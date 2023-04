Hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi một tòa chung cư ở Dubai

Trong một tuyên bố do Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai đưa ra sáng nay (16/4), người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai thông báo, nguyên nhân vụ cháy ở khu vực Al Ras là do “thiếu tuân thủ các yêu cầu về an ninh và an toàn của tòa nhà”.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường 6 phút sau khi vụ hỏa hoạn được thông báo. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách có liên quan đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để đưa ra báo cáo chi tiết về nguyên nhân hỏa hoạn.

Theo điều tra sơ bộ ban đầu, ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một căn hộ nằm trên tầng 4, được dập tắt khoảng hai giờ sau đó. Theo các nhân chứng của vụ việc, khi xuất hiện "tiếng nổ lớn", một số người đã cố gắng lao vào tòa nhà và tìm cách giải cứu những người có mặt ở đây song vì khói quá dày đặc nên phải chờ sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa. Xe chữa cháy, lính cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng có mặt, với sự trợ giúp của cần cẩu đã giúp cứu sống được nhiều người.

Khu vực Al Ras là một khu dân cư đông đúc tọa lạc tại nơi có những khu chợ lâu đời nổi tiếng như Gold Souk và Spice Souk.