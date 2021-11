Hoa hậu H'Hen Niê nghẹn ngào nhắc về định kiến "làm người mẫu chẳng khác gì làm gái"

Tối 7/11, chương trình The Next Face Vietnam 2021 đã có màn chào sân đầy bùng nổ trong sự háo hức của đông đảo khán giả.

Trải qua những thử thách 'khó nhằn' cùng những màn tranh luận đầy kịch tính cùng host Nam Trung và Hoa hậu H'Hen Niê, cũng như những tình huống "dở khóc, dở cười" xuất hiện khi ghi hình online, Top 20 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn để tiếp tục bước vào vòng trong của The Next Face Vietnam 2021.

Trong tập 1 các thí sinh phải trải qua hàng loạt các phần thi về kỹ năng bao gồm: catwalk với trang phục tự chọn và trang phục bikini, thử thách quay viral clip, và phần phỏng vấn cùng BGK. Những nhận xét sắc sảo vốn có của Nam Trung, hay sự khéo léo trong việc xử lý tình huống của Hoa Hậu H'Hen Niê chính là chất xúc tác không thể thiếu, giúp mang đến những màu sắc thú vị và tình huống đầy kịch tính trong tập mở màn của The Next Face Vietnam.

Xuất hiện tại Vòng sơ tuyển, rất nhiều thí sinh đã gây ấn tượng mạnh với BGK với vẻ ngoài đặc biệt như thí sinh mắc bệnh bạch biến Lê Lan, cô gái Ê-đê 18 tuổi với làn da nâu bóng khỏe H'vi Ktla, hay thí sinh Trần Thanh Tín mắc bệnh về cột sống, nhưng điểm chung ở họ chính là sự dũng cảm đi ngược lại những chuẩn mực cái đẹp chung của xã hội và tự tin vào nét đẹp khác biệt của bản thân mình. Đây cũng là điều mà cả Host Nam Trung và Hoa hậu H'Hen Niê đều tâm đắc, cổ vũ để tất cả các thí sinh thêm tự tin thể hiện bản thân.

Trần Thanh Tín - thí sinh bị mắc bệnh về cột sống và có ngoại hình lệch chuẩn nhưng vẫn theo đuổi đam mê.

Cô gái Ê-đê H'Vi Ktla - truyền nhân của H'Hen Niê.

Lê Lan - Thí sinh gây ấn tượng với làn da bạch biến.

Bên cạnh đó, những câu chuyện xúc động về hành trình quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp đến từ cựu vận động viên bóng chuyền Từ Thu Vân hay chàng trai Lê Đình Long, cùng với những chia sẻ rất chân thành từ Hoa hậu H'Hen Niê về những khó khăn, vất vả của nghề người mẫu như tiếp thêm động lực để các người mẫu trẻ thêm sức mạnh vượt qua những định kiến và cái nhìn chưa đúng của xã hội đối với nghề này.

Đặc biệt, Hoa hậu H'Hen Niê còn trải lòng cùng thí sinh Phạm Thị Xuân Như khi nghe thí sinh 19 tuổi này chia sẻ câu chuyện từng bị nhiều người nói rằng "làm người mẫu chẳng khác gì làm gái". H'Hen Niê bày tỏ sự đồng cảm với Xuân Như khi chính bản thân mình cũng từng bị nói như vậy.

Thí sinh Xuân Như chia sẻ về định kiến nghề người mẫu.

Trong một tình huống khác, Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục ghi điểm khi sẵn sàng để lộ chân trần khi cô nhường đôi giày cho thí sinh thực hiện thử thách, giúp thí sinh cũng như tất cả khán giả hiểu rằng, để đi vững trên những đôi giày cao lênh khênh, các người mẫu đã phải chịu đựng như thế nào để từ đó thêm trân trọng hơn cho những hi sinh trong nghề của họ.

Mentor H'Hen Niê không ngần ngại cởi giày cho thí sinh mượn.

Một điểm đặc biệt là phần ghi hình trực tuyến qua nền tảng OnMeeting với những thí sinh ở xa. Việc ghi hình này đã mang đến những tình huống dở khóc dở cười bất ngờ xuất hiện như một em bé vô tư xuất hiện trong khung hình khi thí sinh Lê Thị Mận đang cao hứng trò chuyện cùng BGK khiến giám khảo cười không ngớt, hay chú cún con xuất hiện chạy quanh nhà khi thí sinh đang tập trung thể hiện khả năng vũ đạo. Hài hước hơn, có những thí sinh sống chung một nhà, cùng tham gia The Next Face Vietnam 2021, lại chọn chung một khung hình lên sóng khiến các giám khảo không khỏi 'ngỡ ngàng và ngơ ngác'.

Sau những thử thách bất ngờ và kịch tính, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng, vòng casting The Next Face Vietnam 2021 đã tìm ra 20 gương mặt xuất sắc nhất đến với vòng Pick-team (Chọn đội) với 3 vị Huấn luyện viên chính thức, gồm Top 5 Miss Universe 2018 - Hoa hậu H'Hen Niê, Top 12 Miss World - Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Á quân Vietnam's Next Top Model All Stars - Top model TyhD cùng host Nam Trung.