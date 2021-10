Hoa hậu H'Hen Niê đọ tài stylist cùng “Cô Em Trendy” Khánh Linh với BST LifeWear Thu/Đông mới nhất của UNIQLO

Tối 22/10 vừa qua, UNIQLO đã tổ chức chương trình giới thiệu về Bộ sưu tập LifeWear Thu/Đông 2021. Năm nay, UNIQLO lần đầu tiên tổ chức chương trình này dưới hình thức trực tuyến, nhằm mang những trải nghiệm và cách tiếp cận khác biệt cho khán giả cả nước.

Triết lý LifeWear của UNIQLO được tạo ra để kết nối những khía cạnh thời trang vô cùng đa dạng. Đó chính là những thiết kế giản đơn, tinh tế, chất lượng tốt với sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết để mang đến cảm giác thoải mái và góp phần để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Mùa Thu/Đông năm nay, hòa cùng sự đồng điệu giữa các giá trị cốt lõi của triết lý LifeWear với nhịp sống mới, chủ đề "Neighborhood Living" đã được UNIQLO lựa chọn, hướng về sự kết nối giữa mỗi người với những giá trị thân thuộc, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối cộng đồng trước những thay đổi không ngừng trong nhịp sống mới.

Được dẫn dắt bởi Nhà sáng lập Phục Hưng Books - chị Thái Minh Châu, đồng thời cũng là thành viên ban biên tập Ấn phẩm LifeWear của UNIQLO, sự kiện lần này có sự tham gia của những những nhân vật tiêu biểu về phong cách sống như Hoa Hậu H’Hen Niê, Fashionista Khánh Linh (Cô Em Trendy), Doanh nhân – Người mẫu Helly Tống, nhà sáng tạo nội dung Vũ Dino. Tại sự kiện, các khách mời được lắng nghe những chia sẻ từ đại diện UNIQLO về triết lý thời trang LifeWear, chiêm ngưỡng bộ sưu tập Thu/Đông với những sản phẩm thiết thực, độc đáo, cùng những thông điệp ý nghĩa về cộng đồng và phát triển bền vững.

Với chủ đề "Neighborhood Living", UNIQLO mang đến một không gian giới thiệu các BST đặc biệt, được bày trí như một khu phố quen thuộc từ sự gắn kết giữa nhiều bối cảnh khác nhau. Đó là những mảng màu xanh mát của khu vực khơi gợi nguồn cảm hứng để kết nối với thiên nhiên nhiều hơn từ nơi ta đang sống; hay hòa nhịp với sự năng động, dịch chuyển không ngừng của lối sống thành thị và cuối cùng là nơi chúng ta nghỉ ngơi, tìm lại sự kết nối giữa thân-tâm-trí từ chính bản thân mình và những người xung quanh.

Nếu Helly Tống trẻ trung với áo thun, quần jeans phủi bụi, "Cô Em Trendy" chọn bộ vest ngắn thời trang, thì Hoa hậu H'Hen Niê xinh tươi trong chiếc váy xếp nữ tính kết hợp áo phao đặc trưng mùa Thu Đông. Các thiết kế giản đơn, tinh tế, mang đến cảm giác thoải mái, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Tất cả đều thể hiện tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng của nhịp sống thành thị khi trở lại "bình thuờng mới".

Chia sẻ về chủ đề "Neighborhood Living", các khách mời đều có những câu chuyện thú vị, cảm động. Helly Tống tâm sự với cô, "xóm mình" vốn đã tạo cảm xúc vô cùng thân thương, trong đợt dịch vừa qua lại càng thêm gắn kết. "Trong 4 tháng vừa rồi dịch thấy mọi người trong chung cư đóng góp cho cộng đồng, chung tay hỗ trợ nhau rất tình cảm", cô nàng chia sẻ.

Đây cũng là cảm hứng của bộ sưu tập mới, truyền cảm hứng về sự kết nối giữa mỗi người với những giá trị thân thuộc, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối cộng đồng trong bối cảnh nhịp sống mới.

Phần nổi bật nhất trong chương trình là thử thách phối đồ giữa các khách mời. Đội A là Hoa hậu H'Hen Niê và Dino Vũ. Đội B có nhiều ưu thế hơn khi kết hợp hai người mẫu là Helly Tống và "Cô Em Trendy" Khánh Linh. Dino Vũ thừa nhận phối đồ không phải thế mạnh nên là rất mong có hoa hậu "đỡ lại". Bất ngờ, người đẹp gốc Ê Đê cười tươi thú nhận khiến đồng đội ngỡ ngàng: "Hen đi sự kiện có stylist, chứ ở nhà mặc luộm thuộm". Sau hai phút trổ tài kịch tính nhằm chọn trang phục phù hợp nhất cho các người mẫu, đội B giành chiến thắng nhờ phong cách ấn tượng, kết hợp áo khoác giả lông cừu màu hồng phấn cực kỳ thời trang, cùng những phụ kiện đặc trưng của mùa thu đông như nón len, khăn len.

Không chỉ vậy, các khách mời cũng chia sẻ về những ấn tượng của mình với UNIQLO. Dino Vũ cho biết điều khiến anh tâm đắc nhất chính là những công nghệ độc quyền của thương hiệu. Chẳng hạn như, dòng sản phẩm HEATTECH mỏng, nhẹ, dựa trên nguyên lý sinh nhiệt từ chính hơi ấm cơ thể thoát ra và những lớp không khí trong các sợi vải ôm trọn lấy cơ thể của người mặc, với 3 cấp độ ấm khác nhau.

Hay như chiếc áo phao lông vũ Ultra Light Down "chỉ nặng bằng một chiếc điện thoại thông minh", được thiết kế từ sợi nylon đặc biệt chỉ dày bằng 1/10 sợi tóc người, giúp người mặc ấm áp dù vẫn nhẹ nhàng, thoải mái.

H'Hen Niê tâm sự cô rất hay mua quần áo làm quà cho người thân trong gia đình. "Năm đầu tiên khi đăng quang, Hen mới có tiền mua đồ cho mọi người. Hen ưu tiên mua quần áo giữ ấm vì quê Hen mùa lạnh thì lạnh buốt, nhà Hen lại là nhà sàn, gió lùa rất lạnh. Hen thích áo giả lông cừu, áo HEATTECH giữ ấm tốt từ UNIQLO, nên Hen hay mua cho gia đình".

Với Helly Tống, người đẹp theo đuổi lối sống tinh giản với tôn chỉ "Less is More", nên điều cô ấn tượng nhất lại là về cách UNIQLO cố gắng để phát triển một cách bền vững, hạn giảm thiểu những tác hại tới môi trường. Năm nay, UNIQLO cho ra mắt sản phẩm Quần lót Nguyệt san, với chất liệu AIRism mềm mịn, khô thoáng, là sáng kiến nhằm mang lại cuộc sống tự do, nhẹ nhàng hơn cho các chị em phụ nữ, chạm đến và giải quyết một cách tinh tế những nhu cầu thiết thực, thầm kín nhưng vô cùng đáng trân trọng của phái đẹp.