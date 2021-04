Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa gia đình đi du lịch tại địa điểm từng tổ chức đám cưới cách đây 14 năm, nơi có chi phí xa xỉ nhất nhì Nha Trang

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh với chồng đại gia - doanh nhân Huỳnh Trung Nam luôn được coi là một trong những tổ ấm kiểu mẫu của showbiz Việt. Ở đó, người mẹ đẹp Hà Kiều Anh luôn lựa chọn được những điều tốt nhất cho gia đình, như là kỳ nghỉ mới nhất ở resort 5 sao cực hoành tráng tại Nha Trang chẳng hạn.



Hà Kiều Anh đã đưa 3 con Vương Khang, Vương Khôi và Vivian đi du lịch. Được biết, địa điểm này cũng chính là nơi Hoa hậu từng tổ chức đám cưới cách đây 14 năm.

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh đi du lịch Nha Trang.

Địa điểm họ lựa chọn là một resort đẳng cấp 5 sao cực hoành tráng.

Nơi mà gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh đi chơi lần này là resort Six senses Ninh Vân Bay, một trong những địa điểm được nhiều sao Việt chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Resort tọa lạc tại phía Tây Vịnh Ninh Vân (là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới) có thế lưng tựa vào núi và mặt hướng biển.

Six senses Ninh Vân Bay có gì?

Six senses bao gồm 54 biệt thự biệt lập và mỗi villa sẽ là một thế giới riêng thu nhỏ để vừa đảm bảo sự riêng tư cho người ở. Villa ở đây cũng được thiết kế theo kiểu nhà vườn gần gũi với thiên nhiên nhưng nội thất lại được làm rất tỉ mỉ, sang trọng. Trước mỗi căn biệt thự đều có khu vực hiên tắm nắng và hồ bơi tràn bờ hướng biển.

Six senses có tất cả 9 loại villa bao gồm:

- Hilltop villa: Villa trên đồi

- Hilltop villa 2 bedroom: Villa trên đồi 2 phòng ngủ

- Beachfront villa: Villa sát biển

- Family beach pool villa: Villa sát biển 2 phòng ngủ

- Rockpool villa: Villa trên vách đá

- Water pool villa: Villa trên mặt nước

- The rock Retreat: Villa 2 phòng ngủ trên mặt nước

- The water reserve: Villa 3 phòng ngủ, có bể bơi cầu trượt

- Hill top reserve: Villa 3 phòng ngủ trên đồi, view toàn cảnh vị Ninh Vân

Bầu không khí ở Six senses được nhiều tín đồ du lịch đánh giá là rất yên bình vì nằm biệt lập, không bị sự xô bồ, rộn rã làm phiền. Địa điểm rất thích hợp với các gia đình muốn hòa nhập với thiên nhiên, bỏ quên những bộn bề của cuộc sống.

Di chuyển và nhận phòng

Từ sân bay Cam Ranh, sẽ mất 1 tiếng đi xe ô tô và 20 phút đi cano để du khách có thể đến được resort. Resort cũng có dịch vụ đưa đón tại sân bay bằng xe 16 chỗ. Thậm chí, có nhiều người đã được trải nghiệm được đón bằng xe Mercedes khi khách không quá đông.

@kiwicollection

Ăn gì ở Six senses

Resort có tất cả 4 nhà hàng (Dining by the bay, dining by the rocks, dining by the pool và dining in the wine cave).

Trong đó, dining by the bay là nhà hàng chính phục vụ ăn sáng và các bữa ăn khác trong ngày. Buffet sáng ở đây được đánh giá là khá phong phú với nhiều lựa chọn đồ ăn Á, Âu. Nước hoa quả tươi cũng được phục vụ rất chu đáo. Nếu không muốn ra ngoài ăn thì khách hàng cũng có thể đặt mang lên phòng.

Bữa tối và bữa trưa thì cũng tương tự, ở đây còn phục vụ cả lẩu nhưng cũng có phần hạn chế về độ phong phú của đồ ăn đi kèm lẩu. 3 nhà hàng còn lại thì sẽ phục vụ bữa tối riêng tư hoặc tổ chức BBQ buffet ở dining by the pool nhưng giá hơi cao (khoảng 1,6 triệu/người).

Resort cũng phục vụ kem miễn phí trong khung từ 11 đến 16h30 hàng ngày ở khu vực gần quầy lễ tân. Đây có thể sẽ là tin cực vui đối với các tín đồ của món kem đó!

Quầy bar nổi trên mặt nước là một nét chấm phá ở Six senses.

Hoạt động ở Six senses

Thăm vườn rau hữu cơ

Một trong những điều làm nên sự đặc biệt của Six Senses Ninh Van Bay chính là vườn rau hữu cơ được xây dựng nhằm giảm lượng khí thải carbon. Với diện tích rộng hơn 1500m2, vườn rau hữu cơ luôn cung cấp nguồn thực phẩm sạch và giàu chất dinh dưỡng cho nhà hàng để chế biến những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe của du khách.

Đi giữa rừng nguyên sinh và ngắm nhìn động vật hoang dã

Six Senses Ninh Vân Bay cho du khách cơ hội trải nghiệm cảm giác đi giữa một rừng nguyên sinh với thảm thực vật vô cùng đa dạng và ngắm nhìn những chú Voọc chà vá chân đen, một trong những loài linh trưởng tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài người.

Tái chế thủy tinh

Khu vực crystal world sẽ là trải nghiệm tái chế thủy tinh từ những chiếc chai lọ cũ bỏ đi để ra sản phẩm hoàn toàn mới. Các bạn nhỏ khi đến đây chắc chắn là sẽ rất thích thú với việc làm này.

Hè này nhà bạn có ý định đến Six senses Ninh Vân Bay không?