Hoa hậu trộm đồ khi qua đêm với trai trẻ: Chiếc đồng hồ Rolex 2 tỷ đánh đổi 20 năm thanh xuân?

Trước khi bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỉ đồng, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018.

Lã Kỳ Anh tên thật là Lã Thị Anh

Như đã thông tin, ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex.

Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận bởi, "nữ chính" từng là hoa hậu, lại có hành vi trộm cắp cực kì tinh vi.

Dưới góc độ pháp lý của vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: "Hành vi của nữ nghi phạm - hoa hậu Lã Kỳ Anh trong vụ án này vừa lén lút, vừa gian dối thể hiện thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản với giá trị rất lớn, bởi vậy mức hình phạt sẽ là rất nghiêm khắc".

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Luật sư phân tích: Theo quy định của pháp luật thì hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS với chế tài cao nhất tới 20 năm tù.

Còn hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS với chế tài cao nhất là tù chung thân.

Luật sư cho rằng, trong vụ án này, đối tượng có động cơ mục đích chiếm đoạt tài sản từ trước (chụp ảnh đồng hồ thật rồi mua đồng hồ nhái với mục đích đánh tráo), sau đó vừa có hành vi lén lút, vừa gian dối, tuy nhiên hành vi lén lút xảy ra trước và có tính chất chi phối với mục đích để chiếm đoạt tài sản. Hai hành vi này đều hướng đến một mục tiêu để chiếm đoạt chiếc đồng hồ theo nguyên tắc áp dụng "quy phạm thu hút" nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản là có căn cứ.

Về mặt lý luận thì tội trộm cắp tài sản hoàn thành khi đối tượng phạm tội "lén lút" để có được tài sản, việc chuyển giao tài sản không do người đang quản lý bàn giao cho đối tượng, đối tượng lấy được tài sản mà người đang quản lý tài sản không biết... Còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì thủ đoạn là gian dối và đối tượng có được tài sản là do người quản lý tài sản bị hiểu lầm từ thủ đoạn gian dối của đối tượng nên đã bàn giao tài sản cho đối tượng, sau đó đối tượng chiếm đoạt.

"Trong vụ án này, nạn nhân không tự nguyện giao tài sản cho đối tượng, đối tượng có được tài sản là do hành vi lén lút đánh tráo lúc nạn nhân đang ngủ nên việc xử lý về tội trộm cắp tài sản là có căn cứ", luật sư Cường nhận định.

Lã Kỳ Anh thừa nhận hành vi trộm cắp do thua lỗ vì đầu tư tiền ảo

Luật sư phân tích, nếu trường hợp đối tượng mua được chiếc đồng hồ giả sau đó gian dối để nạn nhân giao đồng hồ thật cho đối tượng, rồi đối tượng đánh tráo và chiếm đoạt thì sẽ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS với mức hình phạt cao nhất có thể đến tù chung thân.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra thì hành vi gian dối của nữ nghi phạm này là thủ đoạn để che giấu hành vi trộm cắp tài sản và chưa đủ căn cứ cấu thành một tội độc lập nên không xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Trước đó, như tin đã đưa, Lã Kỳ Anh và N.M.T. quen nhau qua mạng, sau đó dần trở nên thân thiết. Khi được người yêu giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex hơn 2 tỉ đồng, cô lên kế hoạch đánh tráo rồi chia tay.

Miss Vietnam Continents 2018 lén chụp ảnh, nhờ người tìm mua đồ nhái với giá hơn 13 triệu đồng. Ngày 11.9, Kỳ Anh đến nhà người yêu thực hiện mưu đồ. Trong lúc đối phương ngủ say, cô lén đánh tráo, sau đó tìm cớ giận dỗi rồi chia tay.

Vài ngày sau, trong lúc lau chùi bộ sưu tập T. phát hiện đồng hồ là hàng giả nên đến công an trình báo, nghi cho người giúp việc. Trong thời gian này, Kỳ Anh cũng nhờ bạn bè tìm chỗ bán đồng hồ. Nhưng hình ảnh chiếc Rolex đắt tiền được rao trên mạng khiến công an nghi vấn. Làm việc với CQĐT, Kỳ Anh thừa nhận hành vi của mình. Cô cho hay do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ.