Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy: "Tôi và chị Kỳ Duyên đã thống nhất với nhau 1 điều khi cùng lên đường chinh chiến"

20 tuổi là Hoa hậu Việt Nam, 22 tuổi phá bỏ mọi kỷ lục, vươn lên thành nàng hậu Việt đầu tiên trở thành chủ nhân vương miện Miss International (Hoa hậu Quốc tế), hành trình của Huỳnh Thị Thanh Thuỷ truyền cảm hứng và lan toả năng lượng tích cực. Thanh Thuỷ cho biết chiến thắng này không chỉ của riêng cô mà còn đại diện cho fan sắc đẹp, mở ra thành tích mới cho nhan sắc Việt trên các đấu trường quốc tế. Dù lịch trình làm việc liên tục, từ Nhật Bản về đến Việt Nam nhưng Thanh Thuỷ vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ và tự tin giải đáp hết mọi thắc mắc của người hâm mộ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hoa hậu Quốc tế tiết lộ ngoài chuyện để quên điện thoại, vướng tranh cãi chiếc váy dạ hội thì trước đêm Chung kết cô còn phải đối mặt với sự cố giày bị hỏng. Mặc dù có những khó khăn khó có thể diễn tả hết, thế nhưng Thanh Thuỷ cho biết cô luôn lựa chọn thái độ lạc quan, cố gắng hết mình, lấy tình yêu thương của người hâm mộ làm động lực vượt qua. Trở về sau cuộc thi, Thanh Thuỷ lên tiếng về tin đồn kết hôn, bị xem là "con ghẻ" của công ty cùng nhiều ý kiến trái chiều bị bàn tán suốt thời gian qua. Sau cùng, Thanh Thuỷ hy vọng nhận được sự ủng hộ trong hành trình đương nhiệm Hoa hậu Quốc tế cũng như Hoa hậu Việt Nam.

Clip: Hoa hậu Thanh Thuỷ trải lòng, lên tiếng trước những tin đồn sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Chúc mừng Hoa hậu Thanh Thuỷ, sau hơn 1 tuần đảm đương cương vị mới, bạn đã làm quen với những thay đổi trong cuộc sống của mình chưa?

Hiện tại, Thuỷ cũng còn hơi bỡ ngỡ nhưng sự bỡ ngỡ đó khiến mình cảm thấy vui hơn. Thuỷ đang dần làm quen, cảm thấy hào hứng với những điều mới mẻ. Cương vị Hoa hậu Quốc Tế đã mở ra cho Thuỷ nhiều cơ hội hơn. Từ khoảnh khắc được gọi tên ấy, Thuỷ biết mình phải cố gắng rèn luyện, giữ gìn hình ảnh, giữ gìn sự danh giá và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng như Hoa hậu Quốc Tế.

Khi được xướng tên là Tân Miss International, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện bên trong Thanh Thủy là gì? Cảm xúc này có điều gì tương đồng hoặc khác biệt so với thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam không?

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong Thuỷ khi đó chính là: "Mình đã làm được!". Chỉ là một câu đơn giản thôi vì lúc đó cảm xúc của Thuỷ rất lẫn lộn.

2 khoảnh khắc đăng quang của Thuỷ tại Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế đều tràn ngập sắc hồng, mình cũng rất thích màu hồng. 2 chiếc vương miện mà Thuỷ đeo đều đến từ 1 đơn vị chế tác. Khi Thuỷ nhìn vào 2 khoảnh khắc đăng quang của mình, Thuỷ nhận ra ở Hoa hậu Việt Nam khuôn mặt của mình còn non nớt hơn so với Hoa hậu Quốc tế. Về cảm xúc, ở Hoa hậu Việt Nam khi được gọi tên thì MC gọi "Huỳnh Thị Thanh Thuỷ", đó là niềm tự hào của bản thân, gia đình và bạn bè. Còn ở Hoa hậu Quốc tế, Thuỷ được gọi tên là "Việt Nam", lúc đó niềm tự hào của Thuỷ lớn hơn nhiều, đó là thành tích cho quốc gia. Thật sự, Thuỷ không bao giờ quên được cảm giác lúc đó.

Như rất nhiều các chiến thắng khác, bên cạnh phần lớn sự ủng hộ sẽ luôn có những nhận xét kiểu như "Chắc cô này mua giải rồi", vì các ứng viên đều rất mạnh. Thanh Thủy đối mặt với những ý kiến này thế nào?

Thuỷ nghĩ mọi người nên xem lại khoảnh khắc Thuỷ đăng quang cũng như biểu cảm của những đại diện xung quanh khi Thuỷ chính thức đội chiếc vương miện. Những đại diện khác đều rất cổ vũ và đồng tình với sự nỗ lực của Thuỷ và cảm thấy Thuỷ xứng đáng với điều đó. Mọi người cũng chúc mừng Thuỷ rất nhiều. Khi Thuỷ đăng quang, người hâm mộ Việt Nam cũng rất ủng hộ. Mọi sự nỗ lực Thuỷ đều thể hiện qua những bài post, cảm nghĩ trên story cũng như những video clip suốt quá trình vừa qua. Thuỷ nghĩ điều đó đủ sức thuyết phục để mọi người công nhận.

Một câu mà rất nhiều thí sinh, lẫn người đã đăng quang rồi hay được hỏi: Thanh Thủy nghĩ mình có gì để xứng đáng với chiến thắng này?

Thuỷ nghĩ mình có xứng đáng hay không là cách nhìn nhận của ban tổ chức. Như mọi người cũng cảm nhận được, hành trình vừa qua Thuỷ đã nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, mình không phải gò ép bản thân vào một khuôn khổ nào cả, cứ là bản thân mình, thoải mái thể hiện cá tính nhưng vẫn trong một kỷ luật nhất định của một Hoa hậu, một thí sinh chỉn chu đến với cuộc thi. Thuỷ rất tự hào khi nói về Việt Nam, tự hào khi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với cuộc thi lần này. Thuỷ cố gắng truyền tải điều đó đến với các bạn thí sinh khác, với Ban tổ chức. Bên cạnh đó, Thuỷ cũng thể hiện mình là một người cởi mở, một người năng lượng và vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người từ những thứ nhỏ nhất. Hành trình cố gắng lần này đổi lại một chiếc vương miện, cá nhân Thuỷ cảm nhận nó xứng đáng. Bên cạnh đó, Thuỷ nhận được lời khen, sự ủng hộ từ những người bạn là đối thủ ở cuộc thi. Nhiều bạn còn nói với Thuỷ sau đêm Chung kết rằng là: "Phải là Thuỷ".

Đi thi một cuộc thi nhan sắc quốc tế với rất nhiều hoạt động và những điều cần phải cẩn thận, lưu ý, nhưng chưa bao giờ khán giả thấy Thủy mệt mỏi hay hụt năng lượng. Lúc nào Thanh Thủy cũng tươi tắn, rạng rỡ, không lẽ Thanh Thủy không thấy mệt hay quá tải?

Thuỷ đã từng đối mặt với cảm giác quá tải công việc, nhưng đó là sau khi thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Đến thời điểm hiện tại, Thuỷ đã dần quen với những lịch trình dày đặc cũng như biết cách sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi hợp lý hơn. 2 năm rồi, Thuỷ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn so với hồi xưa rồi nên không gặp quá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ.

Còn ở Hoa hậu Quốc tế, thực ra quá trình thi của Thuỷ không quá dày đặc hay mệt mỏi. Ban tổ chức rất quan tâm tới sức khoẻ và giấc ngủ của thí sinh nên các hoạt động thường có tính chất đơn giản, nhẹ nhàng, trong nhà để các chị em vui vẻ với nhau thôi. Có thể mọi người thấy Thuỷ cập nhật thường xuyên và liên tục nên nghĩ rằng mình hoạt động rất nhiều. Trong quá trình ở Nhật, Thuỷ đã cố gắng chia sẻ liên tục hình ảnh của mình đến với khán giả một cách rộng mở nhất để mọi người có những cái nhìn mới về cuộc thi mà mình tham gia.

Đúng là theo dõi quá trình Thanh Thuỷ đi thi có thể thấy bạn khá chăm sử dụng mạng xã hội. Vậy khi gặp sự cố bỏ quên điện thoại ở khách sạn, bạn đã xử lý thế nào?

Lúc đó Thuỷ nhớ là mình đang cập nhật rất thường xuyên mọi hoạt động, cũng đã dự định sẽ chia sẻ điều gì với công chúng. Ví dụ như đến Niigata thì mình sẽ quay phong cảnh, món ăn để chia sẻ cho mọi người. Nhưng không, vào sáng hôm đó, khi vừa lên xe tầm mấy chục giây thôi thì Thuỷ đã nhớ ra mình để quên điện thoại. Lúc đó, mình không thể nào nhắc tài xế quay xe lại được nữa vì ngại việc ảnh hưởng đến tập thể. Thuỷ nghĩ trong đầu: "Thôi, xong rồi. 2 ngày tới Thanh Thuỷ sẽ không xuất hiện trên mạng xã hội". Nhưng may mắn là Thuỷ được sự trợ giúp truyền thông của những người bạn thi cùng. Mọi người giúp Thuỷ thông báo và cũng chăm sóc, để ý Thuỷ rất kỹ. Thuỷ nhớ khi mình về phòng, mọi người đã qua phòng gõ cửa để xác nhận Thuỷ có đang ở trong phòng hay không vì mọi người không biết liên lạc với mình bằng cách nào khi không đem theo điện thoại. Dù gặp sự cố nhưng tôi nhận ra những người bạn đi thi cùng thật sự rất dễ thương.

Đó là sự cố bạn đã công khai, vậy có việc gì khó khăn Thanh Thuỷ đã trải qua trong cuộc thi mà công chúng chưa được biết không?

Đó là sự cố từ đôi giày của Thuỷ bị đứt ngay trong ngày tổng duyệt trước Chung kết. Ở tình huống đó, Thuỷ không biết làm cách nào vì chỉ mang có mỗi đôi đó phù hợp với chiếc váy dạ hội. Thuỷ đã nghĩ đến cách đi mượn giày, và bạn đại diện Mỹ có cho Thuỷ mượn nhưng nó lại không phù hợp với chiều dài chiếc váy. Trước khi đêm Chung kết diễn ra, Thuỷ đã phải mang kim chỉ ra để tự may lại đôi giày đó. Dù chỉ là may tạm nhưng rất may mắn là khi mang thì nó vẫn như bình thường, không tạo ra cảm giác khó chịu hay bất tiện khi di chuyển. Đôi giày đó Thuỷ vẫn giữ ở nhà, như một kỉ niệm đẹp với mình.

Sẵn nhắc về chiếc váy, Thanh Thuỷ có biết đến chuyện netizen bàn tán về nó không?

Lúc đó, Thuỷ nghe được rất nhiều quý vị khán giả bàn luận về chiếc váy dạ hội. Ekip cũng có hỏi Thuỷ là muốn đổi váy hay không vì khi có hiệu ứng không tốt, chúng ta cũng nên lắng nghe những góp ý đó. Thuỷ cũng đã suy đi tính lại, nhưng thật sự Thuỷ vẫn thấy mình tự tin nhất với chiếc váy mình lựa chọn ban đầu. Dù đã rất tâm huyết với chiếc váy nhưng đêm đó anh Lê Thanh Hoà cũng bị lung lay vì khán giả đang bàn luận trái chiều về tác phẩm của anh. Thuỷ có nhắn tin cho anh Hoà để động viên và nói rằng anh hãy tin tưởng vào Thuỷ, vào chiếc váy của anh.

Thuỷ tin rằng mình sẽ thật sự xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy đó, nên quyết định không thay đổi. Đúng như dự kiến, khi Thuỷ mặc chiếc váy lên người và đứng ở backstage, tất cả mọi người đi ngang qua đều dành lời khen. Chính điều đó khiến Thuỷ càng thêm phần tự tin vào những gì mà mình suy nghĩ. Khi đem lên sân khấu, hiệu ứng của chiếc váy cũng đúng như Thuỷ mong đợi.

Vừa gặp sự cố, lại vừa đối mặt với những tranh luận liên quan đến chiếc váy dạ hội. Thanh Thuỷ bước vào đêm chung kết với cảm xúc như thế nào?

Thuỷ đã làm công tác tư tưởng cho mình trước khi bước lên sân khấu. Thuỷ nghĩ rằng quá trình cố gắng của mình đã được mọi người công nhận và dành rất nhiều lời khen. Bây giờ, dù kết quả có như thế nào, mình cũng sẽ cố gắng hết mức có thể. Thuỷ rất thoải mái và chính sự thoải mái đó đã khiến Thuỷ tự tin và thể hiện trọn vẹn phần thi của mình.

Sau khi Thuỷ đăng quang, phía Miss International có đưa ra những quy tắc nào cho bạn trong thời gian bạn đương nhiệm sắp tới?

Thực ra thì tổ chức Hoa hậu Quốc Tế rất tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân của mỗi Hoa hậu sau khi đăng quang. Tổ chức không hề gò bó mình trong một hành trình nào để mình cảm thấy bị bất tiện. Mình cứ giữ hình tượng của mình, quảng bá hình ảnh của quốc gia của mình và thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa các quốc gia với nhau. Chỉ như vậy thôi. Mọi hoạt động của mình đa số khá tự do và mình có thể triển khai những kế hoạch mà mình mong muốn. Đó là điều tuyệt vời của tổ chức khi đã đề cao tính cá nhân, chủ nghĩa cá nhân của mỗi Hoa hậu.

Thanh Thủy đã đi qua nhiều cuộc thi từ Hoa khôi, đến hoa hậu trước khi chinh chiến quốc tế. Ở mỗi cuộc thi, bạn rút ra bài học gì cho bản thân, và động lực gì khiến bạn tiếp tục ghi danh sau đó?

Lúc trước, Thuỷ đi thi với tinh thần để cho bạn bè có hoạt động với nhau trong khuôn khổ trường Đại học thôi. Thuỷ không nghĩ là mình sẽ tiến xa hơn. Nhưng khi có thành tích nhất định, Thuỷ muốn chinh phục thêm những thành tựu mới hơn. Cuộc thi mà Thuỷ tham gia có quy mô lớn dần, từ trường Đại học sang thành phố, quốc gia đến quốc tế. 4 cột mốc này đều đáng nhớ trong cuộc sống của Thuỷ, đây có thể là một câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, bởi ở mỗi cột mốc này đều đánh dấu được sự thay đổi của mình một cách rõ rệt.

Trong suốt hành trình đó, Thuỷ gừng trau dồi kĩ năng và kiến thức cần thiết vì đó là cách để một cá nhân phát triển. Thuỷ nghĩ: "Lúa chín thì nên cúi đầu", đó là câu nói đáng để Thuỷ suy nghĩ và làm theo tấm gương như chị Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Vậy Hoa hậu Quốc tế có phải là bến đỗ cuối cùng của Thanh Thuỷ chưa?

Thuỷ nghĩ Hoa hậu Quốc Tế là cuộc thi cuối cùng mà Thuỷ tham gia. Thuỷ muốn giữ gìn sự thiêng liêng và danh giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế. Thuỷ không có ý định đăng ký tham gia thêm một cuộc thi nào nữa.

Cư dân mạng bình luận rằng "Chánh cung" không thể out top được, lúc đang đi thi Thanh Thủy lo lắng không?

Thuỷ cũng có đôi chút áp lực khi nghe câu này. Nhưng Thuỷ nhìn những người chị của mình, ai cũng có thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế nên càng có thêm động lực cố gắng hơn nữa. Thuỷ tự tin vào bản thân mình, tự tin rằng những thế mạnh của mình là những điều mà tổ chức cần thế nên là mình cứ thoải mái thôi. Không ngờ là kết quả còn hơn cả sự mong đợi.

Sẵn nhắc về một người chị của Thanh Thuỷ, người cùng bạn lên đường chinh chiến quốc tế cùng ngày. Sự áp đảo về truyền thông của Kỳ Duyên trong giai đoạn đầu có khiến Thanh Thủy thấy áp lực?

Thuỷ và chị Duyên đã có một mối quan hệ rất tốt từ trước. Khi đi thi cùng với nhau, hai chị em luôn sát cánh và động viên nhau. Hai chị em cũng thống nhất với nhau là phải cố gắng làm rạng danh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà mình đã cùng đăng quang (Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014, Thanh Thuỷ là Hoa hậu Việt Nam 2022), xa hơn là phải làm rạng danh Việt Nam. Dù múi giờ khác nhau nhưng cả hai luôn nhắn tin hỏi thăm, động viên và tiếp thêm năng lượng cho nhau. Ngày đi ngày về của cả hai cũng rất sát nhau nên Thuỷ cảm nhận mình với chị Duyên như 2 người bạn đồng hành vậy đó.

Sau khi đã về đích thành công ở Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thuỷ có chia sẻ niềm vui này với Kỳ Duyên không?

Khi đó, Thuỷ chưa kịp chia sẻ niềm vui thì chị Duyên đã nhắn tin. Ngay khi chị thức dậy là đã nhắn liền một tin nhắn để chúc mừng Thuỷ. Khi đọc xong tin nhắn của chị Duyên, Thuỷ có trả lời rằng mình rất mong ngóng sự toả sáng của chị và chị là một người chị tuyệt vời. Thuỷ đã truyền năng lượng, tiếp thêm động lực cho chị Kỳ Duyên.

Không phải đại diện nào của Việt Nam ra quốc tế cũng thành công và được khán giả nước nhà ủng hộ, bạn đã nghĩ việc được lòng người hâm mộ có thật sự quan trọng không?

Thuỷ nghĩ điều đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Với cá nhân Thuỷ, động lựa mà mình có để vượt qua các thử thách của cuộc thi phần lớn đến từ các quý vị khán giả tại Việt Nam. Khi Thuỷ cảm thấy mệt mỏi, áp lực thì sẽ mở những bình luận như "Chị rất tuyệt vời", "Chị rất nỗ lực rồi", "Cố lên chị nhé", "Dù cho kết quả có như thế nào thì em vẫn luôn luôn ủng hộ chị"... Những câu nói đó khiến cho Thuỷ càng thêm mạnh mẽ, hào hứng và có nhiều năng lượng hơn. Thuỷ cảm thấy may mắn khi đã nhận được những lời động viên như vậy. Thuỷ nghĩ bất kì đại diện Việt Nam nào đi thi quốc tế cũng đều cần sự ủng hộ đến từ công chúng trong nước.

Trong quá trình đi thi, Thanh Thuỷ có đọc những bình luận tiêu cực hay không?

Thuỷ cũng có đọc nhưng chọn cách không khiến mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những bình luận chỉ trích hay trách móc. Thuỷ chỉ để tâm đến những góp ý mang tính xây dựng. Nghĩa là khi mọi người nhìn thấy những thiếu sót của Thuỷ sẽ nhẹ nhàng đưa ra ý kiến, góp ý và Thuỷ trân trọng những điều đó.

Khi Thanh Thuỷ đi thi, nhiều netizen cho rằng Thanh Thủy chỉ là "con ghẻ" chứ không phải "con cưng" của Sen Vàng, nên không được push truyền thông rầm rộ, bạn nghĩ gì về những luồng ý kiến này?

Thật ra trước khi chính thức lên đường đi thi, Thuỷ cũng được đầu tư rất nhiều về mặt hình ảnh, trang phục cũng như các kĩ năng như catwalk, ứng xử, kĩ năng tiếng Anh. Và công ty luôn dốc sức hỗ trợ, giúp đỡ Thuỷ về nhiều mặt để mình tự nhất có thể.

Thuỷ và chị Phạm Kim Dung có một cuộc gặp gỡ, tâm sự trước khi Thuỷ đến Nhật. Chị Dung chia sẻ cho Thuỷ rất nhiều về phong tục tập quán của người Nhật, những điều người Nhật cấm kị như đi trễ, không xếp hàng… Chị dạy cho Thuỷ nên quay clip nhiều, update nhiều, giữ năng lượng vui vẻ. Những lời chia sẻ của chị đều được Thuỷ đem vào áp dụng trong hành trình của mình. Những lời dạy đó khiến cho Thuỷ có tính kỉ luật, thể hiện bản thân tốt hơn trong cuộc thi.

Các câu trả lời ứng xử của Thanh Thủy đều rất thuyết phục vì có dẫn chứng và từ ngữ, thông tin chuyên sâu, ví dụ như lần trả lời về dân số thế giới, hay mới đây là SDG4. Nhưng cũng vì những câu trả lời xuất sắc thế này mà Thanh Thủy bị nói là học thuộc sẵn các câu trả lời?

Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế, Thuỷ đã tìm hiểu là cuộc thi rất quan tâm tới mục tiêu phát triển của Tổ chức Liên hợp Quốc, giáo dục… nên đã tìm hiểu trước. Cũng may mắn là mình trúng câu hỏi về giáo dục. Thuỷ đã liên hệ đến giai đoạn COVID-19, đó cũng chính là những điều thực tế mà mình đã trải qua. Vào mùa dịch, Thuỷ phải ở nhà học online, cũng tìm hiểu các kiến thức và phương pháp học mới đến từ thiết bị điện tử. Đó là những trải nghiệm của bản thân nên mình rất dễ để liên hệ trong câu trả lời. Đối với nội dung SDG4, Thuỷ nhớ vì đây là những mục tiêu rất quan trọng, đề cao mục tiêu phát triển số 4 là đề cao, ưu tiên của tổ chức Miss International. Dù có kiến thức qua tìm hiểu nhưng Thuỷ cũng phải tập trung đưa ra câu trả lời súc tích và ngắn gọn vì tổ chức chỉ cho mỗi thí sinh 30 giây để trả lời câu hỏi.

Theo Thanh Thủy, tiếng Anh có phải là yếu tố quan trọng cho các đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế?

Với cá nhân mình, Thuỷ nghĩ khả năng tiếng Anh không cần quá giỏi, chỉ cần nói chuyện lưu loát được và có những kĩ năng giao tiếp cơ bản để tiện nói chuyện. Vì tiếng Anh chỉ là một công cụ thôi nên chỉ cần đủ diễn đạt những suy nghĩ của mình là được. Tổ chức cũng nhấn mạnh từ đầu là bạn không cần phải trình bày một bài nói tiếng Anh trôi chảy hay dùng từ vựng cao siêu. Bạn chỉ cần nói quan điểm của mình, thể hiện được cá tính của mình trong phần phát biểu đó thì bạn sẽ được đánh giá cao.

Tại sao Thanh Thuỷ lại nói 3 thứ tiếng trong phần ứng xử quyết định ở đêm Chung kết Miss International?

Thuỷ nghĩ rằng yếu tố của một Hoa hậu Quốc tế chính là tôn trọng khán giả ủng hộ mình. Trong quá trình mình đi thi, không phải chỉ mỗi người hâm mộ ở Việt Nam mà còn có những khán giả ở Nhật Bản và cả quốc tế nữa nên Thuỷ đã sử dụng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Thuỷ nghĩ mình cũng nên kết thúc phần thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình, để đọng lại điều gì đó trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Khi bạn đã đăng quang quốc tế, ít nhiều sẽ bị so sánh với những mỹ nhân Việt đã làm nên thành công trước đó như Thùy Tiên, Phương Khánh... Thanh Thủy sẽ đối mặt thế nào khi bị đặt lên bàn cân?

Thuỷ không hề có cảm giác suy nghĩ rằng mình sẽ sợ những bàn cân so sánh vì thành tích của Thuỷ đã đóng góp thêm một cột mốc khác nữa cho bản đồ nhan sắc Việt Nam. Thuỷ đăng quang đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, tiếp nối hành trình của hai chị Phương Khánh và Thuỳ Tiên. Chị Thuỳ Tiên cách chị Khánh 3 năm,Thuỷ cách chị Thuỳ Tiên cũng 3 năm, đây là một câu chuyện rất thú vị.

Thanh Thủy có biết về chuyện netizen soi được 3 lần "tiên tri" dành chiến thắng của bạn, bạn đang cố tình "phát tín hiệu" vào vũ trụ đúng không?

Thuỷ không nghĩ là những chi tiết đó trong video đùa giỡn rất vô tư với các chị em lại khiến mọi người chú ý và đào lại. Lúc đó, chị Ngọc Châu và chị Kim Duyên chúc mừng Thuỷ, mình cũng rất quý mến các chị nên muốn thể hiện tinh thần tự hào là đại diện Việt Nam cho các chị nghe. Mình muốn nói đùa câu đó thôi để các chị thấy là vẫn có thể đặt niềm tin ở mình. Sau câu đó thì có câu: "Hoa hậu Quốc tế chưa ai lấy chồng". Đó là một câu khẳng định vậy thôi vì sự thật là Hoa hậu Quốc tế chưa ai lấy chồng. Nói chung là Thuỷ có manifest và thành công.

Thanh Thủy là một trong những nàng hậu hiếm hoi công khai chuyện từng "dao kéo" để cải thiện ngoại hình, thời gian đầu bạn vướng không ít tranh cãi nhưng đến thời điểm này bạn đối mặt với nó như thế nào?

Thuỷ thấy rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ đã rộng mở hơn trong xã hội ngày nay. Mỗi cô gái đến với việc dao kéo đều mong muốn có được sự tự tin, hoàn thiện hơn về mặt ngoại hình. Thuỷ nghĩ việc này rất nên được khuyến khích. Những người phụ nữ đều có quyền làm đẹp, khiến bản thân trở nên tự tin hơn. Khi xuất hiện ở đấu trường quốc tế, Thuỷ cũng muốn hoàn thiện bản thân, chỉn chu và đẹp nhất có thể. Thuỷ thấy rằng có nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ xong và nhận lại nhiều cơ hội trong cuộc sống của họ, đó cũng là một điều tích cực mà chúng ta nên đón nhận. Chỉ khi chúng ta lạm dụng quá nhiều hoặc là chúng ta chọn những cơ sở không uy tín mới là điều đáng lo ngại.

Sau khi Thanh Thủy đăng quang, ngoài những ý kiến cho rằng meme của bạn là dễ thương, vô tư thì một số lại nhận xét không giống với hình ảnh 1 Hoa hậu. Thanh Thủy nói gì về ý kiến này?

Thuỷ nghĩ một trong những điều giúp mình đăng quang quốc tế chính là dám thể hiện con người thật. Trong cuộc thi, Thuỷ rất vô tư, hồn nhiên và thể hiện tính cách một cách thoải mái nhất. Tuy nhiên, lúc cần nghiêm túc, Thuỷ vẫn sẽ nghiêm túc. Ban tổ chức thấy được sự chân thực trong cách nói chuyện của mình và họ rất cảm kích về điều đó. Những chị Hoa hậu tiền nhiệm của Thuỷ như chị Jasmin Selberg, Andrea Rubio đều là những người hồn nhiên, thể hiện bản sắc cá nhân đậm nét trong cuộc thi cũng như sau khi đăng quang nên Thuỷ nghĩ điều đó không cản trở mà đó chính là điều khiến mọi người nhớ về Thuỷ nhiều hơn.

Thanh Thuỷ có dự định gì trong 1 năm đương nhiệm không?

Dự định thì rất nhiều ý tưởng đang nảy số trong đầu Thuỷ lúc này. Ví dụ như tiếp tục sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam, song song với đó là Hoa hậu Quốc tế thì Thuỷ sẽ tiếp tục dự án nước sạch của mình ở các nơi bị ngập mặn. Thêm vào đó là các dự án dành cho du học sinh Việt Nam và người định cư ở Nhật Bản.

Gu bạn trai của Thanh Thủy có thay đổi sau khi bạn có cương vị mới?

Thuỷ không thay đổi gu bạn trai của mình so với trước kia. Thuỷ thích một người tinh tế, cao bằng hoặc hơn Thuỷ, quan tâm tới Thuỷ cũng như là ba mẹ. Và đặc biệt, người này không chênh lệch tuổi quá nhiều so với Thuỷ.

Sẵn đây tôi hỏi luôn, có thông tin là Thanh Thủy đã làm đám hỏi ở Đà Nẵng, chuyện này là như thế nào?

(Cười lớn), Thuỷ nghĩ là không cần phải lên tiếng đâu vì mọi người đều biết đó chỉ là những câu đùa vui của khán giả dành cho mình. Mọi người thật sự rất lầy luôn đó.

Thanh Thủy là người kín đáo hay sẽ thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm?

Thuỷ nghĩ những mối quan hệ của Thuỷ nên được giữ bí mật. Nhưng nếu có ý định làm đám cưới thì Thuỷ sẽ công khai.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ!