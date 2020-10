Hoa hậu Phan Thị Mơ nhập viện cấp cứu vì sốt cao và co giật

Vừa tham gia buổi gặp mặt truyền thông để ra mắt phim ngắn "Hồn ma lạ", Hoa hậu Phan Thị Mơ đã nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ đại diện truyền thông, Phan Thị Mơ đang được cấp cứu ở bệnh viện với triệu chứng sốt cao lên đến 39 độ C, đồng thời người đẹp cũng bị co giật liên tục.

"Phan Thị Mơ đã ráng tham gia sự kiện dù trong người rất mệt. Vừa rời sự kiện là Mơ đi cấp cứu ngay vì kiệt sức" - Đại diện của Phan Thị Mơ cho biết.

Hoa hậu Phan Thị Mơ đi cấp cứu vì kiệt sức.

Được biết phim ngắn "Hồn ma lạ" do Lý Khắc Lynh đạo diễn xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba giữa hai chàng trai và một cô gái. Nhân vật chính do diễn viên Quý Bình đảm nhiệm vì yêu nữ chính (Phan Thị Mơ) mà ra tay sát hại tình địch của mình do Tiến Hoàng thủ vai.

Nạn nhân biến thành hồn ma theo sát Quý Bình và Mơ Phan, chứng kiến tình yêu nảy nở giữa họ. Thông qua bộ phim ngắn này, ekip muốn nhắn gửi một thông điệp vô cùng ý nghĩa: Tha thứ hay không tha thứ? Hồn ma có vì hạnh phúc của người phụ nữ mình yêu mà tha thứ cho kẻ đã giết mình hay bất chấp tất cả để báo thù? Kẻ vì yêu mà mù quáng có xứng đáng nhận được lòng bao dung hay không? Bộ phim sẽ được công chiếu trên nền tảng xã hội trong thời gian sắp tới.

Hình ảnh xinh đẹp của Phan Thị Mơ trong sự kiện diễn ra trước đó không lâu.

Bên cạnh đó, Phan Thị Mơ còn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "Kiều@", dự án điện ảnh quay theo công thức "one shot", phóng tác từ tác phẩm "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Dự kiến "Kiều@" sẽ được công chiếu vào cuối năm nay.