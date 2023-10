Hoa khôi cảnh sát làm 'người tình chung' của hơn 40 quan chức để thăng tiến

Năm 2009, Trịnh Thiếu Đông, Phó Tổng đội trưởng cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bị khai trừ đảng và chức vụ vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Trịnh ngã ngựa kéo theo Vương Phi, người được mệnh danh là "Hoa khôi cảnh sát số 1 Trung Quốc, là "công cộng tình phụ" (người tình chung) của hàng chục quan chức nước này.

Trịnh Thiếu Đông và Vương Phi. (Ảnh: Sohu)

Con đường danh vọng

Vương Phi sinh ra ở một thị trấn vùng xa ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cha mẹ cô đều là những người có vẻ ngoài ưa nhìn nổi tiếng trong trấn, nên bản thân Vương Phi cũng được thừa hưởng nét đẹp từ họ. Ngoài ra, Vương Phi từ nhỏ đã bộc lộ tài năng ca mua hát và được cha mẹ tạo điều kiện cho tham gia nhiều hoạt động biểu diễn hằng năm.

Sau khi thi trượt đại học, Vương Phi quyết định nhập ngũ. Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật, cô nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong đoàn nghệ thuật của quân đội.

Nhiều năm trong quân ngũ giúp Vương Phi phát triển thêm kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Khí chất của Vương cũng ngày càng nổi bật, khiến người ta bất giác muốn đến gần cô hơn.

Năm 2000, Vương Phi chuyển ngành, làm nữ sĩ quan Ban Tuyên huấn Cục Công an thành phố Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông). Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng kinh nghiệm sân khấu nhiều năm, Vương Phi trở nên nổi bật trong những tân binh của Cục. Cô được giao đảm nhận vai trò người dẫn chương trình một chuyên mục do đài truyền hình địa phương phối hợp với Cục Công an Sán Đầu sản xuất.

Không phụ sự kỳ vọng, phong cách dẫn chương trình nhẹ nhàng, thanh lịch cùng vẻ ngoài đoan trang của Vương Phi nhanh chóng gây thiện cảm với người xem, thậm chí cộng đồng mạng còn đặt cho Vương Phi danh hiệu "Hoa khôi cảnh sát số 1 Trung Quốc".

Tháng 6/2002, Vương Phi được cử tham gia một cuộc thi hùng biện của Bộ Công an. Tại đây, Vương Phi đã gặp được người đàn ông có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô nhưng cũng là người kéo "hoa khôi" xuống vũng bùn lầy.

Vương Phi được mệnh danh là "Hoa khôi cảnh sát số 1 Trung Quốc". (Ảnh: Sohu)

"Thăng tiến trên giường"

Người đàn ông đó là Trịnh Thiếu Đông, Phó Tổng đội trưởng cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông. Thời điểm lần đầu gặp Vương Phi, Trịnh Thiếu Đông đã có gia đình nhưng vẫn quyết liệt theo đuổi nữ cảnh sát.

Trong thời gian đó, đủ loại trang sức hàng hiệu chất đống trên bàn làm việc của Vương Phi, xe hơi hay biệt thự sang trọng đương nhiên không thể thiếu. Để khiến Vương Phi sẵn sàng trở thành người tình, Trịnh cũng hứa hẹn rằng chỉ cần cô mở lòng thì việc thăng chức "sẽ không còn là mơ".

Dù Vương Phi hiểu rõ việc trở thành "bồ nhí" của Trịnh Thiếu Đông là trái đạo đức nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ từ sự giàu có và quyền lực. Nữ cảnh sát dần đắm chìm trong hưởng thụ vật chất và đánh mất phẩm giá của mình.

Cũng trong năm 2002, dưới sự điều hành hậu trường của Trịnh Thiếu Đông, Vương Phi được chọn làm người dẫn chương trình cho một ga-la của Bộ Công an cùng với một người dẫn nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Việc dẫn chương trình này đã đẩy danh tiếng của Vương Phi lên hàng đầu và trở thành một "ngôi sao" trong ngành cảnh sát.

Năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được điều lên làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, dưới quyền Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang khi đó. Vương Phi cũng vì thế được điều lên Bộ để phục vụ Trịnh.

Lúc này tầm ảnh hưởng của Vương Phi trong ngành tăng lên đáng kể, đóng vai trò trung gian kết nối các quan hệ giao dịch mua bán chức quyền rồi nhận hối lộ. Vương Phi còn mượn danh “cán bộ lãnh đạo Bộ Công an” để ra lệnh cho cơ quan cấp dưới thả người bị bắt rồi nhận tiền.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Phi hy vọng có được mối quan hệ ổn định với Trịnh Thiếu Đông nên đã chủ động cầu hôn vị quan lớn. Tuy nhiên, với tư cách là một quan chức cấp cao, Trịnh Thiếu Đông không bao giờ để những lùm xùm đời tư ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên từ chối Vương Phi không chút do dự. Lúc này, Vương Phi mới hiểu rằng Trịnh theo đuổi cô chỉ để thỏa mãn dục vọng phù phiếm.

Vương Phi sẵn sàng bất chấp tất cả để có thể đạt được thứ mình muốn. (Ảnh: Sohu)

Không còn Trịnh Thiếu Đông ở bên, nguồn tài chính của Vương Phi không thể trang trải mức sinh hoạt phí của mình. Để duy trì cuộc sống và địa vị, cô bắt đầu thường xuyên liên lạc với các quan chức cấp cao khác.

Vương Phi lợi dụng sắc đẹp tạo ra nhiều vụ giao dịch quyền – tiền, nhận hối lộ và trở thành “Công cộng tình phụ” (người tình dùng chung) của nhiều quan chức.

Nữ cảnh sát họ Vương sẵn sàng bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Dưới sự đánh đổi không ngừng của bản thân, cô đã xây dựng được "mạng lưới quyền lực" phức tạp với số lượng người trong ngành có liên quan thực sự gây sốc.

Năm 2009, vụ rửa tiền của Trịnh Thiếu Đông bị vạch trần. Những người liên quan đến Trịnh Thiếu Đông lần lượt bị bắt, trong đó có Vương Phi.

Các nhân viên điều tra phát hiện, dù chỉ là cán bộ cấp phòng nhưng Vương Phi có số tài sản khổng lồ hơn 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 135 tỷ đồng), nhưng không thể giải trình được nguồn gốc.

Trong quá trình thẩm vấn, Vương Phi cũng chủ động thú nhận mối quan hệ bất chính của mình với hơn 40 quan chức cấp cao, trong đó có Trịnh Thiếu Đông và Chu Vĩnh Khang.

Cuối cùng, Trịnh Thiếu Đông bị kết án tử hình vì một số tội danh, còn Vương Phi cũng bị kết án 8 năm tù.

(Nguồn: Sohu)