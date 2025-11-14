Hoa hậu Sella Trương mở màn cực ngầu cho BST "Mad Room: Infinity" của NTK Phạm Trần Thu Hằng tại VNIFW 2025

Màn xuất hiện của nàng hậu không chỉ đánh dấu một khoảnh khắc ấn tượng trong đêm diễn, mà còn khẳng định tinh thần thời thượng và bản lĩnh văn hóa mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Hoa hậu Sella Trương mở màn cực ngầu cho BST “Mad Room: Infinity”

Khoác lên mình bộ váy quây chất liệu da phối cùng áo khoác lông sang trọng, Sella Trương bước ra sàn runway với thần thái mạnh mẽ, ánh nhìn sắc lạnh và sải bước đầy uy lực. Thiết kế nàng hậu mặc được tạo hình như một lớp giáp hiện đại, lấy cảm hứng từ hoa văn trống đồng Đông Sơn - biểu tượng cho nền văn hoá người Việt cổ. Những họa tiết xưa được tái hiện khéo léo trên bề mặt chất liệu da, kết hợp phụ kiện đồng mộc mạc, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa đậm hơi thở đương đại. Sự tương phản giữa chất liệu da cứng cáp và lông mềm mại giúp tổng thể trở nên vừa nữ tính, vừa quyền lực - hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà NTK Phạm Trần Thu Hằng hướng đến.

NTK chia sẻ sau show: "Hoa hậu Sella Trương không chỉ là gương mặt mở màn, mà còn là hiện thân của người phụ nữ Việt thế hệ mới đầy tự tin, bản lĩnh, dám khác biệt và luôn mang trong mình niềm tự hào văn hóa. Cô ấy xuất hiện như một 'nữ chiến binh thời trang' – đại diện cho tinh thần Đông Sơn trong diện mạo đương đại."

Với triết lý sáng tạo "mad" dám thử, dám khác, The Mad Lab tiếp tục chứng minh khả năng dung hòa giữa nghệ thuật và văn hóa trong "Mad Room: Infinity". Bộ sưu tập là kết quả của nhiều tháng nghiên cứu văn hóa Việt, đặc biệt là giai đoạn Đông Sơn, từ đó NTK Phạm Trần Thu Hằng tái cấu trúc hoa văn, chất liệu và hình khối để tạo ra ngôn ngữ thiết kế mới: thời trang mang hồn Việt nhưng vẫn chạm chuẩn quốc tế. Các chất liệu hiện đại như jeans, da, cotton được kết hợp cùng lanh, đay, bông và những chi tiết thủ công từ các làng nghề Việt Nam như vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, nhuộm chàm. Từng sản phẩm đều được làm thủ công, thể hiện sự tôn trọng đối với di sản và bàn tay nghệ nhân Việt.

Được biết, Sella Trương đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 2016. Cô hoạt động song song trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn và sự kiện thời trang lớn. Sở hữu vẻ đẹp lai Tây, phong thái chuyên nghiệp và phong cách biến hóa đa dạng, Sella Trương luôn được đánh giá cao bởi khả năng nắm bắt tinh thần từng bộ sưu tập mà cô trình diễn.

Màn mở màn của Sella Trương tại show "Mad Room: Infinity" là minh chứng rõ nét cho sự hòa quyện giữa phong cách cá nhân và ý niệm sáng tạo của nhà thiết kế. Nàng hậu mang đến năng lượng phóng khoáng, đầy tự tin, đồng thời tôn lên tinh thần Đông Sơn được chuyển hóa tinh tế trong từng đường nét thiết kế. Với bước đi mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo và thần thái lạnh lùng, cô đã mở đầu cho một đêm diễn giàu cảm xúc, đậm chất văn hóa và thời trang.

Makeup: Phuc Nghia

Hair: Ho Anh Truong

Support: Hie Ngo - Vo Cuong