc N.H bị “ông chú nuôi” là giảng viên, trưởng khoa trường Đại học Luật Hà Nội, đồng nghiệp của mẹ, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Hà Nội cưỡng ép quan hệ tình dục.

Do có quen biết từ trước nên người mẹ nhờ ông T. (từng là “đồng nghiệp, học trò” của người mẹ) mời N.H vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

Trong lần M.H đi du lịch một mình, ông T. đã vào ngày hôm sau và cưỡng ép M.H, sau đó lợi dụng việc này để ép H. quan hệ tình dục sau đó. Thậm chí ép N.H quan hệ tình dục tập thể.

Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. đã đánh đập nhiều giờ đồng hồ, sau đó đưa H. tới khách sạn tiếp tục đánh đập, doạ giết sau đó còn cưỡng bức quan hệ tình dục. Cho đến khi ông T. bắt ép H. phải quỳ gối, hứa nhận làm "vợ bé bí mật" mới được ông T. buông tha.

Do quá lo sợ, H. đã phải tìm đến Ngôi nhà bình yên nơi cưu mang những người phụ nữ bị bạo hành, nạn nhân bạo lực gia đình, để trú thân, còn mẹ H. đã tới cơ quan công an tố giác, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ tính mạng, an toàn cho bà tại nơi cư trú.

Vụ việc hiện đang được công an Thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.