Hoa hậu Quế Anh xuất hiện tại vòng sơ khảo, trực tiếp chọn thí sinh vào bán kết HH Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Ngày 13/11, vòng sơ khảo khu vực miền Nam cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), thu hút hơn 150 nữ sinh đến từ nhiều trường đại học. Góp mặt trong vai trò giám khảo, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 – Võ Lê Quế Anh trở thành tâm điểm chú ý khi cô trực tiếp theo dõi, nhận xét và chọn ra những gương mặt nổi bật bước vào vòng bán kết.

Xuất hiện từ sớm, Quế Anh cho biết cô ấn tượng trước sự tự tin và tinh thần đầu tư của thí sinh miền Nam: “Các bạn rất sôi động, nhiều gương mặt nổi trội. Tôi mong mỗi bạn đều đủ tự tin để tỏa sáng hết mình trên sân khấu,” nàng hậu chia sẻ với thí sinh trước khi bước vào phần trình diễn.

Tại buổi casting, thí sinh trải qua các vòng: đo nhân trắc học, giới thiệu bản thân, trình diễn sân khấu và thể hiện tài năng. Nhiều nữ sinh gây chú ý với chiều cao trên 1m70, khả năng ngoại ngữ tốt và kỹ năng nghệ thuật đa dạng như hát, múa, nhảy hiện đại, võ thuật, thuyết trình… Không khí casting sôi nổi khi nhiều thí sinh thể hiện màu sắc riêng để thuyết phục ban giám khảo.

Hội đồng giám khảo khu vực miền Nam gồm nhà báo Ngô Bá Lục (Trưởng BGK), bà Thu Trang (Trưởng BTC), Hoa hậu Quế Anh, người đẹp Di Khả Hân, Annie Nguyễn, Á vương quốc tế Vũ Linh, nhà văn – đạo diễn Hải Triều, thạc sĩ Đặng Phước Mạnh cùng các giám khảo khách mời.

Nhà báo Ngô Bá Lục đánh giá thí sinh năm nay có chất lượng đồng đều và nhiều tiềm năng, đặc biệt mạnh về sự năng động và tinh thần chủ động. Ông nhấn mạnh tiêu chí quan trọng: “Đẹp thôi chưa đủ. Một thí sinh phải có năng lượng tích cực và sự trung thực với chính bản thân. Nếu thiếu năng lượng sân khấu, chúng tôi vẫn không trao vé vàng.”

Á vương quốc tế Vũ Linh cho rằng ở sân chơi dành cho sinh viên, ngoại hình chỉ là một phần: “Thí sinh cần tri thức, tư duy và khả năng giao tiếp. Ngoại ngữ cũng rất quan trọng để lan tỏa thông điệp hòa bình đến bạn bè quốc tế.”

Nhà văn – đạo diễn Hải Triều lại chú trọng yếu tố câu chuyện cá nhân: “Mỗi bạn trẻ đều có hành trình riêng. Nếu biết kể câu chuyện đúng cách, đó sẽ là lợi thế lớn.”

Bà Thu Trang – Chủ tịch cuộc thi – cho biết thí sinh miền Nam năm nay sở hữu nhiều lợi thế: đa số thông thạo 2–3 ngoại ngữ, có năng khiếu nghệ thuật và tư duy tốt. Bà cho biết tân Hoa hậu sẽ nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ, Úc hoặc Canada: “Tôi mong tân hoa hậu không chỉ phát triển nhân hiệu mà còn trở thành người mang thông điệp hòa bình của Việt Nam ra thế giới.”

Sau vòng sơ khảo tại miền Tây và TP.HCM, cuộc thi sẽ tiếp tục tuyển chọn tại Hà Nội và Đà Nẵng. Kết quả casting sẽ được công bố trên Fanpage chính thức và gửi trực tiếp đến thí sinh. Những thí sinh nhận “vé vàng” sẽ vào thẳng bán kết.

Mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cuộc thi tìm kiếm nữ sinh hội tụ sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – lòng nhân ái. Thí sinh sẽ trải qua 4 tập truyền hình thực tế để chọn ra các Đại sứ: Vì hòa bình – Nhân ái – Tài năng – Khởi nghiệp sáng tạo.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 có tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và nhiều giải phụ. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/12 tại Quảng trường Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng).