Hoa hậu Ngọc Diễm cùng Jun Phạm tham gia chương trình dành cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Sau nhiều năm tổ chức thành công, chương trình chạy bộ gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh Chạy vì trái tim sẽ trở lại với hình thức mới cùng rất nhiều hoạt động đồng hành đặc sắc, thú vị.

Năm nay ngoài hoạt động chạy bộ, rất đông các sao Việt cũng sẽ góp mặt trong MV Run For The Heart do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác để kêu gọi mọi người tham gia hoạt động ý nghĩa lần này.

Trong sự kiện chiều 26/11, một số các sao tham gia đã đến buổi ra mắt chương trình: Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoàng Bách, Jun Phạm, Hoàng Phương, Hà Nhi...

Hoa hậu Ngọc Diễm nổi bật với phong cách menswear.

“Jun rất vinh dự và cảm ơn Nhịp Tim Việt Nam đã cho Jun có cơ hội được tham gia sự kiện "Chạy vì trái tim" năm nay. Jun mong sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ cùng tất cả mọi người, cùng chương trình tạo nên thêm nhiều điều kỳ diệu nữa cho những trái tim bé nhỏ”, Jun Phạm chia sẻ.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ - Hoàng Phương sẽ góp mặt trong MV "Run For The Heart" ra mắt vào ngày 3/12 để cổ động cho chương trình năm nay.

Nữ ca sĩ Hà Nhi được biết đến là 1 trong những nghệ sĩ đã đồng hành với chương trình liên tục qua nhiều năm.

Hoàng Bách hy vọng các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.