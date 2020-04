Hoa hậu Trái đất 2011 Olga Alava thông báo dương tính với Covid-19

Trên fanpage chính thức của Miss Earth đã đưa ra thông báo: "Our former queen, Miss Earth 2011, Olga Alava have contracted coronavirus. We pray for your care and fast healing. Have faith and stay strong, we love you" (Tạm dịch: Cựu nữ hoàng của chúng ta, Hoa hậu Trái đất 2011, Olga Alava đã dương tính với virus Corona. Chúng tôi hãy cầu nguyện và mong bạn nhanh chóng phục hồi. Hãy có niềm tin và mạnh mẽ lên. Chúng tôi yêu bạn).

Thông báo trên trang fanpage Miss Earth.

Ngay sau đó, Olga Alava cũng đăng tải một đoạn video trên tài khoản Instagram để chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình. Theo đó, Hoa hậu Trái đất 2011 cho biết kết quả lần xét nghiệm mới đây của cô đã khả quan hơn. Đồng thời cô cũng khuyên người hâm mộ rằng đừng nên đợi đến khi xuất hiện những triệu chứng của người mắc Covid-19 rồi mới đến bệnh viện mà hãy tự chủ động bảo vệ bản thân bằng cách ở yên trong nhà và có những biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh đúng cách.

Olga Alava sinh năm 1988 ở Ecuador. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Ecuador và Nữ hoàng Mỹ Latin năm 2011 trước khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất Ecuador 2011 và trở thành người đẹp Ecuador đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái Đất cùng năm.