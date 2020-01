Hoa hồng trên ngực trái: Trước giờ lên sóng tập cuối, tình tiết tờ vé số bất ngờ được lý giải cực hay ho

Chỉ còn 1 tập phim tối nay, Hoa hồng trên ngực trái sẽ chính thức tạm biệt khán giả. Mới đây, trong chia sẻ rất dài của mình trên trang cá nhân, biên tập, đồng thời là một trong những biên kịch của bộ phim - chị Thu Thủy đã bất ngờ nói về tình tiết chiếc vé số từng gây tranh cãi rất nhiều trong Hoa hồng trên ngực trái.

Trong phim, Bảo đã mua tặng Khuê vé số trong một lần đưa mẹ con cô về quê, đó cũng là lúc Khuê tuyệt vọng nhất, muốn chết nhất. Bất ngờ thay, một trong số những tờ vé số Khuê được Bảo tặng đã trúng giải độc đắc. Tuy nhiên, tờ vé số này sau đó bị Thái lấy mất và anh ta dùng nó để trang trải số nợ khổng lồ của mình.

Rất nhiều khán giả đã cho rằng tình tiết tờ vé số không liên quan đến nội dung phim, "vớ vẩn", không giải quyết vấn đề gì, thậm chí cho rằng biên kịch cổ vũ người xem chơi trò may rủi.

Cảnh Khuê phát hiện Thái đã lấy mất tờ vé số của mình.

Nói về điều này, biên kịch Thu Thủy chia sẻ:



Khi tờ vé số ghé ngang qua câu chuyện, trở thành nỗi quan tâm xem ai là người trúng số, vẫn có người cười bảo, biên kịch thật sự vớ vẩn, cổ súy khán giả đầu tư may rủi. Nhưng, đứa biên kịch vớ vẩn là mình đây, vào một ngày cuối năm, mua 4 tờ vé số, và trong vòng 5 phút, 2 trong 4 tờ vé số đã trúng luôn đến 2 cái điện thoại, mà còn là đúng cái điện thoại mình mới mua ít ngày trước.

Khi bạn nhìn 3 cái điện thoại y – như – nhau trước mặt mình, bạn sẽ nghĩ được gì, ngoài sự may mắn ngẫu nhiên đầy lạ lùng của cuộc sống?

Đó là lí do mà mình quyết định sẽ có 1 yếu tố trên trời rơi xuống trong phim là tờ vé số. Tờ vé số ấy đi vào câu chuyện, là niềm hy vọng mỏng manh mà Bảo Tuần Lộc tặng cho người đàn bà đang ở tận cùng tuyệt vọng là Khuê, nó trở thành cơ may đổi đời cho người phụ nữ trắng tay, nhưng nó chỉ là muối bỏ bể so với người đang nợ nần chồng chất.

Đối diện nó, ai thế nào sẽ định vị hành xử thế ấy. Và cuối cùng thì, con người, để hạnh phúc, để vững vàng, thì đâu thể trông chờ ở cơ may. Vì thế, Khuê không trúng số, nhưng cô ấy vẫn có kết cục tốt đẹp, vì sự cố gắng, kiên trì đi tới, kiên trì đi tìm giá trị thực sự của mình.

Không cần tờ vé số, Khuê vẫn trở thành bà chủ thành đạt.

Như vậy, rõ ràng tình tiết tờ vé số không phải ngẫu nhiên được đưa vào bộ phim mà không nhằm mục đích gì. Điều thú vị là nó đến từ chính trải nghiệm bất ngờ... trúng số của nữ biên kịch.

Đón xem tập 46, cũng là tập cuối của Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 vào tối nay.