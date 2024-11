Thanh Hằng làm vedette cùng Ý Nhi và Bảo Ngọc cho đêm diễn Fly me to the Moon. Nhà thiết kế Hà Thanh Việt cho biết chương trình là câu chuyện về sự giao thoa giữa nghệ thuật trình diễn và thời trang đương đại. Sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành thời trang, các hoa hậu giúp đêm diễn được khán giả chú ý.