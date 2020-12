Hoa hậu H'Hen Niê gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành Wonder Woman trong họp báo phim

Tối 16/12, bộ phim hành động bom tấn Wonder Woman 1984 (Nữ thần chiến binh) đã có buổi ra mắt hoành tráng tại TP.HCM.

Là một trong những khách mời xuất hiện trong buổi công chiếu đặc biệt này, Hoa hậu H'Hen Niê thu hút sự chú ý với tạo hình cực giống với nhân vật Wonder Woman.

Trong sự kiện, nàng Hậu chia sẻ việc rất thích nữ nhân vật siêu anh hùng này đồng thời Wonder Woman cũng truyền cho cô nhiều cảm hứng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mọi người trong sự kiện nhận xét màn hóa thân của H'Hen Niê rất giống với nhân vật trong phim.

Thần thái của nàng Hậu trông như một nữ siêu anh hùng thực sự.

Ở đoạn kết Wonder Woman, chàng phi công Steve Trevor đã hy sinh một cách anh hùng còn nàng Diana Prince trở thành nữ thần công lý Wonder Woman. Nhiều năm sau, bằng cách nào đó, Steve Trevor xuất hiện. Bí ẩn gì đằng sau việc Steve chết đi sống lại? Đây là âm mưu nhắm vào Wonder Woman? Tất cả hãy còn rối rắm. Khán giả chỉ biết rằng, ở năm 1984 này, nữ thần sẽ phải đối đầu với ít nhất hai kẻ thù – Max Lord và Cheetah.



Bộ phim sẽ công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 18/12.