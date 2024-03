Hoa hậu Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương quậy tưng bừng trong sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Sáng 12/3, đạo diễn Hoàng Nhật Nam được CEO Phạm Kim Dung và nhân viên công ty Sen Vàng tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng. Đến mừng sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam có Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương.

Do bận công việc không thể đến dự, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân, Đỗ Thị Hà, Á hậu Trịnh Thùy Linh, Đào Hiền, Ngọc Thảo gửi tặng hoa đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Tại sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Lê Hoàng Phương mặc áo hồng nổi bật. Á hậu 4 Miss Grand International 2023 hát, gửi lời chúc sức khỏe, mừng tuổi đạo diễn theo phong cách hài hước.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy mặc đơn giản nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch khi đến sinh nhật đạo diễn.

Mẹ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi lời chúc con trai: “Hôm nay là ngày con chào đời. Mới đó mà mấy mươi năm trôi qua, me mừng khi nhìn thấy những thành công đến với con và công ty Sen Vàng. Me vui lắm khi thấy những tình cảm yêu thương đong đầy của toàn thể anh em Sen Vàng đã và đang dành cho con từng ngày. Me biết ơn. Chúc con sẽ thành công hơn nữa với sự nghiệp mà con đam mê và nhất là mái ấm gia đình luôn hạnh phúc” .

Nhân dịp tuổi mới, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ về những dự định trong công việc: “ Tôi và công ty Sen Vàng đang thực hiện sứ mệnh quảng bá văn hoá trong lĩnh vực biểu diễn, quảng bá cái đẹp của Việt Nam ra thế giới. Sen Vàng được biết đến là một công ty đang sở hữu nhiều bản quyền các cuộc thi danh tiếng như: Miss World, Miss Grand International,... Chúng tôi luôn nỗ lực tổ chức các cuộc thi quy mô và xứng tầm với sự đầu tư về mặt hình ảnh, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và vận hành một cách công tâm, minh bạch. Có thể dùng thời trang, những lời văn, lời thơ, lời ca, ý nhạc để có thể quảng bá nhiều hơn, lựa chọn những thí sinh xứng đáng để có thể thi đấu với đấu trường nhan sắc thế giới.

Chúng tôi luôn làm các series quảng bá về danh lam, thắng cảnh, những khám phá về ẩm thực, con người với những trải nghiệm khác nhau để góp công sức vào ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ trình làng một nhóm nhạc nữ “made in Vietnam”. Với hướng đi mới này chúng tôi cũng mong muốn góp chút sắc màu vào mảng màu showbiz Việt và văn hoá Việt Nam. Chúng tôi có quyền mơ tưởng, ước vọng về một nhóm nhạc có thể thể hiện vẻ đẹp của Việt Nam, của thế hệ trẻ không chỉ ở sân khấu trong nước mà cả quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ dấn thân vào điện ảnh để có những bộ phim chuyển tải được vẻ đẹp của cuộc sống, của người dân Việt Nam. Hy vọng những ước mơ của chúng tôi sẽ đạt được thành tựu".

CEO Phạm Kim Dung khen ngợi ông xã: “ Sau giờ làm anh Nam là một người đàn ông ngọt ngào, yêu thương vợ con và quan tâm đến những việc trong gia đình. Mỗi buổi chiều đi làm về, anh luôn luôn tranh thủ về kịp giờ các con còn thức để chơi với các bé, sáng anh thích tự tay tắm và đánh răng cho các con, anh thích tưới cây, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Và có lẽ Dung là người phụ nữ may mắn nhất khi được anh tư vấn về việc mặc trang phục gì trong các buổi tiệc như thế nào. Anh rất chiều vợ, thương con đôi khi mình muốn gì được nấy nhưng mình luôn tỉnh táo để không muốn những cái nó quá đáng”.