Hoa hậu Jolie Nguyễn khoe được cầu hôn bằng nhẫn kim cương nhưng lại bị "bóc mẽ" lỗi ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Mới đây, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau 1 tháng ở ẩn vì scandal. Cô còn gây bất ngờ hơn khi thông báo được cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng".

Người đẹp hạnh phúc viết: "I say yes" (Em đồng ý). Tuy nhiên, chưa vui được bao lâu thì Jolie Nguyễn lại tiếp tục bị cộng đồng mạng "bóc mẽ" sai ngữ pháp tiếng Anh. Theo một số cư dân mạng chỉ ra, câu "I say yes" của Jolie Nguyễn đã dùng sai thì quá khứ đơn thành thì hiện tại đơn. Câu này viết đúng phải là: "I said yes".

Đáng nói, Jolie Nguyễn là Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc, đã sinh sống ở đất nước này nhiều năm trước khi về Việt Nam nhưng lại sai lỗi ngữ pháp cơ bản.

Jolie Nguyễn vừa khoe được cầu hôn chưa bao lâu...

Cộng đồng mạng đã soi ra lỗi ngữ pháp

Jolie Nguyễn sinh năm 1997, đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015. Trở về Việt Nam và hoạt động trong showbiz, Jolie Nguyễn nổi tiếng với danh xưng "Hoa hậu rich kid" khi thường xuyên xuất hiện trong vẻ ngoài sang trọng, xa hoa, đồ hiệu nhiều vô kể.

Gần đây, Jolie Nguyễn vướng phải một số lùm xùm đời tư khiến cô phải ở ẩn một thời gian, không dùng mạng xã hội và lên chùa tịnh tâm.