“Hoa hậu nói đạo lý” Hương Giang khoe thi tốt nghiệp được 10 điểm tiếng Anh, nhưng lại khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi phát âm với giọng... tập đọc

Những ngày gần đây, Hương Giang đang là cái tên gây tranh cãi bậc nhất trên mạng xã hội. Nguyên do là bởi mỗi lần xuất hiện trên talkshow, nàng hậu lại nói đạo lý quá nhiều, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Đáng chú ý là những đạo lý được cô nêu ra lại đối nhau chan chát.

Cũng chính vì sự bất nhất trong mỗi lần phát ngôn mà Hương Giang hiện đang trở thành Hoa hậu có nhiều antifan nhất Việt Nam. Mọi vấn đề, thông tin về nàng hậu đều được antifan "mổ xẻ" nhiệt tình, bao gồm thông tin đời tư cá nhân đến chuyện học vấn,...

Về học vấn, trước đó Hương Giang từng tự hào khoe mình có thành tích học tập "không phải dạng vừa". Cụ thể nàng hậu từng chia sẻ, mình đạt số điểm cực khủng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hương Giang từng tự hào khoe mình được 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó dù học khối V nhưng cô thi tốt nghiệp được 10 điểm Toán, 10 tiếng Anh và 9,5 Văn. Với môn Toán, Hoa hậu chuyển giới còn xuất sắc hoàn thành xong bài thi trước 30 phút. "Nói chung làm xong ngồi chơi nửa tiếng đợi hết giờ", Hương Giang chia sẻ.

Tuy nhiên những năm gần đây, có lẽ vì mải mê với các hoạt động nghệ thuật nên Hương Giang đã xao nhãng chuyện trau dồi kiến thức. Mới ngày nào thi tốt nghiệp còn được 10 Tiếng Anh vậy mà khoảng giữa tháng 10 năm nay, nàng hậu lại khiến dân tình đứng ngồi không yên khi nói ngoại ngữ với giọng... tập đọc.

Cụ thể trong một sự kiện dành cho cộng đồng LGBTI+ được tổ chức tại TP.HCM, Hương Giang đã xuất hiện và có màn diễn thuyết bằng tiếng Anh trước nhiều người. Tuy nhiên thay vì nói trôi chảy, thể hiện đẳng cấp của một người được 10 điểm tốt nghiệp thì Hoa hậu chuyển giới lại nói gượng gạo, giật cục, đôi lúc ngẩn ra như quên từ. Tần suất “ờ... ừm" cũng xuất hiện dày đặc.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ ra nàng hậu nói sai ngữ pháp. Với câu: "But still can acting and talking like a woman", đáng nhẽ ra nàng hậu phải nói "can act and talk like a woman" bởi "can" đi kèm với động từ thường, không có đuôi "ing". Đây là một kiến thức cơ bản mà mọi học sinh đều được học ở phổ thông. Ngoài ra, phát âm của người đẹp cũng bị nhiều cư dân mạng chê bai là khó nghe.



Trước đó, một thầy giáo IELTS nổi tiếng tên Nguyễn Lễ cũng từng có lời nhận xét về khả năng nói tiếng Anh của Hương Giang trong chương trình Người ấy là ai. Thầy giáo này cho biết, ngữ âm của cô nàng vẫn còn khá nặng, đọc sai một số từ cơ bản như "confident", "stress", "work" hay thỉnh thoảng dùng ngữ pháp không chuẩn như "me... more more.. ten...but".

Không chỉ tiếng Anh, ngay đến văn phong tiếng Việt, nàng hậu cũng còn đang mắc khá nhiều lỗi. Mới đây nhất, Hương Giang đã viết một tâm thư dài đến 1764 chữ dành cho antifan. Nhưng khoan hãy bàn đến chuyện tâm thư này xúc tích, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ra sao, bởi ngay từ phần "giao diện" đã sai sai. Có thể thấy nàng hậu dùng dấu chấm, dấu phẩy khá tùm lum, liên tục để dấu cách trước các dấu này.

Bài đăng sai chính tả tùm lum của Hương Giang.

Giữa cơn bão scandal đổ bộ những ngày qua, một bộ phận lớn cư dân mạng cho rằng, Hương Giang thay vì bày tỏ quan điểm quá nhiều thì nên trau dồi lại khả năng tiếng Anh. Bởi dù sao cô nàng cũng là hoa hậu trên đấu trường quốc tế, khả năng nói ngoại ngữ vì vậy vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng góp ý Hương Giang nên để tâm, viết một văn bản chỉn chu đúng chính tả. Vì theo như phần đông cư dân mạng thì: "Mọi lập luận đều vô nghĩa khi bạn sai chính tả"...